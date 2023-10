Ob Mähne glätten, Locken zaubern oder einfach nur Haare föhnen – der Airwrap von Dyson ist ein Multitalent unter den Haarstyling-Geräten, hat allerdings auch einen stolzen Preis. Aktuell gibt es den Multistyler jedoch als generalüberholte Refurbished-Variante günstiger. Zugreifen oder nicht?

Der Dyson Airwrap Complete ist Föhn, Lockenstab und Glätteisen in einem Gerät und spielt in Sachen Haarstyling in der ersten Liga der Beauty-Tools. Wer seine Haare mit dem Tool in Form bringen möchte, muss dafür aber in der Regel mehr als 500 Euro hinblättern. Günstiger gibt es das Gerät in der Refurbished-Variante wie aktuell bei eBay. Dort kostet der Multistyler 349 Euro. Lohnt sich der Kauf?

Was kann der Airwrap als Refurbished-Modell?

Unter den Haarstyling-Geräten gilt der Airwrap Complete von Dyson als Multitalent, denn mit ihm lassen sich die Haare nicht nur föhnen und glätten, dank verschiedener Aufsätze sind diverse Frisurenkreationen möglich. Bei eBay gibt es das Gerät gerade für 349 statt 549 Euro. Das macht eine Ersparnis von 200 Euro. Der Grund: Es handelt sich nicht um Neuware, sondern um eine generalüberholte Refurbished-Variante.

Die Details zum Dyson-Deal:

Modell: Dyson Airwrap Multi-Haarstyler Complete Long Violettblau/Rosé

Dyson Airwrap Multi-Haarstyler Complete Long Violettblau/Rosé Zubehör: feste und weiche Smoothing Bürste, runde Volumenbürste, Lockenaufsätze (30 und 40 Millimeter), Trocknungsaufsatz, Aufbewahrungsbox, Reisetasche

feste und weiche Smoothing Bürste, runde Volumenbürste, Lockenaufsätze (30 und 40 Millimeter), Trocknungsaufsatz, Aufbewahrungsbox, Reisetasche Garantie: ein Jahr

ein Jahr Besonderheit: Refurbished-Modell

Verschickt werden die Geräte von Dyson selbst. Laut Hersteller soll es sich bei den Refurbished-Modellen um wenig benutzte Geräte aus Outlet-Stores handeln, die von hauseigenen Technikern gereinigt und in den Originalzustand zurückversetzt wurden. Auch ein Jahr Garantie gewährt Dyson auf die Ware. Spielt beim Kauf keine Rolle, dass der Airwrap generalüberholt wurde, lässt sich hier einiges sparen – zumal der aktuelle Preis von 349 Euro auch für ein generalüberholtes Produkt tatsächlich ein Schnäppchen ist.

Günstigere Alternative: Warmluftbürste Babyliss Air Style

349 Euro? Das ist immer noch viel Geld für ein Haarstylinggerät. Wer diese Summe nicht ausgeben kann oder möchte, findet in der Warmluftbürste Air Style von Babyliss eine günstige Alternative. Bei Amazon kostet die Bürste Air Style 1000 aktuell knapp 56 Euro – ein Preisunterschied von 293 Euro gegenüber der Refurbished-Variante des Dyson-Modells.

Die Details zum Air Style 1000:

Modell: Babyliss Air Style 1000

Babyliss Air Style 1000 Zubehör: glättende Paddle Brush, 50-mm-Bürstenaufsatz für Volumen, Lockenaufsatz, Aufsatz zum Trocknen

glättende Paddle Brush, 50-mm-Bürstenaufsatz für Volumen, Lockenaufsatz, Aufsatz zum Trocknen Besonderheit: Ionen-Technologie

Der Airstyler von Babyliss eignet sich sowohl zum Formen und Glätten der Haare als auch zum Trocknen. Die Ionen-Technologie sorgt dem Hersteller zufolge dafür, dass die Haare glatt und seidig bleiben und kein Fizz entsteht. Für alle, die sich die Haare nicht jeden Tag in Form stylen, ist der Babyliss perfekt geeignet. Wer anspruchsvoller ist, wird eher über die Anschaffung des Dyson Airwrap nachdenken.

