Sehen Sie im Video: Dieses Solarbetriebene Auto hat eine Reichweite von 1000 Kilometern – und bricht damit den Weltrekord.









Dieses Fahrzeug bricht einen Rekord: Das Auto hat mit nur einer Ladung eine Reichweite von 1000 Kilometern – und das ausschließlich mithilfe von Solarenergie.





Das Auto wurde von einer Gruppe Maschinenbau-Studenten der Universität New South Wales in Australien entworfen.





Es wiegt weniger als 500 Kilogramm, wodurch es nur ein Viertel des Gewichts eines Teslas hat.





„Wir fingen vor zwei Jahren – während des Lockdowns – mit dem Bau des Fahrzeugs an. Es gab so viele schwierige Momente, aber die Zusammenarbeit des Teams war unglaublich.“ -Andrea Holden, Maschinenbau-Studentin









Der Sunswift 7 stellt mit seiner Reichweite einen neuen Guinness Weltrekord auf.





In weniger als zwölf Stunden schafft es das solarbetriebene Auto, 1000 Kilometer zu fahren.





Das Fahrzeug absolvierte 240 Runden auf dem Highway-Rundkurs.





Während der Rekord aufgestellt wurde, stoppte das Auto zwischendurch nur für einen Fahrerwechseln und für einen Reifenwechsel.





Wäre das Auto nur sieben Minuten langsamer gewesen oder hätte es länger als 15 Minuten gestanden, wäre es nicht gelungen den bestehenden Rekord brechen zu können.





Die offizielle Ehrung und das Guinness-Weltrekord-Zertifikats fand wenige Tage später statt.

Andrea Holden:





„Dieses Gefühl, etwas geschaffen zu haben, dass gerade das Beste auf der ganzen Welt ist, ist unbeschreiblich.“

