Nach dem Tauchboot-Unglück am Wrack der "Titanic" mehren sich berichte über Sicherheitsmängel der "Titan". Schon 2018 wandten sich Ingenieure und Meeresforscher in einem offenen Brief an den Tauchboot-Betreiber. Ein Tourist schildert Kommunikationsprobleme auf einer Tauchfahrt 2022.