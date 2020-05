Im Fachjargon werden die speziellen Stifte, die eigens für Tablets mit Touchscreen konzipiert wurden, auch Stylus oder – ins Englische übersetzt – Pencil genannt. Anbieter wie Apple haben einen hauseigenen Stift entwickelt, der zum einen sehr teuer (knapp 100 Euro) ist und zum anderen nicht einmal mit allen iPad- und iPhone-Modellen kompatibel. Inzwischen gibt es jedoch eine Vielzahl günstiger Apple-Pencil-Alternativen, die auch mit anderen Marken harmonieren. Sie alle haben eins gemein: Sie machen das Schreiben oder Malen auf einem mobilen PC realistischer und sorgen für eine präzise Ausführung. Es gibt schon sehr günstige Tablets unter 100 Euro, allerdings eignen die sich weniger gut zum Zeichnen. Aus diesem Grund werden im Folgenden fünf höherpreisige Modelle vorgestellt.

1. Huawei MediaPad M5 lite

Der gerade einmal 475 Gramm leichte PC ist für Fotos und Bücher, Spiele und Filme gleichermaßen geeignet. Zwar wird das Tablet ohne Stift geliefert, dieser kann jedoch separat dazu gekauft werden. Die durchschnittliche Batterielaufzeit beträgt elf Stunden, sodass Sie ausreichend Zeit zum Malen und Zeichnen haben und Ihre Kunstwerke im Anschluss über die sehr gute Bildqualität in Full HD begutachten können. Zu den weiteren Vorteilen des Tablets zählen die vier Lautsprecher, der integrierte Fingerabdruck-Sensor und die acht Megapixel starke Frontkamera sowie acht Megapixel starke Rückkamera. Zudem unterstützt das Huawei MediaPad Micro-SD, sodass Sie die Speicherkapazität erweitern können.

Technische Details Größe: 10,1 Zoll Interner Speicher: 32 GB Arbeitsspeicher: 3 GB RAM Betriebssystem: Android 8.0 Prozessor: HUAWEI Kirin 659 Octa-Core Bildauflösung: 1920 x 1200 Pixel

2. Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Hier wird das Tablet mit Stift geliefert: Das Galaxy Tab S6 Lite kann sowohl als digitales Zeichenbrett zum Skizzieren, Schreiben, Notieren und Bearbeiten von Fotos genutzt werden – aber auch zum Surfen und Musikhören, zum Zocken oder zum Streamen. Der ausdauernde Akku hält (laut Hersteller) bis zu zwölf Stunden, das hängt jedoch immer davon ab, wofür das Tablet eingesetzt wird. Zu seinen Pluspunkten zählen hier das schlanke und leichte Design, die schnellen Ladezeiten sowie der erweiterbare Speicher. Hinzukommt, dass die Soft- und Hardware des mobilen PCs mit einer leistungsstarken Sicherheitsplattform ausgestattet wurde, um Ihre Daten vor äußeren Angriffen zu schützen.

Technische Details Größe: 10,4 Zoll Interner Speicher: 64 GB Arbeitsspeicher: 4 GB RAM Betriebssystem: Android 10.0 Prozessor: Exynos 9611 Octa-Core Bildauflösung: 2000 x 1200 Pixel

3. Samsung Galaxy Tab S3

Deutlich teurer in der Anschaffung, hat das Galaxy Tab S3 von Samsung jedoch auch viel mehr zu bieten als das günstigere Tab S6 Lite: Auch hier wird das Tablet mit Stift geliefert, der zum Schreiben und Zeichnen genutzt werden kann – sogar dann, wenn das Display ausgeschaltet ist. Möglich wird das Aufzeichnen von Notizen "im Dunklen" durch die integrierte Funktion "Screen Off-Memo". Ebenfalls positiv hervorzuheben sind die vier Lautsprecher, welche ihren Stereo-Klang an die Ausrichtung anpassen, wenn Sie das Tablet drehen. Optional können Sie auch eine externe Tastatur an den mobilen PC anschließen, um das Tippen zu erleichtern. Ansonsten trumpft das Galaxy Tab S3 mit einer 13 Megapixel staken Hauptkamera, einem leistungsstarken Prozessor und der HDR-Videounterstützung auf.

