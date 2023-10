Waschmaschinen und Waschtrockner bei Warentest: Edelmarke Miele enttäuscht 

von Gernot Kramper Gut waschen können fast alle Maschinen, aber im Dauertest fielen die teuren Mielegeräte durch. Für einen Waschtrockner muss man tief in die Tasche greifen

In der aktuellen Ausgabe nimmt die Stiftung Warentest zwei Sorten von Waschmaschinen unter die Lupe. Geräte, die nur waschen und schleudern können und solche, die die Wäsche zusätzlich auch noch trocknen können.

Von den Solo-Waschmaschinen schnitten fast alle bei der Teilnote für das Waschen mit gut ab. Nur das Gerät von Sharp hinkte hinterher. Sonst loben die Tester: "Die Wäsche, die wir nach den Waschgängen aus den Maschinen holten, war ausnahmslos sauber, und alle Maschinen hatten die Wäsche gut oder sogar sehr gut geschleudert." Die Schleuderwirkung überprüfen sie durch das penible Wiegen des Waschguts, die Gewichtszunahme nach dem Waschen zeigt an, wie viel Wasser sich noch im Stoff befindet.

Waschen klappt meistens

Am Ende erreichten nur sechs Maschinen die Gesamtnote Gut, die andern fielen in anderen Disziplinen ab. Entweder mangelte es bei den anderen Kandidaten an einem Auslaufschutz, sie schleuderten sehr laut oder sie versagten im Dauertest. Die Testsieger kommen von AEG, Bosch und Siemens. Weniger gut schnitt die Edel-Marke Miele ab: Bei allen drei Miele-Exemplaren fiel der Heizstab aus, bei zweien sogar in der ersten Hälfte des Tests. Und dabei war die Miele das teuerste Gerät im Test.

Den Stab kann man zwar leicht wechseln, aber zu den Kosten für das Ersatzteil (150 Euro) muss noch der Monteur bezahlt werden, der wahrscheinlich zwei Mal kommen muss. Dann ist etwa der halbe Neupreis für die Reparatur fällig.

Den ersten Platz teilen sich drei Modelle, alle erreichten die Note gut beziehungsweise 1,8. Es sind die AEG L6FBG51470 (695 Euro), die Siemens WM14N2G3 (550 Euro) und von Bosch die WAN282H34 (510 Euro). Alle drei Modelle kann man aktuell etwas günstiger bekommen, sie sind dann etwa 50 Euro billiger.

Die Tester raten dazu, die Länge der Waschprogramme zu beachten. Sie variieren deutlich. Die Bedeutung der Zeit kann nur individuell beurteilt werden. Ein Gerät ohne Notabschaltung durch einen Schwimmer in der Bodenwanne sollte man auf keinen Fall kaufen, dann kann bei einem Leck im Gerät ein großer Wasserschaden entstehen.

Waschtrockner verbrauchen viel Strom

Neben den Solo-Geräten wurden auch noch Waschtrockner untersucht. Von der Energieeffizienz her gesehen, sind sie immer schlechter als zwei getrennte Geräte. Dafür benötigen sie aber auch nur die Hälfte des Platzes. Sie sind eine Alternative für alle, die die Waschmaschine in Bad oder Küche unterbringen müssen. Oder für Haushalte, die den Trockner nur gelegentlich benutzen.

Mit Trockenbetrieb addieren sich die Laufzeiten, im Eco-Modus läuft so eine Maschine schon mal acht Stunden. Von Vorteil ist dabei, dass die Wäsche nicht umgepackt werden muss. Wer das Kombigerät morgens startet, kann am Abend die getrocknete Wäsche entnehmen.

Wer mit den hohen Stromkosten leben kann, wird nicht enttäuscht. "Drei der vier getesteten Modelle sind gut. AEG, Bosch und Siemens waschtrocknen sehr gut: Sie reinigen Wäsche bestmöglich und trocknen sie im gleichen Durchgang wahlweise schranktrocken oder bügelfeucht." Der AEG Waschtrockner L9WEF8069 ist Testsieger (Note 2,0), kostet stolze 1460 Euro und sticht bei der Teilnote für den Dauertest deutlich hervor (1,6). Das Boschgerät WNG24440 ist mit 950 Euro deutlich billiger, kommt auf die Note 2. Derzeit kann man es auch für 810 Euro inklusive Versand bekommen. Im Dauertest reicht es aber nur für ein Befriedigend: 2,6.

Der Waschtrockner von Siemens (WN44G240) kommt auch auf die Gesamtnote 2,1, und kostet laut Warentest 1000 Euro. Im Preisvergleich kann man ihn für 833 Euro inklusive Versand entdecken. Im Dauertest reicht es aber auch nur für 2,6 – also ein Befriedigend. Auf lange Sicht holt das Gerät von AEG den hohen Preis durch geringeren Stromverbrauch wieder rein, auf zehn Jahre betrachtet, ist es die günstigste Alternative. Der AEG Waschtrockner hat wegen seiner Wärmepumpe den geringsten Wasser- und Stromverbrauch.

Gegen eine Gebühr können Sie den Test Waschmaschinen hier und den Test Waschtrockner hier einsehen.