von Axel Palm Wenn Sie surfen, streamen oder lesen wollen, reicht ein Tablet bis 200 Euro aus. Worin sich die Modelle von Samsung, Lenovo & Co. unterscheiden und worauf Sie beim Kauf achten sollten, klärt der Vergleich.

Wer ein Tablet bis 200 Euros sucht, muss Abstriche in Kauf nehmen. Das fängt schon bei Wahl des Betriebssystems an, denn ein Apple-Tablet mit iPads OS gibt es in der Preiskategorie nicht. Käufer:innen bleibt die Wahl zwischen Android, Harmony OS und FireOS. Letzteres ist das hauseigene Betriebssystem von Amazon. Der Versandriese ist der Hersteller mit der größten Auswahl an Tablets unter 200 Euro. Harmony OS gibt den Hinweis auf einen zweiten Hersteller im Vergleich.

Und das ist Huawei. Der chinesische Hersteller hat ebenfalls ein günstiges Tablet im Angebot. Allerdings befindet sich Huawei weiter unter Druck wegen des US-Embargos gegen das Unternehmen. Den Play Store von Google suchen Sie auf den Tablets vergebens. Entsprechend fällt die Auswahl an Apps mau aus. Bleiben die Geräte von Samsung und Lenovo, die mit älteren Android-Versionen arbeiten. Grund dafür ist, dass einige der Tablets bereits seit mehreren Jahren auf dem Markt sind. Was dürfen Sie also vom Tablet bis 200 Euro erwarten?

Tablet bis 200 Euro: Wer nichts erwartet, wird nicht enttäuscht

Die einfache Antwort: Erwarten Sie nicht viel, werden Sie nicht enttäuscht. In den Tablets arbeiten eher schwache Prozessoren, die sich für aufwendige Berechnungen wie Games nicht eignen. Gleiches gilt für den verbauten Arbeitsspeicher, der in der Regel zwischen 2 und 4 Gigabyte groß ist. Das gleichzeitige Arbeiten in mehreren Programmen ist damit kaum möglich. Und allzu viel internen Speicher bieten die Tablets zum Sichern auch nicht. Die meisten Modelle lassen sich per SD-Karte zwar um bis zu 1 Terabyte erweitern.

Aber die Verwaltung des zusätzlichen Speichers belastet die schwachen Prozessoren enorm. Einen Pluspunkt aber bietet die schwache Hardware: Sie benötigt wenig Strom. Und das ermöglicht den Tablets in der Regel eine starke Akkulaufzeit. Noch wichtiger beim Tablet bis 200 Euro ist allerdings das Display. Weil Sie an dem Gerät nur surfen, streamen und lesen können, sind ein hochauflösendes Display und Boxen mit guter Soundqualität wichtiger als Prozessor, Speicher & Co.

Lenovo Tab M8 HD

Bildschirmdiagonale: 8 Zoll (20.3 cm)

8 Zoll (20.3 cm) Displayauflösung: 1280 x 800 Pixel

1280 x 800 Pixel 188 Pixel pro Zoll

pro Zoll Betriebssystem: Android 10

Android 10 Prozessor: MediaTek Helio A22 Tab, Quad-Core, 2.0 GHz

MediaTek Helio A22 Tab, Quad-Core, 2.0 GHz Arbeitsspeicher: 2 GB / 3 GB

2 GB / 3 GB Speicher: 16 GB / 32 GB, erweiterbar bis zu 128 GB (FAT32)

16 GB / 32 GB, erweiterbar bis zu 128 GB (FAT32) Kameraauflösungen: 5 MP Rückseite, 2 MP Selfie

5 MP Rückseite, 2 MP Selfie Akkulaufzeit: Bis zu 12 Stunden (Video)

Das Lenovo Tab M8 HD der zweiten Generation gehört mit einer Bildschirmdiagonale von 8 Zoll zu den kleineren Tablets. Leider gehört es auch zu den älteren Modellen seiner Zunft. Bereits 2020 kam es auf den Markt. Seinerzeit noch mit Android 9 Pie. Inzwischen arbeitet mit Android 10 ein neueres Betriebssystem auf dem Tab M8, allerdings wird im Jahr 2023 das letzte Sicherheitsupdate für das Tablet erwartet. Und das macht es für den etwas längeren Gebrauch untauglich. Schade eigentlich, denn die Pixeldichte von 188 Pixel pro Zoll reicht locker aus, um daran angenehm zu lesen. Trotzdem sollten Sie von dem Tablet Abstand nehmen.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi

