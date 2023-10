von Axel Palm Welches iPhone das richtige für Sie ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Auf welche Modelle Sie ein Auge haben sollten, wie sich diese unterscheiden und welche Faktoren bei Ihrer Entscheidung zählen, klärt die Kaufberatung.

Alle Jahre wieder bringt Apple ein neues iPhone heraus. Und alle Jahre wieder liegt das iPhone gerne unter dem Weihnachtsbaum. Worin sich die Modelle unterscheiden, ist für Laien kaum noch auszumachen, denn meist sind sich die verschiedenen Generationen erschreckend ähnlich. Wir schauen uns deshalb einmal die iPhone-Generationen 15 bis 13 und das SE genauer an und fragen uns, worin sich die Modelle genau unterscheiden. Als Referenz dient dabei das neue iPhone 15 Pro Max, anhand dessen wir erörtern, worauf Sie beim normalen iPhone 15 beziehungsweise den älteren Generationen im Vergleich verzichten müssen. Bis zum iPhone 14 Pro gehen wir detailliert auf die Modelle ein. Zunächst wollen wir aber kurz auf die technischen Eigenschaften eingehen, die es beim iPhone-Kauf zu beachten. Am Ende liefern wir Ihnen eine Tabelle, die einmal alle iPhone-Generationen gegenüberstellt. Auf geht's.

Welches iPhone kaufen: Darauf müssen Sie achten

Beim iPhone kommt es im Wesentlichen darauf an, was Sie damit anstellen wollen. Für Foto- oder Videograf:innen zählen sinngemäß Foto- und Videofunktionen sowie die technischen Details der Kamera. Wer viel draußen unterwegs ist, schätzt ein besonders helles Display und die SOS-Funktionen der iPhones. Wer Fotos oder Videos bearbeiten will, interessiert sich für die Leistung des Prozessors. Und wirklich jede:r schätzt eine lange Akkulaufzeit und natürlich den Preis, den Sie für ein iPhone berappen wollen. Die Farbauswahl und Materialien spielen in diesem Vergleich eine untergeordnete Rolle. Die Verbindungsmöglichkeiten hingegen nicht, denn so viel sei gesagt: Seit der 15. Generation dürfte die für viele Menschen an Bedeutung gewinnen. Genug der Theorie, rein ins Vergnügen.

iPhone 15 Pro Max und Pro

Eigenschaften iPhone 15 Pro/Max Farben Titan Natur, Titan Blau, Titan Weiß, Titan Schwarz Preis ab 1199 und 1449 (Max) Euro Display 6,1 und 6,7 Super Retina XDR Display, ProMotion Technologie (120 Hz), Always‑On Display, 2000 Nits max. Helligkeit, Dynamic Island Material Titan mit texturiertem matten Glas Chip A17 Pro, 6‑Core CPU, 6‑Core GPU, 16‑Core Neural Engine Kamera Pro Kamera-System, 48 MP Hauptkamera, 0,5x, 1x, 2x, 3xOptischer Zoom (Pro), 5xOptischer Zoom und Prisma-Linse (Max), Ultraweitwinkel, Tele, LiDAR-Scanner Aschnluss USB‑C, USB 3 Merkmale und Features Face ID, 5G, MagSafe, wassergeschützt 6m/30min, SOS-Satellitennotruf, Unfallerkennung Bis zu 23 (Pro)/29 (Max) Std. Video

Das iPhone 15 Pro und das Pro Max sind die beiden Premium-Modelle von Apple. Sie unterscheiden sich in dreierlei Hinsicht voneinander: Das 15 Pro gibt es in den Speichergrößen mit 128, 256, 512 Gigabyte und 1 Terabyte. Beim Pro Max streicht Apple die kleine 128-GB-Version. Dann unterscheiden die beiden Modelle sich in der Größe: Das Pro misst eine Diagonale von 6,1, das Pro Max von 6,7 Zoll. Kurzer Exkurs: Diese beiden Größen nutzt Apple übrigens immer bei Pro und Pro Max sowie dem normalen iPhone und seiner größeren Plus-Version.

Zurück zum 15 Pro: Erstmals unterscheidet sich die Kamera der beiden Pro-Modelle und das im Detail bei der Telelinse. Das iPhone 15 Pro bekommt eine 12-Megapixel(MP)-Telelinse mit 77 Millimetern (mm) Brennweite und zweifachem Zoom. Das Pro Max hat eine 12-MP-Linse mit 120 mm Brennweite, fünffachem Zoom und einer optischen Bild­stabilisierung (Prisma-Linse). Günstig sind die Pro-Versionen nicht: Auf seiner offiziellen Website verlangt Apple für das Pro 1199 und für das Pro Max 1449 Euro.

