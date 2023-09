Ein hohes Datenvolumen im Handyvertrag wünschen sich viele, aber viel kosten sollte der Vertrag nicht. Einen Tarif mit ausreichend Datenvolumen für eine niedrige monatliche Grundgebühr gibt es aktuell bei Crash. Wir haben das Angebot gecheckt.

Der Mobilfunkanbieter Crash hat einen Tarif im Angebot, bei dem es 15 Gigabyte (GB) für 7,99 Euro pro Monat gibt. Klingt gut, aber ist der Preis wirklich fair? Hier kommen die Details zum Deal.

Ein Handytarif mit 70 GB Datenvolumen ist zu hoch, aber nur vier GB sind zu wenig? Für diese Situation gibt es Tarife, die in der Mitte liegen, so wie aktuell bei Crash. Bei dem Mobilfunkanbieter bekommen Kunden gerade 15 GB für unter acht Euro im Monat. Eine Allnet-Flat zum Telefonieren und eine Flat zum SMS-Schreiben sind ebenfalls in diesem Paket enthalten. Auch gut: Der Anschlusspreis fällt weg.

Die Details zum Deal:

15-GB-LTE-Internet-Flat (50 Mbit/s)

Surfen und Telefonieren im Vodafone-Netz

Telefon- und SMS-Flat

Vertragslaufzeit: 24 Monate

keine Anschlussgebühr

Grundgebühr: 7,99 Euro im Monat (statt 19,99 Euro)

Hier geht’s zum Angebot von Crash

Wer nach einem Mobilfunktarif mit mittlerem Datenvolumen sucht, ist mit dem Crash-Angebot gut bedient. 15 Gigabyte Datenvolumen im Monat sollten für Musik, Videos, Nachrichten schreiben & Co. mehr als ausreichend sein. Speziell für diejenigen, die sich irgendwo zwischen Viel- und Wenigsurfer bewegen, unterwegs aber auf YouTube, Musik und Social Media nicht verzichten möchten, dürfte das Angebot interessant sein.

Was steht im Kleingedruckten?

Kleingedrucktes gibt es aber auch hier, besonders der Punkt Vertragslaufzeit ist relevant. Wer sich für den Tarif von Crash entscheidet, bindet sich für zwei Jahre an den Anbieter. Der Tarif ist frühestens einen Monat vor dem offiziellen Vertragende kündbar. Wird dies versäumt, erhöht sich die Grundgebühr auf 19,99 Euro pro Monat.

Ein neues Smartphone zum Vertrag?

Ein häufiges Manko bei günstigen Tarifen: Ein neues Telefon ist nicht mit drin. Ein solches Angebot wie das von Crash lohnt sich daher nur für diejenigen, die bereits ein funktionstüchtiges Handy haben und dieses noch eine Weile nutzen möchten. Geht dieses aber kaputt oder es soll doch ein neues Gerät sein, lohnt es sich, auch hier nach Schnäppchen Ausschau zu halten. So gibt es beispielsweise aktuell auch das iPhone 14 zum günstigen Preis zu ergattern. Bei eBay ist das iPhone in Gelb mit einer Speicherkapazität von 128 GB für 699 Euro erhältlich. Der günstige Preis gilt jedoch nur in Kombination mit einem Rabattcode. Wer beim Bestellvorgang den Code "PHONES23" eingibt, spart 50 Euro. Regulär kostet das Handy sonst 749 Euro.

Betriebssystem: iOS 16

Akkulaufzeit laut Hersteller: bis zu 20 Stunden

Speicher: 128 Gigabyte

Display: 6,1 Zoll OLED

Zwölf-MP-Weitwinkelkamera

Hier geht's zum Angebot bei eBay

Für wen lohnt sich ein günstiger Mobilfunktarif?

Der Crash-Tarif mit 15 GB Datenvolumen eignet sich vor allem für diejenigen, die unterwegs aufs Surfen im Netz nicht verzichten möchten und gleichzeitig nicht allzu viel für den Vertrag bezahlen wollen. Anbieter wie etwa Crash locken nicht nur mit einer Telefon- und SMS-Flat, sondern auch mit einem ausreichend hohen Kontingent an Datenvolumen sowie einer niedrigen monatlichen Gebühr. Allerdings sollten Interessierte bei der Vertragslaufzeit genau hinschauen, denn oft laufen günstige Handytarife über 24 Monate. Hier sollte die Kündigungsfrist deshalb nicht verpasst werden, sonst wird es teuer. Ein weiterer Nachteil: Aktionen für günstige Tarife sind oftmals zeitlich begrenzt. Schnell zu sein, kann daher nicht schaden.

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.