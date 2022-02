Der Abwasch ist notwendige Drecksarbeit. Wie gut, dass es Single-Geschirrspüler gibt, die sich darum kümmern. Aber wie sinnvoll ist ein solcher Helfer wirklich?

Saugen, Wischen, Putzen, Waschen, Abwaschen – zu Hause fällt eine Menge unbezahlter Arbeit an, die fast niemand gerne erledigt. Logisch also, dass die Menschheit seit jeher auf der Suche ist, diese von Maschinen erledigen zu lassen. So ist ein Leben ohne Waschmaschine, Staubsauger und Geschirrspüler heute undenkbar. Letzterer gehört aber noch immer zu den Luxusgütern in der Küche.

Das hat vor allem zwei Gründe: Erstens bieten nicht alle Wohnungen genug Platz für einen Geschirrspüler. Singles in Großstädten dürfen sich gar freuen, wenn sie vier Herdplatten haben. Und zweitens macht der Geschirrspüler aus einer mittelprächtigen Arbeit des Abwaschens zwei nervige Arbeitsschritte, nämlich das Ein- und Ausräumen des Geschirrs.

Nicht wenige Menschen leben deshalb mit ihrem Geschirrspüler wie aus dem "Koffer" – sauberes Besteck wird aus der Maschine gefischt, dreckiges findet darauf seinen Platz. Und wenn man noch nicht sicher weiß, ob das Geschirr wirklich dreckig ist oder man eine zweite Runde Nutella-Brot nachlegt, platziert man die Schnittkante des Messers auf dem Tellerrand eben so, dass sie in die Luft ragt und nichts weiter dreckig macht.

Midea ST 3.20N Mini-Geschirrspüler

Maßgedecke: 2

2 Verbrauch pro Waschzyklus: 5 Liter

5 Liter Abmessungen (B | H | T): 44 x 42 x 44 cm; 16

Wer endgültig weiß, dass er oder sie kein zweites Brot vertilgt, räumt das schmutzige Messer in den Midea ST 3.20N. Er bietet Platz für zwei Maßgedecke. Laut europäischer Norm EN 50242 umfasst ein Maßgedeck je einen:

Essteller mit 26 cm Durchschnitt

Suppenteller (23 cm)

Dessertteller (19 cm)

eine Untertasse (14 cm)

eine Tasse (0,2 Liter)

ein Trinkglas (250 ml)

Messer (203 mm)

eine Gabel (184 mm)

einen Suppenlöffel (195 mm)

Teelöffel (126 mm)

Dessertlöffel (156 mm)

Der Geschirrspüler bietet die Wahl aus sechs Reinigungsprogrammen. Der Wasserverbrauch pro Spülgang beträgt fünf Liter. So groß ist auch der integrierte Wassertank, den Sie vor dem Spülen befüllen müssen. Ein Wasseranschluss ist deshalb nicht zwingend nötig, weshalb Sie den Geschirrspüler auch mit in den Wohnwagen nehmen können. Designtechnisch gehört der Midea ST 3.20N zu den schickeren Geschirrspülern. Sein Blickfenster ist ein echter Hingucker.

Hanseatic HG5544F63602EW

Maßgedecke: 6

6 Verbrauch pro Waschzyklus: 6,5 Liter

6,5 Liter Abmessungen (B | H | T): 55 x 43,8 x 50 cm

In einer etwas biederen Optik hüllt sich dagegen der Hanseatic HG5544F63602EW. Sein Wasserverbrauch ist mit 6,5 Litern etwas höher als beim Midea ST 3.20N. Dafür bietet der Single-Geschirrspüler auch dreimal so viel Platz wie das erste Gerät: Ganze sechs Maßgedecke säubert der Hanseatic HG5544F63602EW pro Spülgang.

Und das, obwohl er mit 55 x 43,8 x 50 Zentimetern (Breiten, Höhe, Tiefe) nur elf Zentimeter breiter, sechs Zentimeter tiefer und geringfügig höher ist. Wie der Midea ST 3.20N bietet auch das Hanseatic-Gerät die Wahl aus sechs Programmen. Ins Wohnmobil passt der Tischgeschirrspüler aber nicht. Er muss an einen Wasserzulauf angeschlossen werden.

Klarstein Amazonia Mini

Maßgedecke: 2

2 Verbrauch pro Waschzyklus: 5 Liter

5 Liter Abmessungen (B | H | T): ‎56 x 56 x 54 cm

Der Klarstein Amazonia Mini ist zwar etwas größer als der Hanseatic HG5544F63602EW, bietet aber nur Platz für zwei Maßgedecke. Optisch ähnelt er dem Midea ST 3.20N und bietet ebenfalls ein Sichtfenster. Der Wasserverbrauch des Amazonia Mini beträgt ebenfalls wie beim Midea-Gerät fünf Liter. Und auch die Programmanzahl gleicht sich bei den ersten drei Mini-Geschirrspülern: Sie bieten die Wahl aus sechs Programmen.