Kamera

Was den Zoom betrifft, kann nicht pauschal gesagt werden, dass das Pro Max dem Pro überlegen ist. Natürlich holt es weitere Objekte näher heran. Weniger weit entfernte Objekte fotografiert das normale Pro hingegen besser. So ist es eben mit der Brennweite eines Objektivs. Hier kommt es darauf an, was Sie als Fotograf:in häufiger nutzen wollen. Was die optische Bild­stabilisierung des 15 Max anbelangt, ist es anders. Sie sorgt dank der Prisma-Linse dafür, dass Sie bei wenig Licht gezoomte Fotos aus der Hand schießen können. Nachtfotograf:innen wissen, dass das eigentlich unmöglich ist. Die restlichen Kameras von iPhone 15 Pro und Pro Max einen sich. Beiden spendiert Apple einen verbesserten 48-MP-Hauptsensor und einen 12-MP-Ultraweitwinkelsensor. Beide fangen bei wenig Licht Details besser ein, als es das iPhone 14 Pro schaffte. Daneben spendiert Apple seinen Pro-Modellen (seit der 12. Generation) den LiDAR-Scanner. Dabei handelt es sich um einen 3D-Scanner, mit dem Sie ein digitales 3D-Abbild beispielsweise Ihres Haustiers machen können. Wichtig: Mit dem iPhone 15 Pro können Sie Fotos im ProRAW-Format schießen, die sich besser nachbearbeiten lassen, da diese mehr Bildinformationen sichern. Die Selfiekamera löst bei beiden mit 12 MP auf und bietet natürlich FaceID.

Videofunktionen

Neben Fotos fabriziert die Kamera natürlich auch Videos. Und die dürften mit ein Hauptgrund dafür sein, sich ein iPhone 15 Pro zu genehmigen, denn auch da bietet die Pro-Version alles, was Apple zu bieten hat. Das wäre die Videoaufnahme bei 4K mit bis zu 60 Bildern in der Sekunde, der Actionmodus, der Bild-Ruckler ausgleicht, wenn Sie im Gehen oder Laufen filmen bei 2,8K-Auflösung und 60 Bildern in der Sekunde. Und dann wäre da noch der Kinomodus mit automatischer Fokusverlagerung bei 4K mit 30 Bildern in der Sekunde.

Erstmals können Sie dank der USB-C-Verbindung auch eine externe SSD an das iPhone schließen und Ihr Videomaterial direkt auf der SSD speichern. Gut so, denn das iPhone 15 Pro kann im ProRes-Codec Videos mit bis zu 60 Bildern in der Sekunde bei 4K aufzeichnen, was ordentlich Speicher frisst. Ansonsten bieten die Pro-Versionen noch Zeitraffer-Aufnahmen mit Makro- oder normaler Linse, Zeitlupenvideos mit bis zu 240 Bildern in der Sekunde, bis zu 15-fachen Zoom beim Pro Max und neunfachem Zoom beim Pro und natürlich HDR-Aufnahmen in 4K mit bis zu 60 Bildern in der Sekunde.

Display

Kommen wir zum Display: Das ist mit einer Pixeldichte von 460 Pixeln pro Zoll (ppi) so hoch wie bei jedem iPhone in diesem Vergleich mit Ausnahme des iPhone SE, das nur eine Pixeldichte von 326 ppi aufweist. Daneben verfügt das Display des iPhone 15 Pro und Pro Max über die Dynamic Island. Dabei handelt es sich um die Ausbuchtung für die Selfie-Kamera, die Sie mit Funktionen belegen können. Besonders macht die Pro-Versionen eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Außerdem ist die Helligkeit der Displays entscheidend: Seit der 14. iPhone-Generation kommen die Pro-Versionen auf eine maximale Helligkeit von 2000 Nits im Freien. Wichtig ist das, wenn Sie bei Sonne draußen unterwegs sind und noch etwas auf dem Display erkennen wollen. Skifahrer:innen kennen an sonnigen Tagen das Problem, nichts mehr auf ihrem Handy erkennen zu können. Außerdem verpasst Apple seinen Pro-Versionen das Always-On-Display. Ganz schwarz ist der Bildschirm des iPhone 15 Pro also nie.

Welches iPhone kaufen: Prozessor

Was den Prozessor anbelangt, arbeitet mit dem A17-Pro-Chip ein absoluter Oberklasse-Prozessor in dem iPhone 15 Pro, der alle bisherigen iPhone-Chips übertrifft. Seine Leistung ragt fast an die des M1-Chips heran, den Apple in seinen Macs verbaute. Wenig verwunderlich also, dass auf dem iPhone 15 Pro Konsolenspiele laufen werden. Was auch immer Sie mit dem Chip machen wollen: ob Videos scheiden, Bilder bearbeiten oder Games spielen. Sie werden keine Probleme bekommen.

