Samsung bringt sein neues Smartphone Galaxy S23 in drei Varianten auf den Markt: Als Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23: So können Sie bei der (Vor-)Bestellung sparen

Mit dem Galaxy S23, S23 Plus und dem S23 Ultra bringt Samsung drei neue Varianten auf den Markt. Hersteller und Händler bieten diverse Rabatte, Upgrades & Co. für Vorbesteller an. Welche Optionen lohnen sich?

Das Samsung Galaxy S23 ist enthüllt. Die neue Handy-Serie des südkoreanischen Apple-Konkurrenten protzt mit leistungsstarken Kameras mit bis zu 200 Megapixeln und dem aktuell besten Qualcomm-Prozessor, hat aber auch ihren Preis: Die günstigste Variante des Samsung Galaxy S23 schlägt mit üppigen 949 Euro zu Buche, für das Samsung Galaxy S23 Ultra mit 512 GB Speicherplatz veranschlagt Samsung eine UVP von 1.579 Euro.

Samsung Galaxy S23 vorbestellen: Sparpotenzial?

Wer jederzeit über die neueste Toptechnik in der Hosentasche verfügen möchte, kommt um diese Premium-Preise kaum herum. Sparer haben nur zwei Möglichkeiten: Warten, bis das S23 älter und damit günstiger wird (was bei Android-Handys immerhin meist schneller geschieht als beim iPhone). Oder direkt in der Vorbestellerphase zugreifen und von verschiedenen Boni profitieren. Mobilfunkanbieter, Elektronikmärkte und auch Samsung selbst bieten zum Samsung Galaxy S23 bis einschließlich 16. Februar 2023 Vorteile, mit denen man bares Geld spart. Hier ein Überblick der verschiedenen Aktionen.

S23 Ultra mit gratis Watch5 vorbestellen

Das Samsung Galaxy S23 Ultra mit S-Pen ist das neue Flaggschiff und fordert das iPhone 14 Pro heraus. Es kommt in den Speichervarianten 256 GB für 1.399 Euro und 512 GB für 1.579 Euro.

Wer diese Summe nicht auf einmal ausgeben möchte, greift beispielsweise bei einem Tarif zu: Der Mobilfunkanbieter o2 bündelt die 512-GB-Version des Edel-Handys mit dem 40-GB-Tarif Free M Boost und legt die Samsung Galaxy Watch5 LTE in der 44mm-Fassung gratis dazu. Obendrauf gibt’s beim Eintausch eines alten Handys eine zusätzliche Tauschprämie von bis zu 150 Euro.

Samsung Galaxy S23 Ultra (512 GB): 1 Euro (statt 1.579 Euro)

Samsung Galaxy Watch5 LTE 44mm: gratis (statt rund 260 Euro)

40-GB-Tarif mit 5G, Allnet-Flat und bis zu 300 Mbit/s

Eintauschprämie für Altgeräte: bis zu 150 Euro

Anschluss: gratis

Versand: 4,99 Euro

36 Monatsraten inklusive Tarif

Monatliche Kosten: 64,99 Euro

Rechnerisch ist das im Vergleich zum Einzelkauf in vielen Fällen sinnvoll: Insgesamt zahlt man hier über 36 Monate 2.345,63 Euro. Zieht man davon Eintauschprämie, den Wert der Galaxy Watch5 und die Standardkosten des Free-M-Boost (29,99 Euro monatlich) ab, bleiben für das S23 Ultra 855,99 Euro übrig. Eine Ersparnis von über 720 Euro.

Galaxy S23 vorbestellen: Gerät ohne Tarif

Ist man mit seinem derzeitigen Mobilfunktarif zufrieden, locken die großen Elektronikanbieter ebenfalls mit Boni, die es rechnerisch immerhin erträglicher machen, zum Start des Geräts zuzugreifen. Die 512-GB-Variante des S23 Ultra bekommt man während der Vorbesteller-Phase zum Preis der 256-GB-Version, die erfahrungsgemäß sogar preisstabiler ist. Beim Versandriesen Amazon beispielsweise winken zudem weitere Aktionen:

Samsung Galaxy S23 Ultra (512 GB): 1.399 Euro (statt 1.579 Euro)

Exklusiv: 36 Monate Herstellergarantie

Eintauschprämie für Altgeräte von bis zu 150 Euro

90 Tage Amazon Music Unlimited gratis

Gratis NFT + Rabatt auf ein Ledger-Nano-X-Wallet

Bei Amazon muss man also auf einen Schlag deutlich mehr Geld in die Hand nehmen als bei einem Tarifabschluss. Dennoch kann man den Preis des S23 Ultra aber immerhin ebenfalls mit der Eintauschprämie drücken. Fans der umstrittenen Non-Fungible-Tokens sowie Kryptowährungen profitieren bei diesem Angebot zusätzlich.

Sowohl für das Samsung Galaxy S23 Ultra als auch für S23 Plus und S23 endet die Vorbestellerphase am 16. Februar. Am 17. Februar 2023 erscheint Samsungs neue Handy-Serie dann im Handel.

Highlights des Galaxy S23 Ultra zusammengefasst

Das Samsung Galaxy S23 ist für alle, die gerne Fotos mit dem Smartphone schießen, bestens gerüstet: Ausgestattet mit einer Dreifachkamera sind detailreiche und farbintensive Fotos sowohl am Tag als auch in der Nacht ein Leichtes. Das Smartphone bietet eine Hauptkamera mit 50 Megapixeln, ein Teleobjektiv mit 3-fach Zoom, ein Ultraweitwinkelobjektiv sowie eine 12-Megapixel-Frontkamera. Videos gelingen in 8K-Qualität.

Wer sich für das Galaxy S23 Ultra entscheidet, erhält die Highend-Variante der Reihe. Das teuerste der drei Smartphones bietet eine 200-Megapixel-Weitwinkelkamera, zwei Teleobjektive und eine 10-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Die Frontkamera mit zwölf Megapixeln ist hingegen kein Highlight des neuen Ultras.