Bildschirmdiagonale: 8,7 Zoll (22,1 cm)

8,7 Zoll (22,1 cm) Displayauflösung: 1340 x 800 Pixel

1340 x 800 Pixel 179 Pixel pro Zoll

pro Zoll Betriebssystem: Android 11

Android 11 Prozessor: MediaTek MT8768T

MediaTek MT8768T Arbeitsspeicher: 3 GB

3 GB Speicher: 32GB/64 GB

32GB/64 GB Kameraauflösungen: 8 MP (Rückseite), 2mMP (Front)

8 MP (Rückseite), 2mMP (Front) Akkulaufzeit: Bis zu 13 Stunden

Erst recht, wenn die Alternativen wie das Samsung Galaxy Tab A7 Lite nur 10 Euro teurer sind. Das Tablet wurde 2021 vorgestellt und auf ihm läuft bereits Android 11. Deshalb ist davon auszugehen, dass es von Samsung noch länger mit Sicherheitsupdates versorgt wird, als es beim Lenovo-Tablet der Fall ist. Konkrete Angaben gibt es von Samsung leider nicht, aber bis Mitte 2024 sollte das Tablet schon noch versorgt werden. Alles andere wäre überraschend. Schade: Mit einer Pixeldichte von 179 Pixel pro Zoll löst das Tab A7 lite nicht so hoch auf wie das Tablet von Lenovo, obwohl es nur 0,7 Zoll größer ist. Im Inneren arbeitet ein Achtkern-Prozessor im Verbund mit 3 Gigabyte Arbeitsspeicher. Für leichte Aufgaben wie Surfen oder Streamen reicht der aus. Die Kameras lösen mit 8 Megapixeln (Rückseite) und 2 Megapixeln (Front) auf. Die Akkulaufzeit beträgt laut Hersteller bis zu 13 Stunden.

Samsung Galaxy Tab A8 Wi-Fi

Bildschirmdiagonale: 10,5 Zoll (26,7 cm)

10,5 Zoll (26,7 cm) Displayauflösung: 1920 x 1200 Pixel

1920 x 1200 Pixel 219 Pixel pro Zoll

pro Zoll Betriebssystem: Android 11

Android 11 Prozessor: Unisoc Tiger T618

Unisoc Tiger T618 Arbeitsspeicher: 3 GB

3 GB Speicher: 32 GB

32 GB Kameraauflösungen: 8 MP (Rückseite), 5MP (Front)

8 MP (Rückseite), 5MP (Front) Akkulaufzeit: Bis zu 10 Stunden

Eine Nummer größer, neuer und trotzdem unter 200 Euro zu haben, ist das Samsung Galaxy Tab A8. Im Vergleich zum Tab A7 ist es etwas größer und kommt mit einer Bildschirmdiagonale von 10,5 Zoll (26,7 cm) daher. Die Displayauflösung beträgt 1920 x 1200 Pixel, was bedeutet, dass seine Pixeldichte mit 219 Pixel pro Zoll etwas höher ist als bei den ersten beiden Tablets im Vergleich. Wie beim Tab A7 arbeitet auch beim Tab A8 Android 11 auf dem Tablet. Im Inneren verrichtet der Unisoc-Tiger-T618-Prozessor in Verbund mit 3 Gigabyte Arbeitsspeicher seinen Dienst. Der Prozessor befindet sich wenig überraschend leistungstechnisch in der unteren Mittelklasse. Fürs Gaming am Tablet und rechenintensive Aufgaben ist er unterdimensioniert. Immerhin bietet das Tablet eine Hauptkamera mit 5 Megapixeln. Bei ausreichend guten Lichtverhältnissen sind Videotelefonate damit möglich.

