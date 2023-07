Die Samsung Digital City ist umzäunt und durch mehrere Sicherheitsschleusen gesichert. Anders als der Google Campus in Kalifornien kann man die Samsung-Stadt nicht einfach besuchen. Links im Bild sieht man eines der Hochhäuser, in denen neue Produkte entstehen, die keinesfalls verfrüht an die Öffentlichkeit gelangen sollten. Mehr