Verbindungsmöglichkeiten

Mehr noch: Sie werden richtig Freude am iPhone 15 Pro haben, denn dank seiner USB-C-Buchse können Sie das iPhone mit allerhand Geräten verbinden, beispielsweise einem USB-C-Monitor oder Ihrem Fernseher. Praktisch ist das im Urlaub, wenn Sie beispielsweise einen Film auf dem großen Bildschirm schauen wollen. Per Bluetooth lässt sich natürlich auch ein Controller mit dem iPhone verbinden, was das Telefon zur Gaming-Console umfunktioniert. Auf der Couch am iPhone auf dem Fernseher mit Controller zocken? Kein Problem. Richtig praktisch wird es, wenn Sie ein USB-C-Dongle kaufen. In den Einstellungen des iPhones können Sie es so konfigurieren, dass Sie mit Maus und Tastatur am Smartphone arbeiten können. An dem iPhone einen langen Text tippen, gelingt so deutlich einfacher. Wichtig: Apple stattet sein iPhone 15 Pro mit USB 3 aus. Das mitgelieferte USB-C-Kabel bedient nur USB 2 und bremst das iPhone aus. Hier brauchen Sie allerhand Zusatzgerätschaften, um die volle Power des iPhone 15 Pro Max auszukosten.

Akkulaufzeit, Sicherheitsfeatures

Was den Akku betrifft, übertrifft das Pro Max das kleinere Pro laut Apple um sechs Stunden bei der Videowiedergabe: Beim Pro Max seien 29 drin und beim Pro 23 Stunden. Beides sind Top-Werte. Was die Sicherheitsfeatures anbelangt, bieten das iPhone 15 Pro und Pro Max natürlich die Unfallerkennung und den Satelliten-Notruf.

Für diese Menschen passt das iPhone 15 Pro

Die aktuellen Pro-Modelle passen vor allem für zwei Personengruppen: jene, die Video- und Fotofunktionen tatsächlich für ihren Lebensunterhalt benötigen und jene, die genug Geld haben, um für sich das Beste vom Besten zu beanspruchen – auch wenn sie mit den meisten Funktionen nichts werden anfangen können.

Wichtig: In der 128-GB-Variante des iPhone 15 Pro sind ProRes-Aufnahmen nur in 1080p möglich – es sei denn, Sie verbinden das iPhone mit einem externen Speichermedium. Dann können Sie im ProRes-Codec mit 4K und bis zu 60 Bildern in der Sekunde aufzeichnen.

iPhone 15 und 15 Plus

Eigenschaften iPhone 15 Farben Pink, Gelb, Grün, Blau, Schwarz Preis ab 949 und 1099 (Plus) Euro Display 6,1 und 6,7 Super Retina XDR Display, 2000 Nits max. Helligkeit, Dynamic Island Material Aluminium mit durchgefärbtem Glas Chip A16 Bionic, 6‑Core CPU, 5‑Core GPU, 16‑Core Neural Engine Kamera Zwei‑Kamera-System, 48 MP Hauptkamera, 0,5x, 1x, 2xOptischer Zoom, Ultraweitwinkel Aschnluss USB‑C, USB 2 Merkmale und Features Face ID, 5G, MagSafe, wassergeschützt 6m/30min, SOS-Satellitennotruf, Unfallerkennung Akku Bis zu 20/26 (Plus) Std. Video

500 beziehungsweise 350 Euro günstiger als das Pro Max sind das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus. Sie markieren die Einsteiger-Modelle der aktuellen Generation und kosten 949 beziehungsweise 1099 Euro. Sie unterscheiden sich nur in der Größe und in der Batterielaufzeit voneinander. Das iPhone 15 ist mit einer Bildschirmdiagonale von 6,1 Zoll so groß wie das 15 Pro und das Plus mit 6,7 Zoll so groß wie das Pro Max. Die Unterschiede zu den Pro-Versionen liegen hauptsächlich im Prozessor, der Kamera und Softwarefeatures sowie im Display begraben.

Kamera

Statt drei sind im normalen iPhone 15 nur zwei Linsen verbaut. Die Hauptlinse des normalen iPhone 15 löst mit 48 MP so hoch auf wie bei den Pro-Modellen. Gleiches gilt für das Weitwinkelobjektiv mit 12 MP. Was fehlt, ist die Telelinse und der entsprechende optische Zoom der Pro-Modelle. Und bei Nacht Fotos aus der Hand zu schießen, funktioniert natürlich nicht, denn über die Prisma-Linse des iPhone 15 Pro Max verfügen die normalen iPhones nicht. Auf den LiDAR-Scanner verzichtet Apple beim iPhone 15 ebenfalls. Leider müssen Sie auch Abstriche bei verschiedenen Kameramodi hinnehmen. Makroaufnahmen sind mit dem iPhone 15 ebenso wenig möglich wie Porträtaufnahmen bei Nacht. Gleiches gilt, wenn Sie die Fotos nachbearbeiten wollen, denn das Apple-Pro-RAW-Format bekommen Sie nur beim iPhone Pro. Immerhin ist die Selfiekamera im Display genauso gut wie beim iPhone 15 Pro.

