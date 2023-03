von Christian Hensen Strom gewinnen, wo es am einfachsten ist: Ein Windrand funktioniert natürlich dort am besten, wo es kräftig weht. Die junge Firma "Bergwind" möchte daher gerne Seilbahnen zur Energiegewinnung nutzen.

Am Berghang weht oft eine steife Brise – Wintersportler werden es wissen. In diesem Wind, der Skifahrern das Leben schwermacht, steckt eine Menge Energie. Das junge Unternehmen Bergwind möchte sich das zu Nutze machen und zeigt Windräder und Photovoltaikmodule, die sich außerhalb von Betriebszeiten an Seilbahnen befestigen lassen sollen. Aufgrund der rotierenden Rotorblätter ist ein Betrieb während der Lift-Zeiten wohl auch nicht die beste Idee.

Seilbahnen werden die meiste Zeit nicht genutzt

Die bestehende Infrastruktur sinnvoll zu nutzen, während sie eigentlich nicht gebraucht wird, ist allerdings umso klüger. Gegenüber "Futurezone" sagt Ibrahim Sagerer-Foric, der Gründer von Bergwind: "Österreich besteht zu zwei Dritteln aus Bergen und es gibt eine Menge Seilbahnen. Die meiste Zeit im Jahr werden die nicht genutzt." Dabei gebe es gerade dort ein riesiges Potential zur Gewinnung von Energie.

Die Turbinen von Bergwind soll es künftig in zwei Größen geben. Bei einem Rotordurchmesser von 2,6 Metern plant Bergwind eine Leistung von 3 Kilowatt, bei 4 Metern wären es 5 Kilowatt. Ein Gyroskop soll starke Pendelbewegungen verhindern. Für Vögel soll die Anlage vergleichsweise sicher sein, da sich die Rotoren (wie im Video) sehr schnell drehen und somit laut Bergwind für Tiere besser wahrnehmbar seien.

Mit den Turbinen richtet sich das Unternehmen direkt an Betreiber von Seilbahnen, deren Schlepplifte, Sessellifte oder Gondelbahnen außerhalb der jeweiligen Saison oft lange Zeit stillstehen. Dort könne man künftig Energiemodule des Unternehmens anbringen und damit über einen längeren Zeitraum erneuerbare Energie gewinnen, die entweder "für den Eigenverbrauch, für Gemeinden, als Blackout-Sicherung oder zum Einspeisen ins Netz verwendet werden" könne.

Tests ab Frühling

Gegenüber "Futurezone" zeigt Sagerer-Foric weitere Nutzungsmöglichkeiten auf. So wäre das System zum Beispiel auch für Hotels interessant, die damit ihre Heizungssysteme erweitern oder Ladestationen für elektrische Fahrzeuge betreiben könnten.

In Attersee am Attersee wurde am 10.03.2023 die weltweit erste Bergwind-Turbine installiert. Im Frühling will Bergwind Tests mit mehreren Turbinen an einem Seil durchführen, um die Alltagstauglichkeit und Effizienz der Systeme zu prüfen.

Lesen Sie auch:

Bill Gates will das Klima retten und Hunderte von Mini-Atomkraftwerken bauen

Atom- und Fusionskraft versprechen unendliche Energie ohne Klimafolgen

CAP 1400 - dieser Atomreaktor soll China klimaneutral machen

Renaissance der Atomkraft - Rolls Royce will mindestens 15 Mini-Reaktoren bauen