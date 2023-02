Xiaomi 13 vorbestellen: So können Sie sparen

Ab dem 8. März 2023 ist die neue Xiaomi-13-Serie offiziell im Handel erhältlich. Was hat sich gegenüber der Vorgänger-Generation technisch getan? Und wo können Interessierte das Smartphone bereits jetzt vorbestellen? Wir haben alle Infos.

Kurz nachdem Smartphone-Hersteller Samsung seine neuen Flaggschiffe auf den Markt gebracht hat, legt nun auch der chinesische Konkurrent Xiaomi nach: Das Xiaomi 13 Pro 5G steht in den Startlöchern. Wie bei Samsungs Galaxy S23 gibt es auch hier drei Modelle: Das Xiaomi 13 5G, das Xiaomi 13 Lite und das Xiaomi 13 Pro, die ab dem 8. März vorbestellt werden können. Aber lohnt sich das überhaupt? Welche Vorbesteller-Boni es gibt und wie die Alternativen zum Xiaomi-Smartphone aussehen, zeigen wir hier.

Xiaomi 13 Pro vorbestellen: Mit Vorbesteller-Bonus

Mit dem Xiaomi 13 Pro reiht sich der chinesische Hersteller in die Riege der Top-Smartphones ein und macht sogar Apple und Samsung Konkurrenz. Wer mit dem Gedanken spielt, sich ein neues Premium Handy anzuschaffen, bekommt mit dem 13 Pro 5G von Xiaomi eine ordentliche Alternative zum Samsung Galaxy S23 und S23 Plus. Das große 6,73 Zoll OLED-Display, die 50 Megapixel Dreifach-Kamera von Leica sowie der Akku mit 4.820 mAh und Schnellladefunktion sind eindeutig Top-Features. Bei o2 kann man das Xiaomi 13 Pro (und die beiden anderen Modelle der 13er Serie) noch bis einschließlich 8. März inklusive Vertrag vorbestellen.

Hier geht’s zum Angebot bei o2

Die Details zum Angebot:

Xiaomi 13 Pro 5G mit 256 GB Speicher für 1 Euro statt 1.299 UVP

Inkl. Vertrag o2 M Boost mit 40 Gigabyte Datenvolumen sowie Allnet Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

Laufzeit: 36 Monate

Monatspreis: 54,99 Euro

Versand: 4,99 Euro

Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set gratis dazu (Wert: 139,90 Euro UVP)

Deal-Check: 54,99 Euro im Monat ist natürlich viel Geld. Allerdings lohnt sich ein zweiter Blick: Rechnet man die Kosten für das Smartphone zusammen und zieht den aktuellen UVP-Preis für das Xiaomi 13 Pro von 1.299 Euro ab, bleibt ein monatlicher Preis von rund 20 Euro für den Vertrag. Das ist auch deshalb ein faires Angebot, weil es einen Instant Photo Printer gratis dazu gibt, mit dem sich die Handy-Schnappschüsse ausdrucken lassen. Für alle, die die Kaufsumme für das Smartphone nicht auf einen Schlag ausgeben wollen oder können und ohnehin gerne mal das eine oder andere Foto ausdrucken, lohnt sich also die Kombination mit einem Vertrag.

Die Alternative: iPhone 14 Pro

Ein Nachteil des Xiaomi 13 Pro 5G: Die Nutzeroberfläche MIUI 14 basiert zwar auf Android 13 – sagt aber nicht jedem zu. Wer sowieso lieber in Apples technischem Kosmos unterwegs ist, der setzt in Sachen Top-Smartphone auf das iPhone 14 Pro. Das gibt es derzeit bei Ebay in der Farbe Gold zum besten Preis für 1098 Euro.

Hier geht's zum Angebot bei eBay

Xiaomi 13 Pro 5G: Vorbestellen, abwarten oder lieber die Alternative?

Mit dem 13 Pro 5 G reiht sich Xiaomi mit ein in die Top-Liga der Premium-Handys. Vor allem bei der Kamera dürfte das Smartphone mit Konkurrenten wie Samsung und Apple mithalten können. Mit 1.299 UVP hat das Handy aber auch seinen Preis. Wer sparen möchte, kann die Chance nutzen, und das Smartphone zum Angebot für einen Euro mit Vertrag und Xiaomi Instant Photo Printer gratis bei o2 bis einschließlich 8. März 2023 vorbestellen.

