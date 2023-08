von Axel Palm Der Sommer 2023 schenkt uns Regen statt Sonne. Kein Wunder, dass auf Tiktok Sunset-Lampen für Furore sorgen. Angeblich simulieren die die Atmosphäre eines Sonnenuntergangs in Schlaf- oder Wohnzimmer. Ob das klappt, hat der stern ausprobiert.

Gefühlt vergeht keine Woche mehr, in der auf TikTok nicht ein neues Gadget gefeiert wird. Sunset-Lampen gehören da schon fast zum alten Eisen. Seit circa zwei Jahren ploppen immer wieder Videos auf, die die Lichtquellen feiern. Dabei machen sie nichts weiter, als ein kreisrundes, besonders warmes Licht zu erzeugen. In den Hochkant-Kurzviedeos sieht das allerdings wirklich gemütlich aus, wie dieses Werk beweist:

Genau richtig, um dem Dauerregen im Sommer 2023 zu entfliehen. Und besonders teuer ist der Spaß ebenfalls nicht. Bei Amazon kosten die Lampen in der Regel zwischen 13 und 20 Euro. Interessenten bietet sich die Wahl zwischen zwei Gattungen: Entweder, sie setzen auf Sunset-Lampen mit Schablonen oder auf auf eine Lampe mit LED-Birne. Vorteil der LED-Sunset-Lampen ist natürlich, dass sie per Knopfdruck die Farbe wechseln.

Sunset-Lampe unter 20 Euro

Weil wir keine Lust haben, mit Schablonen zu hantieren, entscheiden wir uns für ein LED-Modell mit USB-Verbindung und Fernbedienung, das knapp unter 20 Euro kostet und überdurchschnittlich gute Bewertungen eingesackt hat. Hersteller dieser Sunset-Lampe ist Aygo – noch nie gehört, noch nie gesehen. Trotzdem wirkt die Verarbeitung der Lampe gut. Der Standfuß ist schwer und bietet einen sicheren Stand. Der Kopf der Lampe lässt sich problemlos bewegen. Schön!

Fernbedienung und Sunset-Lamp – mehr braucht es nicht, um die Lampe zu bedienen © stern

Leider wirkt die Fernbedienung schlicht billig, was an sich auch kein Problem wäre. Allerdings funktioniert sie nicht vernünftig. Ein kleines Plastikteil versperrt der Knopfbatterie den Schaltkreis zur Fernbedienung. Das muss natürlich abgemacht werden. Haben wir getan, nur leider funktioniert die Fernbedienung nicht.

Die Fernbedienung der Sunset-Lamp überzeug nicht. © stern

Vielleicht ist ja die Batterie leer. Einmal gewechselt, tut sich noch immer nichts. Bei genauerem Betrachten der Fernbedienung fällt auf, dass es sich dabei um eine billige Platine handelt, deren "Knöpfe" in Form eines Stickers drauf geklebt sind.

Schmutzige Platine

Die Platine darunter ist stark verschmutzt. Also Sticker abziehen, Platine mit Isopropylalkohol reinigen, trocken lassen, Sticker wieder drauf kleben und siehe da: Ein paar Knöpfe funktionieren jetzt. Manchmal jedenfalls. Wenn man die Fernbedienung circa zehn Zentimeter vor die Infrarot-Schnittstelle der Lampe hält und ganz viel Glück hat. So wirklich fern ist das nun nicht.

Billigste Qualität verbirgt sich im Inneren der Fernbedienung © stern

Einmal eingeschaltet stellt sich dann die zweite Ernüchterung ein. Für Tageslicht ist die Lampe zu schwach. Das lässt sich so gerade verkraften, schließlich gibt es bei Tageslicht weder einen Sonnenauf- noch Untergang. Nicht zu verzeihen ist allerdings, dass sich die Lampe beim Ausschalten immer wieder zurücksetzt. Denn nicht wenige Nutzer dürften ein Interesse daran haben, die Sunset-Lampe an eine smarte Steckdose zu hängen, um sich mit dem warmen Licht wecken zu lassen.

Das ist mit diesem Modell nicht möglich. Stellen wir die Lampe auf Orange ein und schalten sie aus, wechselt sie beim nächsten Einschalten zurück auf einen kalten Blauton. Außerdem liegt ihr kein Netzteil bei, um sie Abseits des Computers zu nutzen. Wir müssen deshalb ein altes Samsung-Netzteil zweckentfremden.

Tolles Licht

So viel zum Negativen. Positiv ist dann doch der Lichteffekt, wenn es denn mal dunkel wird und die Fernbedienung ihren Dienst verrichtet. Die Atmosphäre einer Sunset-Lampe ist schon beeindruckend und ja, es fühlt sich entspannt an, im warmen Lichtkegel Musik zu hören oder der Lieblingsserie zu frönen.

Auf dem Bett stehend erzeugt die Sunset-Lamp eine gemütliche Atmosphäre, wenn der Raum dunkel genug ist. © stern

Leider spendet die Sunset-Lampe aber nicht genug Licht, um vernünftig lesen zu können, jedenfalls wenn es sich um ein gedrucktes Buch handelt. Um im Lichte eines Sonnesuntergangs entspannt zu lesen, brauchen Sie ein Gerät mit Hintergrundbeleuchtung, also Smartphone, Tablet oder E-Book-Reader.

Vom Bett weg gerichtet füllt die Sunset-Lamp den Großteil des Raumes aus © stern

Fazit

Angeblich sorgen Sunset-Lampen für eine Wohlfühlatmosphäre in der Wohnung, und bauen so Stress und Ängste ab. Bei Tageslicht vermochte die getestete Lampe das nicht zu schaffen. Bei Dunkelheit überzeugt sie aber. Die Lampe kreiert eine sehr schöne Atmosphäre, auch wenn man nach diversen Tiktok-Videos doch noch etwas mehr erwartet. Dazu sei gesagt, dass die Position der Lampe entscheidet, wie gut der Effekt des Sonnenuntergangs ausfällt. Manchmal dauert es einfach, die perfekte Ausrichtung zu finden. Und auf TikTok sehen wir eben immer die perfekte Position.

Die mitgelieferte Fernbedienung war leider von derart unterirdischer Qualität, dass die Bedienung frustrierend war. Immerhin: Wer so viel Stress beim Einschalten einer einfachen Lampe auslöst, der kann guten Gewissens behaupten, dass sie diesen abbaut – wenn sie denn dann eingeschaltet wird. Sollten Sie auf den Geschmack gekommen sein, greifen Sie lieber zu einer anderen Sunset-Lampe.

Am besten einer, bei der sich die Farben ohne billige Fernbedienung ändern lassen und die ihren Strom per Batterie oder normalen Netzstecker zieht. Eine passende Sunset-Lampe wäre wohl etwa dieses Modell von GreatPro, das sich in Ihr Heimnetzwerk einklinkt und so per Alexa-Sprachbefehl steuern lässt. Die restliche Bedienung gelingt über die dazugehörige App. Besser als die Aygo-Fernbdienung dürfte das allemal funktionieren.