Videofunktionen

Sie ahnen es bereits: Wenn es das Pro-RAW-Format bei Fotos nicht gibt, bekommen Sie ProRes bei Videoaufnahmen auch nicht. Wer seine iPhone-Videos also aufwendig nachbearbeiten möchte, greift zum Pro. Gleiches gilt für Makroaufnahmen mit Zeitraffer. Dafür bietet das iPhone 15 sowohl den Actionmodus, der saubere Videos aus dem Laufen heraus filmt und natürlich den Kinomodus, der eine Fokusverlagerung mit Bokeh-Effekt beim Filmen ermöglicht. Normale 4K-Aufnahmen sind wie beim Pro mit 24, 25, 30 oder 60 Bildern in der Sekunde drin.

Display

Beim Display verzichten Sie hauptsächlich auf zwei wesentliche Features im Vergleich zum iPhone 15 Pro: das Always-On-Display und die Bildwiederholrate von 120 Hz. Beide sind für normale Nutzer:innen nicht relevant, wobei gerade das Scrollen durch Text oder Website mit der hohen Bildwiederholrate schon angenehm ist. Schön: Die maximale Helligkeit von 2000 Nits ist auch beim iPhone 15 drin. Gerade wer viel draußen unterwegs ist, freut sich darüber. Und auch die Auflösung des Bildschirms eint sich zwischen 15 und 15 Pro in den jeweiligen Größen. Erstmals spendiert Apple dem normalen iPhone auch die Dynamic Island. Zur Erinnerung: Darin befindet sich nicht nur die Selfie-Kamera. Über die kleine Insel kann das iPhone auch bedient werden, indem Sie etwa Anrufe entgegennehmen oder Musik abspielen.

Prozessor

Den Prozessor des iPhone 15 kennen wir bereits, denn der A16 Bionic arbeitet seit einem Jahr auch im iPhone 14 Pro. Zur Spielekonsole reicht seine Leistung nicht, ansonsten handelt es sich um einen äußerst performanten Prozessor, mit dem Sie die nächsten vier bis fünf Jahre Freude haben werden. Abseits wirklich leistungshungriger Programme wie Spielen dürften Sie im Alltag auch kaum einen Unterschied zum A17 Pro bemerken.

Akkulaufzeit und Sicherheitsfeatures

Positiv: An Sicherheitsfeatures spart Apple bei seinen normalen iPhones nicht. Sowohl die Unfallerkennung als auch der Satelliten-Notruf sind im iPhone 15 enthalten. Was die Akkulaufzeit betrifft, bietet das iPhone 15 laut Apple bis zu 20 Stunden und das iPhone 15 Plus bis zu 26 Stunden Videowiedergabe. Zur Erinnerung: Das iPhone 15 Pro Max lag bei 29 und das 15 Pro bei 23 Stunden.

Verbindungsmöglichkeiten

Auch beim iPhone 15 setzt Apple auf eine USB-C-Verbindung. Sie können das Smartphone ebenfalls an USB-C-Monitore und mit Maus und Tastatur verbinden. Einen großen Nachteil haben die normalen iPhones der 15. Generation trotzdem in petto: Apple gibt ihnen nur eine USB-2-Verbindung. Die bietet deutlich geringere Datentransferraten als USB 3. Deshalb verschieben Daten zwischen externer SSD und iPhone 15 deutlich langsamer als bei den Pro-Modellen und Sie können auch keine Videos direkt auf der SSD speichern.

Für diese Menschen passt das iPhone 15

Das iPhone 15 ist das perfekte iPhone für den alltäglichen Gebrauch. Wer gerne Fotos und Videos macht, diese aber nicht großartig bearbeiten möchte, wird mit dem iPhone 15 glücklich. Display und Prozessor sowie Akkulaufzeit sind top und die Leistung dürfte die nächsten vier bis fünf Jahre für normale Nutzer:innen genügen.

iPhone 14 Pro und Max

Eigenschaften iPhone 14 Pro Farben Dunkellila, Gold, Silber, Schwarz Preis ab 969 und 1088 (Plus) Euro Display 6,1 und 6,7 Super Retina XDR Display, ProMotion Technologie (120 Hz), Always‑On Display, 2000 Nits max. Helligkeit, Dynamic Island Material Aluminium mit Glas Chip A16 Bionic, 6‑Core CPU, 5‑Core GPU, 16‑Core Neural Engine Kamera Pro Kamera-System, 48 MP Hauptkamera, 0,5x, 1x, 2x, 3xOptischer Zoom, Ultraweitwinkel, Tele, LiDAR-Scanner Aschnluss Lightning (USB 2) Merkmale und Features Face ID, 5G, MagSafe, wassergeschützt 6m/30min, SOS-Satellitennotruf, Unfallerkennung Akku Bis zu 23 (Pro)/29 (Max) Std. Video