Huawei MatePad SE

Bildschirmdiagonale: 10,4 Zoll (26,4 cm)

10,4 Zoll (26,4 cm) Displayauflösung: 2000 x 1200 Pixel

2000 x 1200 Pixel 223 Pixel pro Zoll

pro Zoll Betriebssystem: HarmonyOS

HarmonyOS Prozessor: Qualcomm Snapdragon 680

Qualcomm Snapdragon 680 Arbeitsspeicher: 4 GB

4 GB Speicher: 64 GB

64 GB Kameraauflösungen: 5 MP (Rückseite), 2 MP (Front)

5 MP (Rückseite), 2 MP (Front) Akkulaufzeit: circa 6 Stunden

Wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China hat das Huawei MatePad SE ein großes Manko: Es gibt keinen Google Play Store auf dem Tablet und Android läuft ebenfalls nicht auf dem MatePad. Huawei spendiert seinem Tablet dagegen das hauseigene Harmony OS. Zwar gibt es dafür auch ein Appstore-Äquivalent, das ist aber mitnichten so umfangreich wie die Google-Bibliothek.

Wer damit leben kann, bekommt mit dem MatePad SE in der Kategorie bis 200 Euro ein durchaus vernünftiges Tablet. Der verbaute Qualcomm-Snapdragon-680-Prozessor gehört zu den leistungsfähigeren in seiner Preisklasse. Vier Gigabyte Arbeitsspeicher sind ebenfalls ordentlich und das 10,4-Zoll-Display bietet 223 Pixel pro Zoll. Leider ist der Akku vergleichsweise schnell leer.

Xiaomi Redmi Pad

Bildschirmdiagonale: 10,1 Zoll (25,7 cm)

10,1 Zoll (25,7 cm) Displayauflösung: 1920 x 1200 Pixel

1920 x 1200 Pixel 228 Pixel pro Zoll

pro Zoll Betriebssystem: MIUI for Pad (Android 12)

MIUI for Pad (Android 12) Prozessor: Mediatek Helio G99 Prozessor

Mediatek Helio G99 Prozessor Arbeitsspeicher: 4 GB

4 GB Speicher: 128 GB

128 GB Kameraauflösungen: 8 MP (Rückseite & Front)

8 MP (Rückseite & Front) Akkulaufzeit: circa 15 Stunden

Das Xiaomi Redmi Pad bietet eine Bildschirmdiagonale von 10,1 Zoll (25,7 cm) und eine Displayauflösung von 1920 x 1200 Pixeln, was eine Pixeldichte von 228 Pixel pro Zoll ergibt. Damit liegt es an der Spitze des Vergleichs. Das gilt auch für eine weitere Besonderheit des Displays: Es arbeitet mit einer Bildwiederholrate von 90 Hertz. Alle anderen Tablets setzen auf 60 Hertz. Und auch was die Auflösung der Kameras betrifft, ist Xiaomi der Klassenprimus: Beide lösen mit 8 Megapixeln auf.

Beim Betriebssystem setzt Xiaomi auf MIUI, einem hauseigenen Xiaomi-Betriebssystem, das auf Android 12 basiert. Sicherheitsupdates dürfen Sie damit die nächsten drei Jahre erwarten. Die Leistung des Prozessors reicht dabei für einfache Games aus. Mit wirklich rechenintensive Aufgaben dürfte er allerdings Probleme bekommen. Stark ist auch die Akkulaufzeit. Laut Hersteller hält das Tablet bis zu 15 Stunden durch, bevor es neuen Strom ziehen muss.

Tablet bis 200 Euro: Fire 7

Bildschirmdiagonale: 7 Zoll (17,8 cm)

7 Zoll (17,8 cm) Displayauflösung: 1024 x 600 Pixel

1024 x 600 Pixel 171 Pixel pro Zoll

pro Zoll Betriebssystem: Fire OS

Fire OS Prozessor: Quad-Core 2 GHz

Quad-Core 2 GHz Arbeitsspeicher: 2 GB

2 GB Speicher: 16 GB/32 GB

16 GB/32 GB Kameraauflösungen: 2 MP (Rückseite & Front)

2 MP (Rückseite & Front) Akkulaufzeit: Bis zu 10 Stunden

Versandriese Amazon hat ebenfalls eigene Tablets bis 200 Euro im Angebot. Beachten Sie hier, dass es immer mehrere Versionen gibt: einmal mit Werbung und einmal ohne Werbung. Das kennen Nutzer:innen der E-Book-Reader von Amazon bereits. Das Fire 7 Tablet von Amazon ist die Einsteigervariante. Mit knapp 75 Euro in der Version mit Werbung ist es das günstigste Tablet im Vergleich. Wenig verwunderlich bietet es mit 171 Pixel pro Zoll die niedrigste Auflösung. Auch der interne Speicher ist mit 16 Gigabyte äußerst gering bemessen.

