Das Warten hat ein Ende! Der Black Friday 2023 steht vor der Tür. Auch der Onlineshop Otto lockt mit Angeboten und Schnäppchen. Von Elektronik über Mode bis hin zu Haushaltswaren – die ersten Deals von Otto lohnen sich bereits jetzt.

Jetzt geht's los! In der Black Week bieten Otto, Amazon, Mediamarkt, Ebay und weitere Onlinehändler unschlagbare Angebote. Ein Blick auf die Black Friday Deals des altbekannten Shops Otto zeigt: Zuschlagen lohnt sich! Mit etwas Glück können Sie satte 50 Prozent oder sogar mehr sparen. Von Markenkleidung über Wasch- und Spülmaschinen bis hin zu Staubsaugern, Spielwaren und, und, und – für jeden ist etwas dabei. Die Black Week 2023 erreicht ihren Höhepunkt am 24. November, dem Black Friday, gefolgt vom Cyber Weekend und dem Finale am Cyber Monday (27. November). Verpassen Sie kein Angebot!

Black Friday 2023: Diese Deals lohnen sich schon

Multimedia

42 % Rabatt: LG 55UR73006LA LCD-LED Fernseher (139 cm/55 Zoll, 4K Ultra HD, Smart-TV, AI Sound, Direct LED, UHD, WebOS 23, α5 Gen6 4K AI-Prozessor) für 429 Euro statt 749 Euro.Hier geht's zum Deal.

41 % Rabatt: VARTA Power Bank Energy 20000 + Ladekabel 20000mAh Powerbank 20000 mAh (3,7 V), für 18,87 Euro statt 32 Euro. Hier geht's zum Deal.

45 % Rabatt: Samsung Galaxy Z Flip4 Smartphone (17,03 cm/6,7 Zoll, 128 GB Speicherplatz, 12 MP Kamera) für 599,99 Euro statt 1099 Euro. Hier geht's zum Deal.

Mode

35 % Rabatt: Vans SK8-Hi Sneaker Unisex, für 57,99 Euro statt 90 Euro.Hier geht's zum Deal.

44 % Rabatt: ONLY Steppmantel ONLTINA PUFFER X LONG COAT OTW mit Kapuze für 59,99 Euro statt 109 Euro. Hier geht's zum Deal.

58 % Rabatt: s.Oliver Quarzuhr SO-4323-MM für 66,55 Euro statt 159 Euro. Hier geht's zum Deal.

Haushalt

34 % Rabatt: Philips Senseo Kaffeepadmaschine Original Plus CSA210/20, inkl. Gratis-Zugaben im Wert von 5,- UVP,für 54,90 Euro statt 84 Euro. Hier geht's zum Deal.

47 % Rabatt: Samsung Side-by-Side RS8000 RS6JA8511S9, 178,0 cm hoch, 91,2 cm breit, mit Wassertank für 999 Euro statt 1899 Euro. Hier geht's zum Deal.

55 % Rabatt: WMF Pfannen-Set Devil, Cromargan® Edelstahl Rostfrei 18/10 (Set, 3-tlg), Ø 20/24/28 cm, Induktion, für 79,99 Euro statt 179 Euro. Hier geht's zum Deal.

Wohnen

75 % Rabatt: Authmic Gaming-Stuhl Authmic Gaming-Stuhl Gaming Stuhl, Bürostuhl (Ergonomischer Schreibtischstuhl (mit verstellbare Kopfstütze und Lendenwirbelstütze, Computerstuhl mit Lendenkissen,Gamer Stuhl Wippfunktion 90°-165°, PC Gamer Racing Stuhl bis 150kg), für 98,89 Euro statt 399 Euro. Hier geht's zum Deal.

47 % Rabatt: Bettwäsche Desner in Gr. 135x200 oder 155x220 cm, my home, Microfaser, 2 teilig, 100 % Poyester, sehr weich, unifarbene Bettwäsche, für 17,99 Euro statt 34 Euro. Hier geht's zum Deal.

52 % Rabatt: VASAGLE Lowboard Fernsehtisch, 110/120cm lange, Fernseher bis zu 43/55 Zoll, für 55,99 Euro statt 119 Euro. Hier geht's zum Deal.

