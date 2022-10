von Gernot Kramper In Texas wurde eine Box entwickelt, die den Wind einfängt, ihn verstärkt und dann im inneren Strom erzeugt. Ohne Lärm und ohne Verschandelung der Landschaft. Eine Box hat eine Leistung von 5000 Watt und liefert Strom auch in der Nacht und in der dunklen Jahreszeit.

Wer zu Hause selbst Strom erzeugen wollte, war bislang auf Solar angewiesen. Der Bau eines eigenen kleinen Windkraftwerkes ist mit strengen Auflagen verbunden, sobald das Gerät die Größe eines besseren Spielzeugs überschreitet. Das liegt unter anderen an den Emissionen der Geräte – dem Laufgeräusch und dem Stroboeffekt der Blätter im Sonnenlicht. Aeromine Technologies – eine Ausgründung der University of Houston - hat nun eine neue Generation von Windkraftturbinen vorgestellt, die vollkommen bewegungs- und lautlos in der Landschaft oder auf dem Dach verharren. Das System soll zudem weit billiger als eine Solaranlage sein. "Das patentierte, bewegungslose Windenergiesystem von Aeromine Technologies erzeugt bis zu 50 Prozent mehr Energie zu den gleichen Kosten wie eine Solaranlage auf dem Dach", so das Unternehmen.

Der Wind wird optimiert

Wie funktioniert das Gerät? Tatsächlich ist die Anlage nur von außen betrachtet bewegungslos. Dort sieht man nur eine Art von Windfänger. Dessen Form fängt den Wind ein und leitet ihn in die eigentliche Turbine im Inneren. Dort bewegt sich dann natürlich doch etwas. Die Turbine ist vertikal ausgerichtet und rotiert in dem Gerät und erzeugt Strom. Die ganze Box ist drei bis vier Meter hoch, die bisherigen Versuchsanlagen stehen auf einer Art Sockel, in den vermutlich die Zuleitungen verlaufen. Bei einer richtigen Installation dürften diese im Dach oder unterirdisch verlegt werden.

Kleine Windkraftwerke sind nicht neu. Wenn es sich um verkleinerte Varianten der großen Anlagen handelt, kann man sie in Wohngebieten kaum aufstellen. Auch kleinere vertikale Turbinen gibt es bereits. Das Besondere an dem System von Aeromine ist der aerodynamische Windfänger, der den Wirkungsgrad erhöht. Er verstärkt ein laues Lüftchen zu einer steifen Brise und optimiert den Windstrom, auch wenn der nicht direkt auf das Gerät trifft. Der Fänger besitzt eine größere Fläche als die Öffnung der Turbine. Im Grunde basieren diese Fänger auf dem altbekannten Venturi-Effekt, durch geschickte Verengung des Luftdurchflusses wird die Strömungsgeschwindigkeit erhöht.

Hohe Flachdächer bevorzugt

Gedacht sind die Geräte zunächst für Gewerbegebäude. 20 bis 40 Stück können auf einem Dach aufgestellt werden. Auf einem Dach weht der Wind meist stärker und wird nicht durch Erhebungen am Boden abgelenkt. Die Boxen benötigen dabei wesentlich weniger Fläche als ein Solarpanel. Es wird angenommen, dass eine Box 5000 Watt liefert – das entspricht etwa 12 Solarpanel zu je 400 Watt, die zusammen etwa 50 Quadratmeter Fläche benötigen. Natürlich können die Wind-Boxen auf einem Dach auch mit Solarpanel kombiniert werden. Auch das ist anders als mit Geräten der Windmühlenform, deren Rotoren benachbarte Solarpanel verschatten würden.

Grundsätzlich kann man derartige Geräte nur an Orten aufstellen, an denen es nicht windstill ist. Auch eine einigermaßen konstante Windrichtung ist wichtig, da die Boxen nicht derzeit nicht in den Wind gedreht werden können. Das wäre leicht machbar, da sich dafür nur der Kunststofffänger um die Turbine drehen müsste. Durch den Verstärkungseffekt muss allerdings kein Sturm herrschen. Der Vorteil so einer Anlage liegt auf der Hand: Sie liefert rundum die Uhr und das ganze Jahr über Strom. Durch die längeren Betriebszeiten erklärt sich auch der Kostenvorteil gegenüber einer Fotovoltaikanlage. Die Jahresernte in Wattstunden einer 5000-Watt-Box ist weit höher als die von Panels mit der gleichen Kapazität.

Da die Boxen absolut unauffällig sind, von ihnen keinen Gefahren wie Vogelschlag ausgehen, können sie auch eine sinnvolle Ergänzung für private Haushalte sein – ein geeigneter Standort vorausgesetzt. In einem Mini-Garten, der rundum von Hecken und Gebäuden umgeben ist, wird das Gerät nicht funktionieren. Ganz anders aber auf freier Landschaft in Küstennähe.

Quelle: Aeromine Technologies