Gegen Aufpreis erhalten Sie aber auch eine 32-GB-Version. Mit einem Arbeitsspeicher von 2 Gigabyte ist Multitasking nicht drin. Und für anspruchsvolle Spiele dürfte der verbaute Vierkernprozessor ebenfalls nicht ausreichen. Beim Betriebssystem setzt Amazon auf das hauseigene FireOS. Alles in allem handelt es sich beim Fire 7 um ein Tablet, das nur zum Streamen, Surfen und Lesen gedacht ist. Auch als erstes Tablet für Kinder ist es nicht verkehrt.

Fire HD 8

Bildschirmdiagonale: 8 Zoll (20,32 cm)

8 Zoll (20,32 cm) Displayauflösung: 1280 x 800 Pixel

1280 x 800 Pixel 188 Pixel pro Zoll

pro Zoll Betriebssystem: Fire OS

Fire OS Prozessor: Hexa-Core 2,0 GHz

Hexa-Core 2,0 GHz Arbeitsspeicher: 2 GB

2 GB Speicher: 32GB/64 GB

32GB/64 GB Kameraauflösungen: 2 MP (Rückseite & Front)

2 MP (Rückseite & Front) Akkulaufzeit: Bis zu 12 Stunden

Das Fire HD 8 Tablet ist dagegen etwas größer und leistungsstärker als sein kleiner Bruder. Es hebt sich mit einer Bildschirmdiagonale von 8 Zoll (20,32 cm) und einer Displayauflösung von 1280 x 800 Pixeln ab. Außerdem ist sein Prozessor etwas leistungsfähiger, weil er zwei Kerne mehr bietet. Schön: In der kleinsten Version stattet es Amazon direkt mit 32 Gigabyte internem Speicher aus. Sie haben hier die Wahl, diesen gegen Aufpreis auf 64 Gigabyte zu erhöhen. Schade: Beide Kameras lösen jeweils mit 2 Megapixeln auf. Das ist genauso schwach wie beim Fire 7. Die Akkulaufzeit liegt laut Hersteller aber immerhin bei bis zu 13 Stunden. Das ist ein guter Wert.

Fire HD 10

Bildschirmdiagonale: 10,1 Zoll (25,7 cm)

10,1 Zoll (25,7 cm) Displayauflösung: 1920 x 1200 Pixel

1920 x 1200 Pixel 228 Pixel pro Zoll

pro Zoll Betriebssystem: Fire OS

Fire OS Prozessor: Octa-Core 2,0 GHz

Octa-Core 2,0 GHz Arbeitsspeicher: 3 GB

3 GB Speicher: 32GB/64 GB

32GB/64 GB Kameraauflösungen: 2 MP (Rückseite & Front)

2 MP (Rückseite & Front) Akkulaufzeit: Bis zu 12 Stunden

Das Fire HD 10 Tablet ist wohl die angenehmste Option der Tablets bis 200 Euro von Amazon. Es bietet eine Bildschirmdiagonale von 10,1 Zoll (25,7 cm) und eine Displayauflösung von 1920 x 1200 Pixeln, was 228 Pixel pro Zoll ergibt. Damit liegt es mit dem Xiaomi Redmi Pad an der Spitze. Wieder spendiert Amazon seiner etwas größeren Version zwei Rechenkerne mehr. Leider verdoppelt der Versandriese aber nicht den internen Speicher. Wie beim Fire HD 8 bietet sich Ihnen die Wahl aus 32 oder 64 Gigabyte. Und auch der Arbeitsspeicher fällt mit 3 Gigabyte vergleichsweise gering aus. Bessere Kameras dürfen Sie beim Fire HD 10 ebenfalls nicht erwarten. Vorder- und Rückseite lösen mit 2 Megapixeln auf. Die Akkuleistung ist mit laut Hersteller 12 Stunden aber wieder stark.

Fire-HD-Plus-Versionen

Übrigens gibt es das Fire HD 8 und das Fire HD 10 auch in den Plus-Versionen. Sie bieten etwas mehr Arbeitsspeicher. Das ist vor allem für Multitasker interessant, die mehrere Aufgaben gleichzeitig am Tablet bearbeiten. Ansonsten bieten die Plus-Versionen noch die Möglichkeit, sie kabellos zu laden und den Echo-Show-Modus, der das Tablet in einen Echo-Show umwandelt.