Baumarkt & Garten

66 % Rabatt: Profiwerk Bohrer- und Bitset, 204-tlg im Koffer, praktisch und vielseitig, haltbar und langlebig, für 14,99 Euro statt 45 Euro.Hier geht's zum Deal.

37 % Rabatt: Makita Akku-Gebläse UB001CZ, 252 km/h Luftgeschwindigkeit, ohne Akku und Ladegerät, für 194,99 Euro statt 310 Euro. Hier geht's zum Deal.

46 % Rabatt: EUARY Akku-Kettensäge 6 Zoll Kettensäge Elektrisch mit Akku Einhand Motorsäge Handkettensäge, mit 2Batterien 2Kette und Ladegerät für Garten, Holz und Astscheren, für 72,89 Euro statt 136 Euro. Hier geht's zum Deal.

Spielwaren

62 % Rabatt: Esun Autorennbahn 289 Stück Rennstrecke Dinosaurier Spielzeuge Flexible Zugbahnen mit 8 Dinosaurier-Figuren,2 elektrische Rennauto-Fahrzeuge Spielset mit Lichtern Dinosaurier-Weltrennens für Kleinkinder,Kinder,Jungen, (Set), inkl.1 spielzeugauto, für 29,99 Euro statt 79 Euro. Hier geht's zum Deal.

34 % Rabatt: Ravensburger Spiel, tiptoi® Starter-Set: Stift und Wörter-Bilderbuch Kindergarten, Made in Europe, FSC® - schützt Wald - weltweit, für 44,99 Euro statt 69 Euro. Hier geht's zum Deal.

43 % Rabatt: Sun Kaufladen Holzspielzeug, aus Holz mit Kreidetafel, für 49,99 Euro statt 89 Euro. Hier geht's zum Deal.

Gesundheit und Pflege

42 % Rabatt: Braun Elektrorasierer Series 5 51-W4650cs, Aufsätze: 3, EasyClean, Wet&Dry, für 119,99 Euro statt 209 Euro. Hier geht's zum Deal.

43 % Rabatt: Philips Sonicare Elektrische Zahnbürste DiamondClean 9000 Special Edition HX9911, Aufsteckbürsten: 1 St., mit integriertem Drucksensor, 4 Putzprogramme und 3 Intensitätsstufen, für 139,99 Euro statt 249 Euro. Hier geht's zum Deal.

71 % Rabatt: ABOX Massagepistole Hero 1, 6-tlg., 6 Massageköpfen 30 Geschwindigkeiten, für 55,99 Euro statt 199 Euro. Hier geht's zum Deal.

Sport

48 % Rabatt: MediaShop Vibrationsplatte VIBROSHAPER, 200 W, 3 Intensitätsstufen, (Set, mit Trainingsbändern), für 152,99 Euro statt 299 Euro. Hier geht's zum

49 % Rabatt: Christopeit Sport® Ergometer AX 4000, Heimtrainer Fahrrad, für 249,99 Euro statt 499 Euro. Hier geht's zum Deal.

42 % Rabatt: adidas Performance Laufband T-19, mit LED-Beleuchtung, für 1199 Euro statt 2100 Euro. Hier geht's zum Deal.

Beauty

77 % Rabatt: POCHUMIDUU Eyeliner 4 Stück Liquid Eyeliner Stempel Wasserfest Schwarz Eyeliner, 4-tlg., 4er-Pack, Drucken Sie spezielle Muster um die Augen, für 19,90 Euro statt 89 Euro. Hier geht's zum Deal.

50 % Rabatt: Remington Haartrockner Curl & Straight Confidence (D5706), 2200 W, 2.200 Watt, Ionenpflege, inkl. Stylingdüse, Diffusor & Rundbürste, für 34,99 Euro statt 70 Euro. Hier geht's zum Deal.

31 % Rabatt: ZMILE COSMETICS Kosmetik-Koffer French Manicure, 57-tlg., für 19,99 Euro statt 29 Euro. Hier geht's zum Deal.

