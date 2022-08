Google, Google an der Wand: Was ziehe ich heute Abend an?

von Axel Palm Smarte Spiegel erobern Küche, Schlafzimmer und Garderobe. Was aber haben die klugen Sichten aus glatt poliertem Metall drauf und worauf muss man bei dem Kauf eines smarten Spiegels achten? Vier Modelle für Schlafzimmer, Küche, Bad und Fitnessraum.

Los ging es einst mit smarten Telefonen. Dann kamen die smarten Lautsprecher. Es folgten smarte Türklingeln und inzwischen labeln Hersteller rein subjektiv alles als smart, was eine digitale Anzeige hat und sich ins Heimnetzwerk einklinken kann. Dazu gehören sogar Spiegel, die mit Metall beschichteten und glatt geschliffenen Flächen, in die die meisten Menschen morgens kurz blicken, nur um sich zu wünschen, doch nicht aus dem Bett aufgestanden zu sein. Ein Glück sind smarte Spiegel (noch) nicht so klug, einen schnippischen Kommentar in Richtung des vermeintlichen Zwillings abzugeben, der sich in ihnen begutachtet. Dafür trumpfen Sie durch Funktionen auf, die den meisten Nutzern von Tablets oder smarten Lautsprechern geläufig sind.

Und so muten einige der Spiegel auch eher an wie ein zu groß geratenes Tablet. Ihr Leistungsumfang umfasst unter anderem das Abspielen von Musik und Videos etwa von Spotify, Netflix oder Youtube oder man kann mit ihnen per Video mit Freunden telefonieren – einer Selfie-Kamera sei Dank. Einige Geräte beinhalten gar Fitness-Angebote, die den Gang zum Gym ersetzen sollen – inklusive Beratung eines Personal-Trainers. Ob sich der Aufpreis für einen solchen Spiegel lohnt, ist in Zeiten von kostenlosen Youtube-Work-outs mit Pamela Reif & Co. natürlich fraglich.

Smarter Spiegel für die Garderobe

Full-HD-Auflösung

Android 8

Integrierte Webcam

Sprachsteuerung, Touchscreen

16 GB Speicherplatz

Weil ein Spiegel eben nicht nur Spiegel, sondern auch Designelement ist, gibt es verschiedene Anwendungsbereiche, für die sich ein smarter Vertreter seiner Gattung eignet. "Hey Google. Welche Mode liegt im Herbst im Trend?" Solche (und andere) Fragen beantwortet ein smarter Spiegel wie der multimediale Garderobenspiegel MELI auch. Möglich macht das die integrierte Sprachsteuerung. Ob das bei der Auswahl des passenden Outfits wirklich hilft? Nun ja.

Weil das Betriebssystem Android 8 auf dem Spiegel seinen Dienst verrichtet, installieren Sie Apps wie Netlix, Spotify oder die ARD-Mediathek darauf. Ideal, wenn Sie sich während der Morgenroutine mit den ersten Infos des Tages versorgen lassen, oder Sie keine Sekunde ihrer Lieblingsserie verpassen wollen. Die Installation gelingt entweder über die Sprachsteuerung oder alternativ per Touch-Eingabe auf dem Display. Schön: Mit weiteren dazu passenden smarten Gerätschaften wie beispielsweise einer Waage oder Kameras haben Sie im Spiegel immer Daten über Ihren Körper oder Ihr Smarthome im Blick.

Digitaler Spiegel für die Küche

Full-HD-Auflösung

Android 8

Integrierte Webcam

Sprachsteuerung, Touchscreen

16 GB Speicherplatz

Ein smarter Spiegel in der Küche ist der perfekte Begleiter für einen wundervollen Kochabend. Klingt erst mal abwegig, aber der Kitchen Smart MONA 60 lässt sich wunderbar in die neue Küche integrieren, indem Sie ihn beispielsweise als Tür eines Küchenschrankes einsetzen. Auf ihm arbeitet ebenfalls Android 8, weshalb sich der Küchenspiegel mühelos ins heimische Wifi-Netzwerk einbinden lässt. Wieder laden Sie Ihre Wunsch-Apps aus dem Google Play Store herunter und wieder funktioniert das per Sprachbefehl oder Touch-Eingabe. Wer nicht ewig überlegen will, was er zum Mittag oder am Abend essen will, fragt Google einfach nach leckeren Rezeptideen, die sich in weniger als zehn Minuten zubereiten lassen. Fußballfans schätzen hingegen Apps wie DAZN und schauen während des Kochens ihrem Lieblingsverein in der Champions League oder Bundesliga zu und das in Full-HD-Auflösung. Laut Hersteller ist der smarte Spiegel übrigens auch gegen Dampf und Spritzwasser geschützt und mit der Schutznorm IP 65 zertifiziert.