Etwas macht den Amazonia Mini aber besonders: Als einziger Single-Geschirrspüler bietet er eine Trocknungsfunktion, indem er Frischluft zirkulieren lässt. So bleibt das Geschirr maximal 72 Stunden geruchsfrei, falls Sie einmal vergessen, den Spüler auszuräumen. Auf Camping-Reisen fühlt sich dieser Geschirrspüler ebenfalls wohl, weil er mit einem Wassertank arbeiten kann.

Respekta GSPU 42 A

Maßgedecke: 2

2 Verbrauch pro Waschzyklus: 5 Liter

5 Liter Abmessungen (B | H | T): 43,5 x 42,0 x 43,5 cm

Der Respekta GSPU 42A gehört zu den Mini-Einbaugeschirrspülern. Bedeutet, dass Sie ihn an eine Wasserzufuhr hängen müssen. Im Camper fühlt er sich überhaupt nicht wohl. Preislich liegt der Mini-Geschirrspüler dagegen deutlich unter der Konkurrenz. Das liegt auch daran, dass er nur über vier Waschprogramme verfügt. Ein praktisches Sichtfenster bietet der Geschirrspüler ebenfalls nicht. Macht aber nichts, denn zwei Maßgedecke bekommt der Respekta GSPU 42A auch sauber, ohne dass seine Besitzer sehen, was im Inneren vonstatten läuft.

Klarstein Amazonia 6

Maßgedecke: 6

6 Verbrauch pro Waschzyklus: 6,5 Liter

6,5 Liter Abmessungen (B | H | T): ‎55 x 43,5 x 49,5 cm

In schickem Schwarz gehalten ist der Klarstein Amazonia 6. Der freistehende Tischgeschirrspüler arbeitet ohne Wassertank. Entsprechend müssen Sie die vormontierten Zu- und Ablaufschläuche an den Zu- und Abläufen für das Wasser anschließen. Für die Reinigung des Geschirrs stehen Ihnen sechs Reinigungsprogramme zur Verfügung, die maximal sechs Maßgedecke sauber bekommen.

Silvercrest SGW 860 A1

Maßgedecke: 2

2 Verbrauch pro Waschzyklus: 5 Liter

5 Liter Abmessungen (B | H | T): 42 x H 43,5 x T 43,5 cm

Wenn Sie einen kleinen und günstigen Geschirrspüler mit Wassertank suchen, könnte der Silvercrest SGW 860 A1 genau richtig für Sie sein. Mit seinen Maßen von 42 x H 43,5 x T 43,5 Zentimetern passt der Single-Geschirrspüler in jede noch so kleine Küche. Sein Wasserverbrauch beträgt fünf Liter pro Spülgang. Dabei haben Sie die Wahl aus fünf Reinigungsprogrammen, die maximal zwei Maßgedecke sauber bekommen.

Comfee CTS 3.6F

Maßgedecke: 6

6 Verbrauch pro Waschzyklus: 6,5 Liter

6,5 Liter Abmessungen (B | H | T): 50 x 55 x 43.8 cm

Ohne Wasseranschluss arbeitet der Comfee CTS 3.6F leider nicht. Dafür bekommt der Single-Geschirrspüler gleich sechs Maßgedecke sauber. Dafür benötigt er pro Reinigungszyklus 6,5 Liter Wasser. Einbauen müssen Sie den Comfee CTS 3.6F aber nicht, weil es sich um einen freistehenden Geschirrspüler handelt.

Sinn und Unsinn kleiner Geschirrspüler

Bei Single-Geschirrspülern gesellt sich zum Ein- und Ausräumen noch ein weiterer nicht weniger nerviger Arbeitsschritt. In den kleinen Geräten schlummert ein Wassertank, den der oder die Alleinlebende vor dem Spülgang mit Wasser befüllen muss. Natürlich dürfen Sie den Single-Geschirrspüler auch an den Wasseranschluss anschließen. Das bedeute aber auch, dass Sie eigentlich noch Platz für einen größeren Geschirrspüler haben müssten. Der ergibt in 99 Prozent der Fälle mehr Sinn. Das liegt am Füllvolumen der größeren Hausgeräte.

Bei ähnlichem Wasser- und Energieverbrauch bekommen die großen Geschirrspüler deutlich mehr Teller, Gläser & Co. sauber und müssen deshalb nicht so oft arbeiten wie die Single-Geschirrspüler. Und das schont Umwelt und Geldbeutel. Deshalb sollte – wenn möglich – ein großer Geschirrspüler immer bevorzugt werden. Ein Single-Geschirrspüler ist wirklich nur etwas für abwaschhassende Alleinlebende mit Mini-Küche oder ein Wohnmobil. Übrigens: Der Abflussschlauch eines Single-Geschirrspülers ragt während des Spülvorgangs in den meisten Fällen in Spülbecken. Sieht nicht besonders schick aus.

