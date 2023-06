Video zeigt den verrücktesten Airport der Welt - Chinesen setzen Flughafen auf einen Bergrücken

von Gernot Kramper Die Spitze des Berges Taohua wurde gesprengt, um Platz für eine Start- und Landebahn von 2600 Metern zu schaffen. Sechs Jahre wurde an dem Projekt gearbeitet, ein Video zeigt die Bauarbeiten.

China hat den verrücktesten Flughafen der Welt gebaut. Der Flughafen Wushan liegt auf 1800 Meter Höhe, auf dem Gipfel des Berges Taohua. Oder auf dem, was der Gipfel einmal war. Die Spitze des Berges wurde weggesprengt, dann wurde der Berg mit Terrassen massiv aufgeschüttet, um so Platz für die Landebahn, das Terminal und den Flugzeugparkplatz zu schaffen.

Der Inlandsflughafen hat eine Start- und Landebahn mit einer Länge von 2.600 Metern und einer Breite von 45 Metern. Liao Haobo, der stellvertretende Direktor Projekts, sagte gegenüber cqnews , dass auf der Baustelle mehr als 2000 Bauarbeiter und 800 Maschinen gleichzeitig arbeiten würden. Der Airport soll 253 Millionen Dollar gekostet haben und wurde im August 2019 fertiggestellt. Ein Video zeigt den unglaublichen Bau. Stolz nennt sich der Airport auch der "Flughafen in den Wolken".

Die Start- und Landebahn entlastet den internationalen Flughafen Chongqing Jiangbei, der jährlich etwa 40 Millionen Passagiere abfertigt. Auf dem Berg landen nur Inlandsflüge. Das ganze Projekt wirkt gleichermaßen grandios wie größenwahnsinnig. Neben dem massiven Eingriff in die natürliche Bergwelt stellen sich praktische Fragen. Die Landebahn liegt im Hochgebirge, Güter und Passagiere müssen zunächst auf den Berg herauf gebracht werden. Dazu kommt das Wetter. Generell werden Winde und Stürme in großer Höhe stärker als in Bodennähe, das wird sich auch auf den Luftverkehr auswirken