Technische Details Größe: 9,68 Zoll Interner Speicher: 32 GB Arbeitsspeicher: 4 GB RAM Betriebssystem: Android 7.0 Prozessor: APQ8096 Quad-Core Bildauflösung: 2048 x 1536 Pixel

4. Apple iPad Air

Dieses iPad ist zwar kompatibel mit dem teuren Apple Pencil, allerdings muss er separat gekauft werden. Alternativ eignet sich auch ein günstigerer Stift, der bei Apple-Produkten einwandfrei funktioniert. Und auch anderes externes Zubehör wie ein Smart Keyboard oder eine Bluetooth-Tastatur können an dieses iPad angeschlossen werden. Zu seinen eindeutigen Stärken zählen – laut Apple – die pixelgenaue Präzision des Pencils, ein starker Prozessor, ein großer Speicher, die Acht-Megapixel-Rückkamera und Sieben-Megapixel-HD-Frontkamera sowie ein leistungsstarker Akku, der bis zu 10 Stunden Laufzeit verspricht, und die Touch-ID-Funktion. Wobei es auch hier darauf ankommt, für welche Zwecke (Surfen, Musik hören, Zeichnen) das Tablet eingesetzt wird.

Technische Details Größe: 10,5 Zoll Interner Speicher: 64 GB Arbeitsspeicher: 3 GB RAM Betriebssystem: iOS 12 Prozessor: A12 Bionic Chip Bildauflösung: 2224 x 1668 Pixel

5. Microsoft Surface Pro 7

Das mit Abstand teuerste Tablet in dieser Vorstellungsrunde kommt ohne Stift nach Hause, wobei der Surface Pen mit 4096 Druckstufen auch hier ganz einfach nachbestellt werden kann. Er kann nicht nur in den klassischen Apps wie OneNote verwendet werden, sondern ist mit Programmen wie Adobe Photoshop CC kompatibel. Das über zwölf Zoll große Display macht das Surface Pro 7 zu einem idealen Zeichenbrett, das durch die Ergänzung eines Signature Type Covers (sprich eine Tastatur) auch zum Laptop umfunktioniert werden kann. Weiteres Zubehör kann via USB-A oder USB-C ergänzt werden, um beispielsweise ein externes Display anzuschließen oder andere Geräte. Ein weiterer Vorteil, den das Tablet zu bieten hat, ist der leistungsstarke Akku, der (laut Hersteller) bis zu zehn Stunden lang halten soll

Technische Details Größe: 12,3 Zoll Interner Speicher: 128 GB Arbeitsspeicher: 8 GB RAM Betriebssystem: Windows 10 Home Prozessor: Intel® Core™ i5-1035G4 Bildauflösung: 2736 x 1824 Pixel

Tablet mit Stift: Die wichtigsten Kaufkriterien

Bevor Sie sich für eins der genannten Tablets – oder auch ein anderes – entscheiden, sollten Sie sich im Vorfeld Gedanken darüber machen, welche Kriterien wichtig für Sie sind. Je nachdem, ob Sie den mobilen PC zum Arbeiten oder nur in Ihrer Freizeit zum Surfen, Spielen oder Streamen nutzen wollen, muss er unterschiedliche Eigenschaften erfüllen. Unabhängig davon, ob das Tablet mit Stift oder ohne geliefert wird, sollten die folgenden Punkte in Ihre Kaufentscheidung mit einfließen:

Kosten

Größe

Gewicht

Auflösung

Kamera

WLAN/LTE

Bluetooth

Prozessor

Betriebssystem

Arbeitsspeicher

Speichererweiterung

Anschlussmöglichkeiten