Smarter Spiegel im Bad

Full-HD-Auflösung

Android 8

Integrierte Webcam

Sprachsteuerung, Touchscreen

Ein smarter Spiegel für das Badezimmer ist die runde Version des Mues-Tec Smart-Mirrors. Wie der Küchen-Spiegel ist auch dieser IP 65 zertifiziert und so laut Hersteller gegen Dampf und Wasserspritzer geschützt. Natürlich arbeitet erneut Android in dem Spiegel und erlaubt es so, dass zahlreiche Apps aus dem Google Play Store im Spiegel ein neues Zuhause finden. Schön: Ein LED-Lightstrip ziert sich um kreisrund um den Spiegel. So fungiert er als smartes Accessoire und Leuchte im Bad. Wieder herrschen Sie per Sprachbefehl oder Touchsteuerung über den smarten Spiegel. Diesmal ist auch Alexa an Bord. Wer im Bad smarte Glühbirnen verbaut hat, steuert diese auf Wunsch über den Spiegel. Ansonsten haben Sie auch mit diesem Modell ihr Smarthome vom Bad aus fest im Blick – vorausgesetzt natürlich, sie verfügen über smarte Kameras, Türklingeln & Co.

Smarter Spiegel für Sportler

Jetzt kaufen: Smarter Spiegel von Vaha

Full-HD-Auflösung

Integrierte Webcam

Sprachsteuerung, Touchscreen

Fitnessprogramm

Pulsmesser im Lieferumfang

Im Lockdown setzten die meisten Sportler auf Home-Work-outs – was blieb auch anderes übrig? Deshalb motiviert fast jeder Fitness-Influencer und jede Fitness-Influencerin seine oder ihre Follower mit Work-out-Videos. Das Problem: Die Trainingseinheiten professioneller Sportler eignen sich nur bedingt für das Fitness-Level von Normalsterblichen. In diese Nische versucht Vaha mit seinem smarten Spiegel vorzudringen. Den Unterschied machen dabei Personal Trainer, die maßgeschneiderte Trainingspläne für ihre Kunden erstellen. Dazu bieten die Spiegel integrierte Trainingsprogramme, an denen sich die Sportler orientieren können. Wer sich lieber in der Gruppe ertüchtigt, kann das in digitalen Live-Work-outs bewerkstelligen. Für den meditativen Fitness-Lifestyle à la bonne heure bietet der Spiegel auch Yoga-Kurse und Pilates an.

Das müssen Sie vor dem Kauf beachten

Über Sinn und Unsinn eines smarten Spiegels lässt sich – wie bei allen smarten Gerätschaften – streiten. Natürlich ist die Vorstellung unangenehm, dass der Spiegel über seine eingebauten Mikrofone und Webcams mithört oder mitsieht. Gleiches gilt für smarte Displays oder Lautsprecher. Ob Sie diese Produkte wirklich im Schlaf- oder Badezimmer aufstellen wollen, sollten Sie vorher wenigstens einmal überlegen. Angenehmer kann es beispielsweise sein, einen smarten Spiegel nahe der Garderobe am Eingang zu platzieren, um ihn als zentrales Bedienelement des Smarthomes zu nutzen.

Bei smarten Spiegeln ergibt sich aber noch ein weiteres Problem, das weniger die Datensicherheit betrifft als vielmehr das Design. Sie sind schlicht sehr viel klobiger als ihre analogen Verwandten, weil sie im Grunde nichts anderes sind als Computer mit einem verspiegelten Display. Irgendwo muss die ganze Technik ihren Platz finden und sie tut das natürlich im Rahmen, was Sie beim Platzieren des Spiegels im Hinterkopf behalten sollten.