Das iPhone 14 Pro und Pro Max sind die beiden Top-Geräte der vergangenen Generation. Leider verkauft Apple beide Smartphones nicht mehr im hauseigenen Store, was in der Regel damit zu tun hat, dass sie preislich auf dem Niveau von iPhone 15 und 15 Plus liegen und sich der Hersteller die hauseigene Konkurrenz ersparen will. 14 Pro und Pro Max wiederum unterscheiden sich nur in der Größe und bei der Akkulaufzeit voneinander und sind ansonsten technisch gleich. Im Preisvergleich bekommen Sie das 14 Pro in der kleinsten Version aktuell um die 1000 und das Pro Max um die 1100 Euro. Zur Erinnerung: iPhone 15 und 15 Plus kosten bei Apple 949 und 1099 Euro.

Kamera

Bei den Vorjahresmodellen bekommen Sie für rund 50 Euro mehr die Triple-Kamera auf der Rückseite. Der Hauptsensor löst mit 48 MP auf, Telelinse und Weitwinkelobjektiv wieder mit 12 MP. Allerdings arbeitet der Hauptsensor noch mit einem etwas älteren Sensor, der bei wenig Licht weniger Details einfängt, als es die Sensoren der neuen iPhones schaffen. Für den Laien dürfte das aber kaum zu erkennen sein. Die Selfiekamera löst wieder mit 12 MP auf – wie bei fast allen iPhones. Im Vergleich zum normalen iPhone 15 hat das iPhone 14 Pro natürlich einen LiDAR-Sensor an Bord. Die Prisma-Linse des iPhone 15 Pro Max gibt es dagegen nicht.

Videofunktionen

Was die Videofunktionen anbelangt, liegt der Teufel im Detail im Vergleich zum iPhone 15 Pro. Zwar kann das iPhone 14 Pro ebenfalls im ProRes-Codec aufnehmen, das aber nur mit 30 Bildern in der Sekunde bei 4K-Auflösung – wenn sie mit einer externen SSD über ihre USB-C-Buchse verbunden sind. Die Pro-Versionen der 15. Generation schaffen 60 Bilder bei 4K im ProRes-Codec. Ansonsten einen sich die Videofunktionen fast. Einzig die Log-Videoaufnahmen und das Academy Color Encoding System der neuen Generation fehlen beim iPhone 14 Pro. Von Log-Aufnahmen ist meistens abzuraten, weil sie Videos eher verschlimmern, wenn man nicht genau weiß, was man tut und das Academy Color Encoding System ist nur relevant, wenn Sie einen Kinofilm mit dem iPhone drehen wollen.

Display

Auch beim Display eint sich vieles. So war das iPhone 14 Pro seinerzeit das erste Apple-Smartphone mit der Dynamic Island, die auch das iPhone 15 und das 15 Pro bieten. Daneben genießen Sie beim 14 ebenfalls Pro Motion, also die Bildwiederholrate von 120 Hertz und das natürlich auch in derselben Auflösung wie beim 15 Pro. Und auch ist die maximale Helligkeit genauso hoch wie bei den neuen iPhones. Zur Erinnerung: Wenn Sie draußen unterwegs sind, schaffen 15 und 15 Pro bis zu 2000 Nits Spitzenhelligkeit. Das schafft das iPhone 14 Pro ebenfalls.

Prozessor

Im iPhone 14 Pro arbeitet der A16 Bionic, der zwar nicht an die Leistung des A17 Pro heranreicht, aber noch immer ein sehr leistungsstarker Prozessor ist. Die nächsten vier bis fünf Jahre erledigt der Prozessor alltägliche Aufgaben ohne Mühe. Er arbeitet auch im iPhone 15.

Akkulaufzeit und Sicherheitsfeatures

Die Sicherheitsfeatures und Akkulaufzeit einen sich bei iPhone 14 Pro und Pro Max mit seinen Nachfolgern. Bei der Videowiedergabe gibt Apple für das iPhone 14 Pro 23 Stunden und beim Pro Max 29 Stunden an. Unfallerkennung und SOS-Satellitennotruf sind ebenfalls an Bord.

Verbindungsmöglichkeiten

Leider verbaut Apple beim iPhone 14 Pro noch immer seine Lightning-Buchse. Die ist deutlich flexibler als die USB-C-Anschlüsse der neuen Generation. Die netten Spielereien des iPhone 15 Pro können Sie sich beim 14 Pro kneifen.

Für diese Menschen passt das iPhone 14 Pro

Wer auf die USB-C-Verbindung verzichten kann und trotzdem viele Features der Pro-Versionen zum Preis des iPhone 15 genießen will, setzt auf das iPhone 14 Pro. Jedenfalls dann, wenn er oder sie es so günstig bekommt wie ein iPhone 15. Der verbaute Prozessor ist der gleiche wie im iPhone 15. Sie dürften also noch vier bis fünf Jahre Freude an dem Gerät haben.

