Ausgestattet mit der neuesten Technologie entwickeln sich Smartphones stetig weiter. Sie werden immer besser, schneller – und größer: Das Samsung Galaxy Fold misst derzeit unglaubliche 7,3 Zoll, sprich über 18,5 Zentimeter. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis die ersten Handys genauso groß sind wie Tablets. Aber wollen wir das wirklich? Wo sind die guten alten Zeiten hin, als man sein Telefon noch in einer Hand halten konnte? Und gibt es überhaupt noch Handys, die eine handliche Größe haben? An dieser Stelle können Sie aufatmen, denn die gute Nachricht lautet: Es existiert eine kleine Auswahl an Smartphones unter fünf Zoll, auch wenn sie vom Aussterben bedroht sind. Welche Modelle trotz ihrer geringen Größe immer noch empfehlenswert sind, erfahren Sie hier.

Apple iPhone 8

Im September 2017 brachte Apple gleich drei neue Smartphones auf den Markt: das iPhone 8, das iPhone 8 Plus und das iPhone X. Ersteres ist mit 4,7 Zoll die kleinste Variante, steht den anderen beiden Modellen aber in nichts nach. Mit einem leistungsstarken A11-Bionic-Prozessor ausgestattet, überzeugt das iPhone 8 vor allem durch seine 12-Megapixel-Kamera und die 7-Megapixel-Selfie-Cam. Für alle, die ein kompaktes, aber auch innovatives Handy suchen, ist dieses Smartphone unter fünf Zoll das Richtige.

Die technischen Details im Überblick:

4,7" Retina HD LCD Display (11,94 cm Diagonale)

12 Megapixel Kamera mit Auto HDR und 4K Video (bis 60 fps)

7 Megapixel FaceTime HD Kamera (mit 1080p Videoaufnahme)

A11 Bionic Prozessor

128 GB Speicher

2 GB RAM

Wasser- und Staubschutz

Kabelloses Laden

Touch ID

Samsung Galaxy A3

Affiliate Link Samsung Galaxy A3 (16 GB) - schwarz Jetzt shoppen 311,99 €

Das Smartphone besitzt zwar nur einen sehr kleinen Speicher (der jedoch um bis zu 256 GB erweitert werden kann), passt dafür aber auch noch in eine Hand: Das Samsung Galaxy A3 erschien bereits 2017 und punktet ebenfalls mit seiner Kamera, noch besser bewertet wurden jedoch Design und Audioqualität des Smartphones. In der Anschaffung deutlich günstiger als seine Nachfolger, ist das Handy für alle geeignet, die ein kompaktes Smartphone unter fünf Zoll suchen.

Die technischen Details im Überblick:

4,7" Touch Display (12,04 cm)

13 Megapixel Kamera

8 Megapixel Frontkamera

16 GB Speicher

2 GB RAM

Wasser- und Staubschutz (IP68-Zertifizierung)

Fingerabdruckscanner

Google Pixel 2

Affiliate Link Google Pixel 2 (128 GB) - Schwarz Jetzt shoppen 299,99 €

Auch schon ein wenig veraltet, gilt das Google Pixel 2 jedoch immer noch als besonders stabil und langlebig. Es ist zwar nicht ganz so klein wie die ersten beiden Smartphones, hat aber die fünf Zoll noch nicht überschritten. Mit einem größeren Arbeitsspeicher ausgestattet, hat das Handy den Nachteil, dass es keine Klinkenbuchse für einen gewöhnlichen Kopfhörer-Anschluss besitzt – dafür wird jedoch ein passender Adapter mitgeliefert. In der Haptik besonders stark, in der Optik ein wenig nachlässig, ist das Smartphone immer noch eine gute Alternative zu größeren Handys.

Die technischen Details im Überblick:

5" Full HD Display

12,2 Megapixel Kamera

8 Megapixel Frontkamera

Snapdragon 835 CPU Prozessor

128 GB Speicher

4 GB RAM

Wasser- und Staubschutz (IP67-Zertifizierung)

USB Typ-C

Sony Xperia XZ2 Compact

Ebenfalls fünf Zoll groß, aber immer noch handgerecht, ist das Sony Xperia XZ2 Compact. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger hat das Smartphone deutlich mehr Leistung und damit einhergehend eine noch bessere Farbdarstellung im Gepäck. Der Speicher ist mit 64 GB verhältnismäßig klein, kann aber um bis zu 400 GB erweitert werden. Im Detail überzeugt dafür der langlebige Akku als auch die starke Kamera – und der günstige Preis natürlich. Wenn Sie ein kleines und kompaktes Smartphone suchen, können Sie mit dem XZ2 Compact nichts falsch machen.

Die technischen Details im Überblick:

5" Full HD Display (12,7 cm)

19 Megapixel Kamera mit HDR und 4K Video

5 Megapixel Frontkamera

Qualcomm Snapdragon 845 Prozessor

64 GB Speicher

4 GB RAM

Wasser- und Staubschutz (IP68-Zertifizierung)

Das könnte Sie auch interessieren:





Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.