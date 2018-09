Für nagelneue Bomber fehlt dem Kreml das Geld, also werden die alten modernisiert. Dazu zählen auch die Überschallbomber vom Typ T-22M. Die ersten Modelle wurden 1972 gebaut. Und dennoch soll dieser Dinosaurier den Kampf mit der mächtigen US-Airforce aufnehmen.

Der erste auf den neuesten Standard Tu-22M3M gebrachte Jet wurde nun aus der Werkshalle in Kazan gerollt. Während des Upgrades werden die Maschinen komplett zerlegt und dabei die gesamte Elektronik ausgetauscht. Angriffsgenauigkeit und Manövrierfähigkeit des Bombers sollen drastisch verbessert worden sein. Nun verfügt das Flugzeug über neue Navigations-, Kommunikations- und Zielgeräte, neue Systeme zur Kontrolle des Motor- und Kraftstoffverbrauchs sowie über radioelektronische Kampfmittel. Erstmals arbeitet auch eine künstliche Intelligenz an Bord des Jets, sie soll die Piloten selbstständig unterstützen.

Fullscreen

"Die Fähigkeiten dieses Flugzeugs sind beeindruckend und allen ähnlichen ausländischen Einheiten weit überlegen", so Sergey Kobylash, Kommandant der strategischen Luftkräfte.

Insgesamt besitzt Russland noch 100 Tu-22M3 von ehemals 497. Bis 2020 sollen 30 Modelle modernisiert werden.

Alter Bomber mit modernsten Waffen

Danach wird der Bomber die neuesten Flotten-Zerstörer Russlands an Bord haben, darunter auch den Anti-Schiff-Marschflugkörper Kh-34. Die Besonderheit dieser Waffe: Wird die Kh-34 abgefeuert, nähert sie sich nicht direkt dem Ziel. Sie steigt in die Stratosphäre auf 40 Kilometer Höhe. Über dem Ziel stürzt sie im steilen Winkel zu Boden. In der Höhe von 40.000 Metern ist die Waffe unerreichbar für die amerikanischen Abwehrraketen. Im Sturz zum Boden erreicht sie Hyperschallgeschwindigkeit - auch dann ist sie derzeit nicht abzufangen. Die Reichweite soll 1000 Kilometer betragen.

Schon zuvor wurde bekannt, dass die Tu-22M3M Bomber Kinzhal-Hyperschall-Raketen (Kh-47M2) tragen. Diese neue Kreml-Waffe wurde der Öffentlichkeit bereits vorgestellt. Damals hat ein Langstreckenkampflugzeug eine einzige Kinzhal getragen, der Bomber wird mehrere Systeme transportieren. Bei der Kh-47M2 handelt es sich um eine ballistische Rakete, die in der Luft gestartet wird. Die Reichweite soll mehr als 2000 Kilometer betragen. Die Kinzhal stößt dabei in den Geschwindigkeitsbereich jenseits der 10-fachen Schallgeschwindigkeit vor. Mit heutigen Abwehrwaffen lässt auch sie sich nicht stoppen.

Der Gegner sind die USA

Russland macht keinen Hehl daraus, dass die Modernisierung der strategischen Bomber auf die USA und nicht auf Bombeneinsätze wie in Syrien zielt. Die Hyperschallwaffen sind vorrangig als Flugzeugträger-Killer entwickelt worden. Dies bestätigte auch Alexander Konyukhov, Chef von Tupolev: "Die Hauptaufgabe der Tu-22M3M wird es sein, Luftkräfte zu bekämpfen, die von See aus operieren. Sie wird in der Lage sein, moderne Waffen und neue Anti-Schiffs-Raketen zu tragen. Dieses verbessert radikal und qualitativ die Möglichkeiten dieses Flugzeugs, abgesehen von den üblichen Aufgaben, die mit dem Einsatz eines Bombers verbunden sind."

Stealth-Eigenschaften besitzen die modernisierten Russen-Bomber allerdings nicht, hier sind die strategischen Bomber der USA weit voraus. Die Entwicklung von Stealth-Flugzeuge ist dem Kreml zu kostspielig. Dabei wird von russischer Seite immer wieder betont, Stealth sei auch nicht nötig. Sowohl Russland wie auch China behaupten, dass ihre Radaranlage die angeblich unsichtbaren Flugzeuge der USA inzwischen exakt aufspüren können.

Kampf der Rüstungsdollar

Hinzu kommt, dass die Machtpolitik der USA nach dem Zweiten Weltkrieg darauf beruhte, dass die extrem mächtigen und teuren Trägergruppen nicht erfolgreich angegriffen werden können. Ob das jemals so war, ist umstritten. Aber eine Situation, in der die Träger wie wehrlose Enten von Hyperschallwaffen versenkt werden könnten, kann das Pentagon nicht zulassen.

Tatsächlich ist die Modernisierung der Bomber auch ein Zug im Kampf der Rüstungsdollar. Hier will der Kreml mit einem begrenzten Kostenaufwand die USA zu massiven und teuren Gegenmaßnahmen zwingen.