Wichtig: In der 128-GB-Variante sind ProRes-Aufnahmen nur in 1080p bei 30 Bildern in der Sekunde möglich. Erst ab 256 GB Speicher können Sie ProRes in 4K bei 30 Bildern in der Sekunde aufnehmen.

iPhone 14, 13 Pro, 13 und SE

Wir nähern uns den älteren Generationen und der Frage, ob die sich 2023 noch lohnen. Die kurze Antwort: Ja, das tun sie, weil selbst im iPhone SE (2022) noch der A15-Bionic-Chip arbeitet, der leistungstechnisch noch wenigstens vier Jahre für den Alltag genügen sollte. Von der 14. Generation abwärts hat sich auch nicht besonders viel getan an den iPhones. Das iPhone 14 bekam im Vergleich zum iPhone 13 nur eine etwas bessere Akkulaufzeit, die Unfallerkennung, den SOS-Satellitennotruf sowie den Actionmodus bei der Kamera. Mit Ausnahme des iPhone SE einen sich iPhone 14 und 13 ansonsten bei Display, Batterielaufzeit, Foto- und Videoqualität so frappierend, dass hier vor allem der Preis entscheidet, welches iPhone Sie sich kaufen sollten. Eine kleine Ausnahme ist das iPhone 13 Pro, das dazu mit den bereits bekannten Pro-Features wie dem ProRes-Codec, der Triple-Kamera oder der 120-Hz-Bildwiederhoralte punktet. Im Vergleich zur 15. Generation verzichten Sie bei iPhone 13 (Pro) und 14 auf:

die 48 MP Hauptlinse, die in Dunkelheit mehr Details einfängt

die Dynamic Island

die maximale Helligkeit von 2000 Nits

die Prisma-Linse im 15 Pro Max für bessere Nachtfotografie

die USB-C-Verbindung

die Leistung der neuen Prozessoren

bei den 13. Modellen auf den Actionmodus, die Unfallerkennung und den SOS-Satellitennotruf

bei den normalen Modellen auf ProRes und ProRAW

iPhone 14 vs. iPhone 13

Eigenschaften iPhone 14 iPhone 13 Farben Blau, Violett, Gelb, Mitternacht (Schwarz), Polarstern (Weiß), Rot Grün, Rosé, Blau, Mitternacht (Schwarz), Polarstern (Weiß), Rot Preis ab 699 und 849 (Plus) Euro ab 640 (mini) und 628 Euro Display 6,1 und 6,7 Super Retina XDR Display, 1200 Nits max. Helligkeit 6,1 und 5,4 Super Retina XDR Display, 1200 Nits max. Helligkeit Material Aluminium mit Glas Aluminium mit Glas Chip A15 Bionic, 6‑Core CPU, 5‑Core GPU, 16‑Core Neural Engine A15 Bionic, 6‑Core CPU, 4‑Core GPU, 16‑Core Neural Engine Kamera Zwei‑Kamera-System, 12 MP Hauptkamera, 0,5x, 1xOptischer Zoom, Ultraweitwinkel Zwei‑Kamera-System, 12 MP Hauptkamera, 0,5x, 1xOptischer Zoom, Ultraweitwinkel Aschnluss Lightning (USB 2) Lightning (USB 2) Merkmale und Features Face ID, 5G, MagSafe, wassergeschützt 6m/30min, SOS-Satellitennotruf, Unfallerkennung Face ID, 5G, MagSafe, wassergeschützt 6m/30min, SOS-Notruf Akku Bis zu 20/26 (Plus) Std. Video Bis zu 17 (Mini)/19 Std. Video

Aktuell kostet das iPhone 14 laut Preisvergleich ab 699 und das iPhone 13 ab 629 Euro. Im Vergleich bietet der A15-Chip des iPhone 14 einen Grafikkern mehr. Im Alltag entscheidend ist das nicht. Wem die Sicherheitsfeatures und der Actionmodus 70 Euro wert sind, greift zum iPhone 14 oder zum iPhone 14 Plus, das etwas größer ist. Das hat auch den etwas besseren Fotosensor als das iPhone 13. Wer ein günstiges oder kleines iPhone sucht, ist mit der 13. Generation besser beraten, weil das iPhone 13 Mini neben dem SE das kleinste Modell ist. Die maximale Displayhelligkeit beider Generationen beträgt 1200 Nits. Wer es heller möchte, muss zum 14 Pro oder aufwärts greifen.

