Einmal im Jahr werden die besten Segel- und Motorboote des Jahres gekürt. Den Oscar der Branche kann man nicht mit einem gefälligen Äußeren gewinnen, die Modelle müssen sich in umfangreichen Tests der Fachpresse beweisen. Deutschland ist mit zwei Zeitschriften in der internationalen Jury vertreten. In der Gruppe der Segelboote ist es die Zeitschrift "Yacht", bei den Motorbooten das Magazin "Boote". Typisch für die Pandemie: Die Preisverleihung fand dieses Mal nicht auf einer Messe statt – es gab eine virtuelle Preisverleihung, die in den Redaktionsräumen von "Yacht" und "Boote" aufgezeichnet wurde.

Im letzten Jahr wurden zahlreiche neue Segelyachten und Motorboote vorgestellt – nur die Top-Modelle schafften es in die engere Auswahl. Trotz der Einschränkungen durch die Pandemie konnten die Testfahrten der 24 nominierten Kandidaten im Herbst 2021 in La Rochelle an der französischen Westküste und in Port Ginesta südlich von Barcelona durchgeführt werden. Jeweils fünf Yachten und fünf Boote erhielten die Auszeichnung, die Sieger zeigt unsereFotostrecke. Ausführliche Berichte zu allen Siegern gibt es in den Magazinen.

Quellen: www.powerboat-award.com und www.europeanyachtoftheyear.com