Stiftung Warentest hat Staubsauger mit Kabelanschluss unter die Lupe genommen. Sie saugen deutlich besser als die erst vor kurzem getesteten Akku- Sauger. Deren Ergebnisse waren schlicht desaströs.



+++ Lesen Sie hierzu: Akkusauger bei Warentest - acht von zehn Geräten können nicht saugen +++

Die gute Nachricht: Von 20 getesteten Kabelsaugern schnitten immerhin neun mit der Note gut ab.

Erstmals Tierhaare im Saugtest

Aber die Warentester führten eine neue Disziplin ein. Sie prüften, wie die Aufnahme von Tierhaaren klappte. Und hier war das Ergebnis weit weniger erfreulich: Mehr als ein befriedigend erreichte kein Sauger. Getestet wurden Sauger mit Beutel und beutellose mit Auffangbox. Die beiden besten Geräten ohne Beutel errichten bei der Disziplin "Tierhaare" nur ein Ausreichend.

Tierhaare sind allerdings auch die Königsdisziplin der Bodenpflege, wie alle Tierhalter aus eigener Erfahrung wissen. Für den streng normierten Test wurde ein Tischtennisgroße Menge an Tierhaaren auf einem Stück Teppichboden verteilt. Das entspricht noch eher harmlosen Anforderungen: Die Haare wurden offenbar nicht in den Teppichboden "eingearbeitet" – so wie es in der Praxis passiert, wenn sich das Tier auf dem Boden wälzt. Auch waren die Testhaare sauber und trocken. Die Tester mussten dennoch ernüchtert feststellen: "Die Kandidaten saugten die Haare bestenfalls befriedigend ab, oft schlechter."

Für Hunde- und Katzenhalter bedeutet das: Auch mit Staubsaugern bleibt die Reinigung von Polstern, Teppichen und Teppichböden eine mühevolle Angelegenheit.

Gute Ergebnisse

Doch sonst zeigten sich die peniblen Prüfer von den besseren Test-Kandidaten durchaus angetan. Auch mit der reduzierten Leistung von heute nur noch 900 Watt lassen sich gute Ergebnisse erzielen. Die Geräte waren auch relativ leise, die zuvor getesteten Akkusauger waren dagegen reine Krachmacher und dies trotz ihrer schwächeren Motoren.

Das günstigste getestet Gerät, das gut abschnitt, war der DirtDevil DD7276 mit Beuteltechnik, er kostet nur 130 Euro. Das Gerät erreichte bei den Tierhaaren jedoch ein "Ausreichend". Gute Gesamtwertung und ein "Befriedigend" bei der Disziplin Tierhaare erreichten dagegen die Beutelsauger Miele SGSK3 Complete C3 Red für 279 Euro und Siemens VSZ7442S für 227 Euro.

Böse Patzer

Der Test machte aber auch deutlich, dass keineswegs jeder Markensauger gute Ergebnisse erreichte. Ein Beutelsauger von Rowenta versagte beim Langzeittest – bei gleich drei Geräten fiel der Motor nach 450 Stunden Gebrauch aus. Der getestete Sauger von Clartronic saugte ganz passabel, aber er behielt den Dreck nicht im Beutel. Ein großer Anteil des Feinstaubs wurde wieder aus dem Gerät geblasen. Wer damit saugt, wirbelt die feinen Partikel also nur einmal durch die Wohnung.

Tierhalter müssen übrigens nicht verzweifeln. Im Bereich Tierhaare ist der Test allerdings nicht ganz fair, wie die Tester selbst anmerken. Denn geprüft wurden nur normale Haushaltssauger und keine speziellen Geräte für Tierhalter. Die sind mit einer Rotationsbürste ausgestattet, die vom Luftstrom angetrieben wird. Die drehende Walze bürstet die feinen Härchen aus dem Teppich.



Das beste Gerät im Test – Miele C3 – gibt es zum Beispiel auch in der "Cat und Dog"-Variante, mit Rotationsbürste. Aus eigener Erfahrung können wir sagen, dass eine derartige Bürste in der Praxis ein deutlich besseres Ergebnis als eine Standarddüse produziert. Unerreicht in der Wirkung sind allerdings Sauger, in denen ein weiterer Elektromotor die Bürste antreibt. Diese Sauger sind allerdings relativ schwer und arbeiten auch nicht gerade sanft.



Den gesamten Test können Sie auf Test.de gegen eine Gebühr nachlesen.