So attraktiv kann die Zukunft des Nahverkehrs aussehen. In Wuhan wurde der Sky Train in Betrieb genommen, es handelt sich um eine hängende Einschienenbahn (Monorail). 2022 wurden die ersten Züge fertiggestellt, im Frühjahr begann der Testbetrieb, im Herbst der reguläre Betrieb. Doch fertig ist die Bahn noch nicht. Die bisherige Strecke von etwa 10 Kilometern soll auf 26 Kilometer erweitert werden. Dann wäre der Sky Train die längste Schwebebahn der Welt.

Zug mit Aussicht

Die Besonderheit des Monorail-Zuges ist die hängende Position der Kabine unter den Gleisen. Sie ermöglicht einen freien Blick auf das Optic Valley im Südosten der Stadt Wuhan. Das Highlight sind die Glasböden der Bahn. Die China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) hat die Züge gebaut. Sie haben keine Fahrer an Bord und können in beide Richtungen fahren. Im Betrieb erreichen sie 60 km/h. Mit Zügen, die aus zwei Triebwagen bestehen, liegt die Kapazität des Systems bei 10.000 Passagieren pro Stunde. Die Züge könnten aber auch auf drei Wagen aufgestockt werden. CRRC gibt an, die Wagen seien sowohl für den Pendelverkehr als auch für den Tourismus konzipiert. Sie verfügen über eine 270 Grad Umsicht, die den Passagieren ein neues Fahrerlebnis bescheren soll. Der Name "Sky Train" spielt auf das einem Flug ähnliche Erlebnis an.

Preisgünstige Verkehrslösung

Der Sky Train in Wuhan ergänzt das Bahnnetz, dient aber vor allem touristischen Zwecken, darum auch der verglaste Kabinenboden. Monorails sind in Asien und insbesondere in China weit verbreitet. In der Regel "hängt" die Kabine allerdings nicht unter dem Gleis, sondern fährt darüber hinweg. Monorails sind die Fortführung der Straßenbahn mit anderen Mitteln. Sie verfügen in etwa über die Hälfte der Beförderungskapazität einer Bahnstrecke, sind aber ungleich billiger. Der größte Vorzug ist die aufgeständerte Bauweise. Am Boden nimmt eine Monorail-Bahn wenig Platz ein, sie kann bestehende Straßen aber auch Grünanlagen überspannen. Die Kurvenradien sind geringer als bei Zuggleisen, teils sind die Haltestellen in Gebäude integriert.

Wuppertals Schwebebahn

CRRC baut einen weiteren technologisch weit fortgeschrittenen Sky Train. Auf einer Teststrecke in der Provinz Jiangxi wird dieser Zug erprobt. Es ist ein Magnetschwebezug, der auf einem Magnetkissen über dem Gleis schwebt. Die Schwebewirkung wird hier nicht durch elektrische Spulen, sondern durch Permanent-Magnete erzielt. Für den Schwebeeffekt muss der Zug keine Energie aufwenden, gleichzeitig sind die Reibungsverluste gleich null. Bislang war so etwas mit Permanentmagneten nicht möglich, weil diese schnell die Magnetwirkung verloren haben. Bewähren sich diese Züge im Dauerbetrieb, wäre das eine Revolution im Schienenverkehr, weil die Fortbewegung auf diese Weise sehr viel weniger Energie verbraucht.

Neu sind hängende Monorail-Systeme nicht. Seit 1901 fährt die Schwebebahn in Wuppertal – auch sie ist ein hängendes Monorail-System. Trotz der unbestreitbaren Beliebtheit der Wuppertaler Bahn haben sich derartige Anlagen in Deutschland und Europa nicht durchgesetzt.