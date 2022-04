Die Mega-Yacht "Dilbar" soll offiziell Alischer Usmanows Schwester Gulbahor Ismailowa gehören. Sie steht, wie ihr Bruder, auf der Sanktionsliste der EU. Damit gilt das Schiff als "eingefroren". Beschlagnahmt ist es nicht.

Seit Ende Oktober liegt das gigantische Schiff in Hamburg, mit der russischen Invasion der Ukraine wurde eine Abholung durch ihren vermeintlichen Eigner Alischer Usmanow aufgrund von Sanktionen immer komplizierter. Und sofern Blohm+Voss für die Mega-Yacht "Dilbar" (IMO 9661792) nun kein besseres Plätzchen findet, dürfte das 156-Meter-Schiff vorerst das Stadtbild Hamburgs prägen. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, ist es Ermittlern gelungen, die Besitzverhältnisse zu klären und die Schwester des sanktionierten Oligarchen Alischer Usmanow, Gulbahor Ismailowa, eindeutig als derzeitige Eignerin zu benennen. Die "Dilbar" ist nun eingefroren.

Das gelang durch wochenlange Ermittlungen und die Auswertung von Verträgen, die der Blohm+Voss-Mutterkonzern NVL (Naval Vessels Lürssen) für die Arbeiten an der "Dilbar" geschlossen hatte. Daraus ging dem Bericht zufolge hervor, dass ein Unternehmen namens Navis Marine Ltd. auf den Kaimaninseln den Auftrag erteilt hatte. Dieses Unternehmen konnte einer Holding auf Zypern zugeschrieben werden, deren Aktien wiederum einem Schweizer Unternehmen gehörten, das treuhänderisch für ein Londoner Unternehmen namens "The Sisters Trust" agierte. Erst dieses Firmenkonstrukt benennt Ismailowa als wirtschaftlich Berechtigte.

"Dilbar" fahruntüchtig

Ismailowa steht seit vergangener Woche auf der Sanktionsliste der EU, die "Dilbar" ist also eingefroren. Das bedeutet: Das Schiff darf laut Bundesfinanzministerium "nicht für den Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen verwendet werden", ebenso nicht "veräußert, vermietet oder anderweitig als Einkommensquelle genutzt werden." Theoretisch, da die "Dilbar" nicht beschlagnahmt wurde, dürfe die Yacht weiterhin privat genutzt werden. Das geht aber nicht, denn die Mega-Yacht liegt derzeit fahruntüchtig im Trockendock, könnte ohne derzeit unzulässige Arbeiten also nicht Richtung Nordsee schippern.

Denn ein eingefrorener Vermögenswert betrifft auch Personen, die mit Arbeiten daran beauftragt sind. So schreibt das Ministerium: "Dieses Verbot richtet sich an die gelistete Person/Entität, aber auch an alle anderen Personen, Entitäten oder staatliche Stellen, die mit der Sache umgehen. Darüber hinaus gilt gegenüber gelisteten Personen und Entitäten auch ein sogenanntes Bereitstellungsverbot. Das heißt, gelisteten Personen dürfen weder Gelder noch wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden." Übersetzt: Blohm+Voss, also Lürssen, darf keine Arbeiten an der Yacht durchführen.

Täglich fünfstellige Beträge

Für die Werft, deren 65-seitiger Wartungsvertrag den Behörden offenbar die entscheidenden Informationen über die Eignerin lieferte, wird das auf mehreren Ebenen zum Problem. Wegen der ausbleibenden Beschlagnahmung durch den Staat, muss dieser auch nicht für entstehende Kosten aufkommen. Diese, so berichtet es die "Süddeutsche Zeitung", müsse aktuell Lürssen selbst tragen. Für die sechstgrößte Yacht der Welt seien das täglich fünfstellige Beträge, heißt es.

Gleichzeitig blockiert die "Dilbar" das Blohm+Voss Dock Elbe 17, nimmt so wertvollen Platz ein, den die Werft sicherlich bereits für andere Projekte geplant hatte – nach einer schnellen Veränderung der Situation sieht es nämlich nicht aus. Eine Anfrage des stern, was man in dieser Situation nun vorhabe, blieb unbeantwortet. Eine Sprecherin teilte lediglich mit: "Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Kommentare über unsere Kunden und deren Projekte sowie über unsere internen Prozesse abgeben werden."

Zum Leidwesen der Werft ist es genau diese Situation, die es den Behörden ermöglicht, der kostspieligen Beschlagnahmung aus dem Weg zu gehen. Denn für die Durchführung müssten "konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass im Hinblick auf diese Sache Sanktionsverstöße begangen werden könnten." Das ist im Falle der "Dilbar" auszuschließen, weil sie in ihrem aktuellen Zustand nicht bewegt werden kann. Ein Win-Win für die Behörden, eine Katastrophe für die Werft.

Im EU-Ausland sieht es ähnlich aus

Ähnlich geht es auch anderen Werften, beispielsweise La Ciotat Shipyards, die in Frankreich die "Amore Vero" von Igor Iwanowitsch Setschin nicht aus den Augen lassen darf. Dort hieß es vergangene Woche, man schreibe weiterhin jeden Tag Rechnungen, wisse aber nicht, wem man sie zustellen könne. In Spanien sieht es vergleichbar kompliziert aus. Aktuell scheint nur Italien für entstehende Kosten durch eingefrorene Yachten aufzukommen, dort werden die Behörden bei einer etwaigen Freigabe zunächst eine vollumfängliche Erstattung des Abholers fordern.