iPhone 13 Pro und Max

Eigenschaften iPhone 13 Pro Farben Alpingrün, Silber, Gold, Graphit, Sierrablau Preis ab 829 und 1090 (Max) Euro Display 6,1 und 6,7 Super Retina XDR Display, ProMotion Technologie (120 Hz), 1200 Nits max. Helligkeit Material Aluminium mit Glas Chip A15 Bionic Chip, 6‑Core CPU, 5‑Core GPU, 16‑Core Neural Engine Kamera Pro Kamera-System, 12 MP Hauptkamera, 0,5x, 1x, 2x, 3xOptischer Zoom, Ultraweitwinkel, Tele, LiDAR-Scanner Aschnluss Lightning (USB 2) Merkmale und Features Face ID, 5G, MagSafe, wassergeschützt 6m/30min, SOS-Notruf Akku Bis zu 22/28 (Pro) Std. Video

Beim iPhone 13 Pro und Pro Max sieht die Sache etwas anders aus. Grund dafür ist die schlechte Verfügbarkeit der iPhones, die den Preis in die Höhe treibt. Laut Preisvergleich (13. Oktober 2023) berappen Sie noch immer zwischen 920 und 1000 Euro für das iPhone 13 Pro. Und das ist eindeutig zu teuer, denn dafür bekommen Sie auch ein iPhone 14 Pro. Was Ihnen im Vergleich zum 15 Pro Max entgeht, ist die Dynamic Island und die maximale Helligkeit von 2000 Nits, da das iPhone 13 Pro nur 1200 Nits schafft. Immerhin arbeitet es ebenfalls mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Ansonsten ist noch die Kamera erwähnenswert: Apple spendierte seinem iPhone 13 Pro eine 12-MP-Linse. Im Vergleich zur aktuellen Generation und in Anbetracht des Preises ist das zu schwach. Außerdem entgeht Ihnen der Actionmodus beim Filmen und das Sicherheitsfeatures der Unfallerkennung und des SOS-Satellitennotrufs. Das alles gibt es erst ab der 14. Generation der iPhones. Das iPhone 13 Pro sollten Sie nur in Betracht ziehen, wenn Sie es um die 650 Euro ergattern können. So günstig war es übrigens im September 2023 laut Preisvergleich.

Wichtig: In der 128-GB-Variante sind ProRes-Aufnahmen nur in 1080p bei 30 Bildern in der Sekunde möglich. Erst ab 256 GB Speicher können Sie ProRes in 4K bei 30 Bildern in der Sekunde aufnehmen.

iPhone SE 2022

Eigenschaften iPhone SE Farben Rot, Weiß, Schwarz Preis ab 529 Euro Display 4,7" Widescreen LCD-Display mit IPS-Technologie, Retina HD, 625 Nits max Helligkeit Material Aluminium mit Glas Chip A15 Bionic, 6‑Core CPU, 4‑Core GPU, 16‑Core Neural Engine Kamera Ein‑Kamera-System, 12 MP Hauptkamera, 1xOptischer Zoom Aschnluss Lightning (USB 2) Merkmale und Features TouchID, 5G, wassergeschützt 6m/30min, SOS-Notruf Akku Bis zu 15 Std. Video

Das iPhone SE der dritten Generation ist noch einmal ein Sonderfall. Im Preisvergleich ergattern Sie es um die 400 Euro (Stand 13. Oktober 2023). Das sind noch einmal satte 300 Euro weniger als das iPhone 14, allerdings eint die beiden Smartphones auch nur der Prozessor. Ansonsten verzichten Sie beim iPhone SE auf viel und zwar:

ein OLED Display. Das iPhone SE hat ein LCD-Display.

mit nur 326 Pixel pro Zoll (alle anderen iPhone haben 460 ppi)

und nur 625 Nits Helligkeit (iPhone 15 2000 Nits, iPhone 13/14 1200 max Helligkeit)

Die Selfie-Kamera bietet nur 7 MP ohne FaceID (alle anderen iPhones 12 MP mit FaceID).

12 MP Hauptkamera, kein Weitwinkelobjektiv

keine HDR-Videoaufnahmen

keine FaceID, nur Touch-ID

keine Unfallerkennung, kein Satelliten-SOS

15 Std. Akkulaufzeit bei Videowiedergabe

Das iPhone SE sollten Sie nur in Betracht ziehen, wenn Sie das günstigste iPhone wollen. Dank seinen A15-Chips dürfte es noch die nächsten vier Jahre mit Updates versorgt werden. Spätestens dann darf man auf ein SE hoffen, das ein OLED-Display, FaceID und USB-C bietet.

