Sehen Sie im Video: Unternehmen entwickelt ersten fliegenden Rennwagen - mit Wasserstoff-Antrieb.

















Szenen, wie aus einem Science-Fiction Film: Hier sehen Sie ein fliegendes Auto im Stil eines Rennwagens.

Nach Angaben des Entwicklers Alauda Aeronautics handelt es sich beim Modell Mk4 um das weltweit schnellste, elektrische Senkrecht-Start- und Landeflugzeug.

Laut Hersteller erreicht das fliegende Auto aus dem Stand heraus 360 km/h – innerhalb von 30 Sekunden.

Das Vorgängermodell soll bereits 350 erfolgreiche Testflüge absolviert haben.

Mit dem Mk4 sollen auch bemannte Rennen stattfinden können.

„Wir und die Welt sind inzwischen bereit für fliegende Autorennen mit Besatzung.“ Matt Pearson, CEO von Alauda Astronautics

Ein 1.000 Kilowatt starker Wasserstoff-Turbogenerator versorgt den Elektromotor mit Energie. Seine Leistung: 1340 PS.

Der Motor nutzt ausschließlich Wasserstoff, wodurch die Emissionen des Fahrzeugs fast bei null liegen.

Im März 2024 soll das Fahrzeug beim Southstart Innovation Festival in Australien vorgestellt werden – und das erste Mal an einem bemannten Rennen in der Luft teilnehmen.

