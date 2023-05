von Christian Hensen Oligarch Farchad Achmedow ärgert sich seit Monaten darüber, dass seine Jacht "Luna" im Hafen von Hamburg festsitzt. Er bat die EU explizit, ihm das Schiff wieder auszuhändigen. Doch für ihn kommt es noch dicker: Fahnder beschlagnahmten eine teure Kunstsammlung, die sich an Bord befand.

Es ist bereits der zweite Fall, bei dem teure Kunst an Bord (oder in Lagerhäusern) einer Jacht gefunden und beschlagnahmt worden ist (Putins Top-Oligarch lagerte Millionen-Kunstwerke in Hamburg). Kürzlich gingen Beamte des des Bundeskriminalamts (BKA) wiederholt an Bord der in Hamburg festsitzenden Mega-Jacht "Luna" des russischen Geschäftsmanns Farchad Achmedow.

Nach "Spiegel"-Recherchen stellten die Beamten Gemälde und Kunst im Wert von mehreren Millionen Euro sicher. Gegen Achmedow laufen Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz. Außerdem hätte er der Deutschen Bundesbank und dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle nach seiner Sanktionierung Vermögenswerte melden müssen, was er offenbar nicht tat.

Oligarch Achmedow kämpft für seine Jacht und verliert immer mehr

Ursprünglich wurde Farchad Achmedow nach Angaben der EU aus folgenden Gründen mit Sanktionen belegt: "Farchad Achmedow ist ein russischer Geschäftsmann, der im Energiesektor und in der russischen Kommunalpolitik tätig ist. Er gründete Tansley Trading, das russische Gasproduzenten mit Ausrüstung beliefert, und wurde Minderheitsaktionär von Nortgas, einer Öl- und Gasgesellschaft in Sibirien, sowie Vorsitzender von Bechtel Energy. Er steht dem Kreml nahe und ist ein führender Geschäftsmann und in Bereichen der Wirtschaft tätig, die der Regierung der Russischen Föderation als wichtige Einnahmenquelle dienen."

Achmedow sieht das völlig anders, weshalb er bereits im vergangenen Jahr seine Jacht zurückforderte und für eine Rücknahme der Sanktionen kämpfte. In einem Telefonat mit Musikproduzent Iosif Prigoschin sagte er: "Sie schreiben, dass ich ein Freund Putins bin. Ich habe ihn seit 2008 nicht mehr gesehen. Ich haben 2012 nach einem zwölfjährigen Krieg mit Gazprom alles verkauft und habe Russland verlassen".

Mit seiner "Luna" hat er offenbar einfach kein Glück. 2014 kaufte er die Jacht für rund 200 Millionen US-Dollar von Roman Abramowitsch. Danach ging das Schiff für Restaurations- und Reparaturarbeiten nach Bremerhaven. 2016 wurden die Arbeiten beendet und Achmedow zahlte weitere 50 Millionen US-Dollar. Kurz darauf wurde das Schiff zum Spielball seiner Scheidung. Erst nach einem langen Rechtsstreit sprach ihm ein Berufungsgericht in Dubai die Jacht zu. Seit Mai 2022 ist sie wegen der Sanktionen bereits beschlagnahmt.

"Hätte ich das Boot nur in Dubai gelassen"

In besagtem Telefongespräch ärgert sich Achmedow, dass er die "Luna" vor dem Krieg nach Deutschland bringen ließ. Gegenüber seinem Freund Prigoschin klagt er: "Hätte ich das Boot nur in Dubai gelassen. Aber nein, mir wurde gesagt, dass es da am besten gewartet werden kann, wo es gebaut wurde." Die 115 Meter lange "Luna" wurde 2010 von der Lloyd Werft in Bremerhaven gebaut.

Tatsächlich wäre er wohl noch im Besitz der "Luna", wäre das Schiff in den Gewässern der Emirate geblieben. Seit Ausbruch des Krieges erwiesen sich die dortigen Häfen und die Küste der Türkei als vergleichsweise sichere Möglichkeit, im Besitz der Schiffe zu bleiben. Findet man sie jedoch in Reichweite von Ländern, auf deren Sanktionsliste die Eigner stehen, kann es hingegen ganz schnell gehen (So bringen die Milliardäre ihre Luxus-Jachten in Sicherheit).