Zum iPhone-SE-2022-Test

Die große iPhone Vergleichstabelle

Eigenschaften iPhone 15 Pro/Max iPhone 15 iPhone 14 Pro iPhone 14 iPhone 13 Pro iPhone 13 iPhone SE Farben Titan Natur, Titan Blau, Titan Weiß, Titan Schwarz Pink, Gelb, Grün, Blau, Schwarz Dunkellila, Gold, Silber, Schwarz Blau, Violett, Gelb, Mitternacht (Schwarz), Polarstern (Weiß), Rot Alpingrün, Silber, Gold, Graphit, Sierrablau Grün, Rosé, Blau, Mitternacht (Schwarz), Polarstern (Weiß), Rot Rot, Weiß, Schwarz Preis* ab 1199 und 1449 (Max) Euro ab 949 und 1099 (Plus) Euro ab 969 und 1088 (Plus) Euro ab 699 und 849 (Plus) Euro ab 829 und 1090 (Max) Euro ab 640 (mini) und 628 Euro ab 529 Euro Display 6,1 und 6,7 Super Retina XDR Display, ProMotion Technologie (120 Hz), Always‑On Display, 2000 Nits max. Helligkeit, Dynamic Island 6,1 und 6,7 Super Retina XDR Display, 2000 Nits max. Helligkeit, Dynamic Island 6,1 und 6,7 Super Retina XDR Display, ProMotion Technologie (120 Hz), Always‑On Display, 2000 Nits max. Helligkeit, Dynamic Island 6,1 und 6,7 Super Retina XDR Display, 1200 Nits max. Helligkeit 6,1 und 6,7 Super Retina XDR Display, ProMotion Technologie (120 Hz), 1200 Nits max. Helligkeit 6,1 und 5,4 Super Retina XDR Display, 1200 Nits max. Helligkeit 4,7" Widescreen LCD-Display mit IPS-Technologie, Retina HD, 625 Nits max Helligkeit Material Titan mit texturiertem matten Glas Aluminium mit durchgefärbtem Glas Aluminium mit Glas Aluminium mit Glas Aluminium mit Glas Aluminium mit Glas Aluminium mit Glas Chip A17 Pro, 6‑Core CPU, 6‑Core GPU, 16‑Core Neural Engine A16 Bionic, 6‑Core CPU, 5‑Core GPU, 16‑Core Neural Engine A16 Bionic, 6‑Core CPU, 5‑Core GPU, 16‑Core Neural Engine A15 Bionic, 6‑Core CPU, 5‑Core GPU, 16‑Core Neural Engine A15 Bionic Chip, 6‑Core CPU, 5‑Core GPU, 16‑Core Neural Engine A15 Bionic, 6‑Core CPU, 4‑Core GPU, 16‑Core Neural Engine A15 Bionic, 6‑Core CPU, 4‑Core GPU, 16‑Core Neural Engine Kamera Pro Kamera-System, 48 MP Hauptkamera, 0,5x, 1x, 2x, 3xOptischer Zoom (Pro), 5xOptischer Zoom und Prisma-Linse (Max), Ultraweitwinkel, Tele, LiDAR-Scanner Zwei‑Kamera-System, 48 MP Hauptkamera, 0,5x, 1x, 2xOptische Zoom, Ultraweitwinkel Pro Kamera-System, 48 MP Hauptkamera, 0,5x, 1x, 2x, 3xOptische Zoom, Ultraweitwinkel, Tele, LiDAR-Scanner Zwei‑Kamera-System, 12 MP Hauptkamera, 0,5x, 1xOptische Zoom, Ultraweitwinkel Pro Kamera-System, 12 MP Hauptkamera, 0,5x, 1x, 2x, 3xOptische Zoom, Ultraweitwinkel, Tele, LiDAR-Scanner Zwei‑Kamera-System, 12 MP Hauptkamera, 0,5x, 1xOptische Zoom, Ultraweitwinkel Ein‑Kamera-System, 12 MP Hauptkamera, 1xOptische Zoom Anschluss USB‑C, USB 3 USB‑C, USB 2 Lightning (USB 2) Lightning (USB 2) Lightning (USB 2) Lightning (USB 2) Lightning (USB 2) Merkmale und Features Face ID, 5G, MagSafe, wassergeschützt 6m/30min, SOS-Satellitennotruf, Unfallerkennung Face ID, 5G, MagSafe, wassergeschützt 6m/30min, SOS-Satellitennotruf, Unfallerkennung Face ID, 5G, MagSafe, wassergeschützt 6m/30min, SOS-Satellitennotruf, Unfallerkennung Face ID, 5G, MagSafe, wassergeschützt 6m/30min, SOS-Satellitennotruf, Unfallerkennung Face ID, 5G, MagSafe, wassergeschützt 6m/30min, SOS-Notruf Face ID, 5G, MagSafe, wassergeschützt 6m/30min, SOS-Notruf TouchID, 5G, wassergeschützt 6m/30min, SOS-Notruf Akku Bis zu 23 (Pro)/29 (Max) Std. Video Bis zu 20/26 (Plus) Std. Video Bis zu 23 (Pro)/29 (Max) Std. Video Bis zu 20/26 (Plus) Std. Video Bis zu 22/28 (Pro) Std. Video Bis zu 17 (Mini)/19 Std. Video Bis zu 15 Std. Video

*Preise von Apples Website. Falls das Modell nicht mehr über Apple verkauft wird, günstigster Preis im Preisvergleich.

Quelle:Apple.de

