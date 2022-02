Das Weltraumteleskop James Webb ist am Ziel – und nun beginnt die eigentliche Arbeit. Als kleinen Gruß erhielt die Nasa auch eine Art Selfie.

Die amerikanische Weltraumbehörde Nasa hat Grund zur Freude: Das Weltraumteleskop James Webb hat das erste Bild von seinem Einsatzort übermittelt. Darauf ist der Stern HD 84406 zu sehen, welcher Teil des Sternbilds Ursa Major (Großer Bär) ist. Ein Selfie aus dem Innenraum gab's ebenfalls.

Im Mittelpunkt der Arbeit steht ein Bild von 18 leuchtenden Punkten. Dieses Foto zeigt ein und denselben Stern gleich mehrmals. Nach Angaben der Nasa dient das Bild als Grundlage für die weitere Ausrichtung des Spiegels, da sich das Licht des Sterns und seine Isolation von anderen Himmelskörpern dafür gut eignen.

Aus 18 Punkten wird einer

In den kommenden Monaten richtet das James-Webb-Team die Spiegel so aus, dass die 18 verteilten Punkte zu einem Stern werden. Im Sommer wollen die Forschenden nie dagewesene Bilder aus dem All liefern – und das Mosaik aus 18 Punkten war nun der Anfang.

"Der Start von Webb in den Weltraum war natürlich ein aufregendes Ereignis, aber für Wissenschaftler und Optikingenieure ist dies ein Höhepunkt, wenn das Licht eines Sterns erfolgreich seinen Weg durch das System auf einen Detektor findet", sagte Michael McElwain, Projektwissenschaftler für das Webb-Observatorium am Goddard Space Flight Center der Nasa.

Das Selfie ist als Extra zu verstehen. Es entstand durch eine Kamera des Infrarot-Instruments in Inneren des Teleskops, welche gedacht ist, die Spiegelsegmente abzulichten. Sie dient nur den Ingenieuren für die Arbeit am Teleskop und wird keine Bilder aus dem All liefern.

Weltraumteleskop James Webb 1,5 Millionen Kilometer im Weltall

Das Weltraumteleskop James Webb soll dabei helfen, die Frühzeit des Universums vor 13 Milliarden Jahren zu erforschen. Die Kosten für das Teleskop beliefen sich auf zehn Milliarden Euro, der Start erfolgte am ersten Weihnachtstag des vergangenen Jahres. Nach einer recht langen Reise und zwei Wochen, in denen die Flügel des zusammengefalteten Teleskop ausgebreitet werden mussten, befindet es sich nun auf seiner endgültigen Position. Das James-Webb-Teleskop arbeitet in rund 1,5 Millionen Kilometern Entfernung zur Erde.

Quelle: Nasa, Esa