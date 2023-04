Der Jahresbeginn ist bekanntlich die beste Zeit, um den Sommerurlaub zu planen. Wer 2023 also verreisen möchte, sollte jetzt schon mögliche Reiseziele checken. Woran man neben Flug- und Hotelreservierungen unbedingt denken sollte, verraten wir hier.

Ist der Urlaub gebucht, geht es an die Reisevorbereitungen. Schließlich muss vor der Abfahrt an einiges gedacht werden: Ist die Reiseapotheke vollständig? Sollen die Erinnerungen mit Kamera oder Smartphone festgehalten werden? Und wie bezahlt man am besten im Urlaubsland? Wir verraten, was wichtig ist, um sorglos in den Urlaub zu fahren.

Was immer dabei sein sollte: Die Kreditkarte

Neben den wichtigsten Dokumenten wie Reisepass, Ausweis oder Visum darf die Kreditkarte im Urlaub nicht fehlen. Einerseits, weil das Bezahlen mit der Karte in vielen Urlaubsländern längst zum Standard gehört, andererseits aber auch, weil eine Kreditkarte das Reisen deutlich sicherer und bequemer macht. Nicht jeder möchte eine große Summe Bargeld mitnehmen oder nach der Ankunft erstmal Geld besorgen müssen.

Eine Kreditkarte, die vor allem für Personen praktisch ist, die häufig verreisen, ist die Platinum Card von American Express. Mit ihr zahlen sie unterwegs bequem bargeldlos und profitieren von zahlreichen Boni. So gibt es beispielsweise ein jährliches Restaurantguthaben von 150 Euro, das in teilnehmenden Restaurants weltweit eingelöst werden kann. Auch über 120 Euro Entertainmentguthaben für Streamingdienste wie etwa Netflix oder Amazon Prime darf man sich freuen.

Weitere Benefits der Platinum Card sind:

Jährlich 200 Euro Sixt Ride Fahrtguthaben

200 Euro Reiseguthaben pro Jahr für Hotelübernachtungen, Flüge und mehr

Status-Upgrades für Hotels oder Mietwagen

Teilnahme an Membership-Rewards-Programm

Auslands-Reisekrankenversicherung, Gepäckversicherung und Reiserücktrittsversicherung inklusive

Allerdings ist die Kreditkarte mit einer monatlichen Gebühr von 60 Euro und einem Mindestumsatz von 6.000 Euro in den ersten sechs Monaten nicht gerade günstig. Zieht man jedoch die jährlichen Guthaben für Reise, Mietwagen und Restaurants von der Karten-Jahresgebühr ab, reduziert sich der Preis für die Kreditkarte deutlich. Trotzdem ist die Platinum Card von American Express nicht für jeden die beste Wahl. Von den Boni der Karte profitieren vor allem Personen, die viel reisen oder auch beruflich oft unterwegs sind.

Eine günstigere Alternative zur American Express Platinum Card ist zum Beispiel die Visa Kreditkarte der DKB. Sie bietet zwar keine Bonusprogramme, dafür kostet sie aber nur 2,49 Euro im Monat (Bedingung ist jedoch ein bestehendes Girokonto bei der DKB). Mit der Karte lässt sich weltweit fast überall kostenlos bezahlen oder Geld abheben.

Für schöne Erinnerungen: Ein Smartphone mit guter Kamera

Das Smartphone ist mehr als nur ein Telefon – es ist ein kleiner Computer, Terminplaner, Kamera, Navigationsgerät, Musikbibliothek und vieles mehr. Und genau deshalb sollte es auf Reisen immer dabei sein. Wer schöne Fotos machen möchte und ein gutes Smartphone hat, muss gar nicht extra eine Kamera einpacken. Eventuell lohnt sich vor dem Urlaub deshalb der Umstieg auf ein Smartphone mit Top-Kamera. Eine der besten Handy-Kameras, die es zur Zeit gibt, findet man etwa im iPhone 14 Pro. Das Smartphone ist mit einer dreifach Kamera ausgestattet, die nicht nur am Tag gestochen scharfe Fotos macht, sondern auch in der Nacht bei eher schlechten Lichtverhältnissen. So sind tolle Urlaubserinnerungen garantiert.

dreifach Kamera mit 48 Megapixel Hauptkamera

Ultraweitwinkelobjektiv und Teleobjektiv

Makromodus für Nahaufnahmen

Actionmodus für unverwackelte Urlaubsvideos

Zahlreiche Bild- und Videobearbeitungs-Optionen wie Zeitraffer oder Panorama

Wer ohnehin ein neues Handy auf der Besorgungsliste für die nächste Reise hat, bekommt das iPhone 14 Pro von Apple derzeit bei o2 inklusive Vertrag mit 36 Monaten Laufzeit, unbegrenztem Datenvolumen, Allnet-Flatrate und EU-Roaming für 64,99 Euro pro Monat.

Unverzichtbar im Ausland: Die Reiseapotheke

Was im Reisegepäck ebenfalls nicht fehlen darf, ist eine gut ausgestattete Reiseapotheke. Bestimmte Tabletten oder Salben können im Urlaubsland nicht immer problemlos besorgt werden. In die Reiseapotheke gehören neben persönlichen Medikamenten auch Utensilien, die für die Erstversorgung notwendig sind, ebenso wie Tabletten & Co. gegen allgemeine Erkrankungen wie Fieber, Durchfall oder Kopfschmerzen. Reiseapotheken oder Erste-Hilfe-Sets gibt es praktischerweise bereits vollständig gepackt zu kaufen. Das gehört in die Apothekentasche für den Urlaub:

Pflaster

Wunddesinfektion

Schmerz- und Fiebermittel

Tabletten gegen Reisekrankheit, Übelkeit und Durchfall

Salbe gegen Sonnenbrand, Hautentzündungen und Insektenstiche

Fazit: Rechtzeitig mit den Urlaubsvorbereitungen beginnen

Vor dem Antritt einer größeren Reise gibt es viel zu organisieren. Deshalb unser Tipp: Beginnen Sie früh genug mit den Vorbereitungen. Neben einer Kreditkarte und einer Reiseapotheke gibt es sicher noch andere Dinge, die im Gepäck sein sollten – etwa ein passender Reiseadapter. Wer sich rechtzeitig um diese Dinge kümmert, fährt definitiv um einiges entspannter in den Urlaub.

