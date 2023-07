von Christine Leitner Chat GPT wird gehypt und gefürchtet. Doch die künstliche Intelligenz vergisst offenbar ziemlich schnell, was sie einmal gelernt hat oder wusste. Was heißt das für die Nutzer?

Schüler sind nur so gut wie ihre Lehrer, lautet ein Sprichwort. Übertragen auf ChatGPT bedeutet das: Die künstliche Intelligenz ist nicht unbedingt schlauer als der Mensch, der das Wissen (noch) generiert und dem Programm vorlegt. Und trotzdem werden der Chatbot und die künstliche Intelligenz gleichermaßen gefeiert und gefürchtet. Bisherige Untersuchungen und Experimente zeigen, dass die künstliche Intelligenz Texte verstehen, übersetzen und zusammenfassen konnte. Aber nicht nur das: Auch anspruchsvolle Prüfungen aus dem Medizin- oder Jurastudium besteht Chat GPT erfolgreich.

Forscher der Universität Stanford wollten wissen, ob die künstliche Intelligenz so klug bleibt. Oder ob sich, wie beim Menschen, irgendwann Wissenslücken auftun. Dafür ließen die Wissenschaftler eine kostenlose (3.5) und eine kostenpflichtige (GPT 4) Version von Chat GPT verschiedene Aufgaben bearbeiten. Der Chatbot musste Matheaufgaben lösen und sensible Fragen beantworten. Zudem sollte er einen Code generieren und ein Puzzle lösen. Dafür werteten die Forscher die Antworten des Chatbots vom März und Juni 2023 aus.

Ergebnis: Die Leistung von Chat GPT sinkt. Beispiel Mathematik: Die Forscher wollten von der künstlichen Intelligenz wissen, ob 17.077 eine Primzahl ist. Im März antwortete die kostenpflichtige Version (Chat GPT-4) zuverlässig mit Ja. Drei Monate später sank die Trefferquote für die richtige Antwort auf zwei Prozent. Verbessert hatte sich dagegen die kostenlose Version, Chat GPT 3.5. Die Trefferquote stieg auf knapp 87 Prozent.

Ähnliches verzeichneten die Forscher bei sensiblen Fragen. Chat GPT 4 war seltener bereit, diese Fragen zu beantworten, während die kostenlose Version mehr Fragen beantwortete. Auch die Länge der Antworten unterschied sich. Bei Chat GPT 4 wurden die Antworten im Juni kürzer. Zwar hatte das Programm im März nicht jede Frage beantwortet, damals aber noch eine Begründung geliefert. Die blieb drei Monate später gänzlich aus. Bei Chat GPT 3.5 wurden die Antworten dagegen länger. Die Forscher erklären das mit einer Aktualisierung der Chat-Programme. Beide könnten anhand bestimmter Daten aktualisiert werden.

Beim Codieren und puzzeln machten beide Chat-Programme schon im März Fehler – drei Monate aber deutlich mehr.

Nicht zu sehr auf Chat GPT verlassen

Wird die künstliche Intelligenz dümmer?

Die Forscher formulieren es etwas diplomatischer: "Unsere Ergebnisse zeigen, dass sich das Verhalten von Chat GPT 3.5 und GPT 4 über einen relativ kurzen Zeitraum stark verändert hat", heißt es in dem Paper. Deshalb sei es nötig, das Verhalten der Modelle zu beobachten und regelmäßig zu bewerten. Unklar bleibt, was für den Qualitätsverlust bei den Antworten von Chat GPT geführt hat.

Künstliche Intelligenz Wohin soll die nächste Reise gehen? Das sind laut ChatGPT die zehn besten Urlaubsländer 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Italien Bella Italia scheint auch bei der Künstlichen Intelligenz gut anzukommen. Das Urteil von ChatGPT: "Bekannt für seine Kultur , Geschichte, Essen und Wein, sowie schöne Landschaften und Strände." Mehr

Im Onlinedienst Twitter warfen die Ergebnisse aus Stanford erste Fragen auf. "Bezahlende Chat GPT-Nutzer verdienen eine Antwort, da wir das Modell (...) bezahlt haben", twitterte ein Nutzer. Dass die künstliche Intelligenz dümmer wird, wies Peter Welinder, Manager bei Open AI, zurück. "Unser Ziel ist es, jede neue Modellversion intelligenter zu machen als die vorherige, gemessen an einem breiten Aufgabenspektrum. Wir nehmen niemals Änderungen an angehefteten Modellversionen vor, die Auswirkungen auf die Ausgaben haben", teilte er per Twitter mit.

In Stanford wollen die Forscher ihre Ergebnisse in einer Langzeitstudie überprüfen. In der Zwischenzeit empfehlen sie den Nutzern, das Chat-Programm zu überwachen. Chat GPT bleibt damit vorerst vor allem eines: Eine Technologie, die Wissen in Lichtgeschwindigkeit filtern und präsentieren kann, auf die man sich aber nicht so verlassen kann, wie bisher gedacht.