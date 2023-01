Einmal im Jahr werden die besten Segelyachten und Motorboote des Jahres gekürt. Einen Oscar kann man in dieser Branche nicht mit einem gefälligen Äußeren gewinnen, die Modelle müssen sich in umfangreichen Tests der Fachpresse beweisen. In der internationalen Jury ist Deutschland mit zwei Zeitschriften vertreten. In der Gruppe der Segelboote ist es die Zeitschrift "Yacht", bei den Motorbooten das Magazin "Boote".

Nach der Pandemie fand die Preisverleihung endlich wieder auf der Wassersportmesse "Boot Düsseldorf" statt. Vergeben wurden die Auszeichnungen "European Yacht of the Year 2023" (EYOTY) für Segelyachten und "European Powerboat of the Year 2023" (EPOTY) für Motorboote in jeweils mehreren Kategorien. Die Jury beseht aus den Testleitern und Chefredakteuren von zwölf Segel- und acht Motorboot-Magazinen aus ganz Europa. Im letzten Jahr wurden zahlreiche neue Segelyachten und Motorboote vorgestellt – nur die Top-Modelle schafften es in die engere Auswahl. Elf Modelle erhielten die Auszeichnung, die Sieger zeigt unsere Fotostrecke.

Quellen: www.powerboat-award.com und www.europeanyachtoftheyear.com.