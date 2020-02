Machen wir uns nichts vor: Die meisten Handy-Gadgets brauchen wir eigentlich nicht – sie dienen lediglich zur Unterhaltung und Belustigung. Und doch ist es den meisten ein inneres Bedürfnis, sich die eine oder andere Spielerei einfach mal zu gönnen. Warum denn auch nicht? Immerhin bringt das meiste Zubehör nicht nur Spaß, sondern hat auch die eine oder andere nützliche Funktion.

Affiliate Link VONMÄHLEN allroundo All-in-One Ladekabel mit 5 Anschlüssen Jetzt shoppen 19,99 €

1. All-in-One Ladekabel

In jedem Haushalt finden sich mehrere mobile Endgeräte: Vom Smartphone über das Tablet bis hin zum Laptop. Da die Geräte meist nicht alle vom gleichen Hersteller kommen, benötigen Sie unterschiedliche Ladekabel. Das kann manchmal ganz schön nervig sein, gerade wenn Sie auf Reisen sind. Hier kann das 6in1-Universal-Kabel eine große Stütze sein: Es besitzt fünf Anschlüsse für sechs verschiedene Verbindungen.

Affiliate Link -15% HP Sprocket Mobiler Fotodrucker Jetzt shoppen 117,71 € 139,00 €

2. Handydrucker für Polaroidfotos

Früher wurden spontane Momentaufnahmen auf Partys oder im Urlaub nur zu gerne mit einer Polaroidkamera festgehalten, damit die Bilder noch an Ort und Stelle ausgedruckt werden konnten. Inzwischen übernimmt der mobile Fotodrucker diese Aufgabe. Sie verbinden einfach nur Ihr Smartphone mit dem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung – anschließend können Sie die gewünschten Schnappschüsse binnen kurzer Zeit ausdrucken und verschenken.

Affiliate Link Hülle mit Zigarettenanzünder / Flaschenöffner / Stativgewinde Jetzt shoppen 21,00 €

3. Handyhülle mit Flaschenöffner und Zigarettenanzünder für Festivals

Sie kennen das sicher auch: Immer dann, wenn man unterwegs einen Flaschenöffner oder ein Feuerzeug benötigt, ist beides nicht auffindbar. Aus diesem Grund vereint diese Handyhülle für das iPhone 6 und 6s gleich mehrere Gadgets in einem – auf der Rückseite befindet sich sowohl eine Vorrichtung, um Kronkorken zu entfernen, als auch ein Kamerastativgewinde und ein flammenloser Zigarettenanzünder. Obendrein ist die Hülle sehr robust und somit besonders gut für Festivals geeignet.



Affiliate Link -36% USB Mini Beamer Jetzt shoppen 83,19 € 129,99 €

4. Handyprojektor für Ihr Heimkino

Viele wichtigen Stationen unseres Lebens (zum Beispiel Hochzeiten und Geburtstage) werden mit dem Handy festgehalten. War es vor vielen Jahren noch Tradition, gemeinsame Erlebnisse über den Dia-Projektor Revue passieren zu lassen, so ist dies heutzutage mit einem USB Mini Beamer möglich, der an Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren iPod touch angeschlossen wird. Dadurch können Sie alle Fotos und Videos auf Ihrem Handy bequem und einfach über Ihr privates Heimkino genießen.

5. Smartphone-Stativ für unterwegs

Die meisten Handys sind mit hochauflösenden Kameras ausgestattet, sodass die Fotoqualität genauso gut ist wie bei einer Digitalkamera. Für den perfekten Schnappschuss brauchen Sie jedoch eine ruhige Hand, damit das Bild im entscheidenden Moment nicht verwackelt. Hier bietet sich ein flexibles Smartphone-Stativ an, das durch seine beweglichen Beine überall befestigt und via Bluetooth ferngesteuert werden kann. Es eignet sich somit ideal für Urlaubsfotos, Gruppenbilder und emotionale Momente.

6. Handyhalterung für Ihr Fahrrad

Wenn Sie jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder auch sonst gerne auf zwei Rädern unterwegs sind, empfehlen wir Ihnen diese stabile Handyhalterung. Sie kann mit wenigen Handgriffen so am Lenker befestigt werden, dass Sie zu jeder Zeit einen guten Blick darauf haben – was besonders praktisch ist, wenn Sie Ihr Smartphone als Navigationsgerät einsetzen. Alternativ dazu gibt es auch wasserfeste Lenkertaschen für Ihr Fahrrad, damit das Handy an regnerischen Tagen immer trocken bleibt.

Affiliate Link Evershop 4 in 1 Handy Objektiv Set Jetzt shoppen 16,98 €

7. Handykamera-Objektiv für bessere Fotos

Ob Apple, Samsung, Huawei, HTC oder LG – dieses Objektiv können Sie an jedem beliebigen Handy von außen anbringen und außergewöhnliche Fotos schießen: Mit der Fischaugen-Linse wird die Optik stark verzerrt und ein halbkugelförmiges Panoramabild (180 Grad) erzeugt. Das Makroobjektiv sorgt für eine zehnfache Vergrößerung bei einer geringen Distanz von gerade einmal zwölf bis 15 Millimetern. Die CPL-Linse hingegen entfernt störende Reflexionen auf Oberflächen wie Glas oder Wasser. Das Weitwinkelobjektiv kann – wie der Name schon verrät – den Aufnahmewinkel vergrößern bzw. verdoppeln.

Affiliate Link Wicked Chili Beachbag Jetzt shoppen 6,99 €

8. Wasserdichte Handy-Schutzhülle für den Urlaub

So praktisch Smartphones im Urlaub auch sind, so kann man sie nicht immer und überall mit hinnehmen. Vor allem im Schwimmbad oder am Strand ist die Gefahr besonders groß, dass Ihr Handy durch äußere Einflüsse wie Staub, Sand und Feuchtigkeit beschädigt wird. Umso wichtiger ist hier, dass Sie das mobile Telefon in einer wasserfesten Schutzhülle mit luftdichtem Schnellverschlusssystem aufbewahren. So können Sie den treuen Begleiter problemlos mit sich führen oder auch um den Hals hängen.

9. Überwachungskamera mit Bewegungsmelder

Egal, ob Sie Ihr Kind oder Ihr Haustier überwachen wollen – diese kleine Überwachungskamera besitzt ein professionelles 150-Grad-Weitwinkelobjektiv und kann Videos aufzeichnen, sobald eine Bewegung in dem überwachten Raum stattfindet. Über die App, die Sie vorher auf Ihrem Smartphone installieren, können Sie die ruckelfreien Aufnahmen von überall aus sehen. Als zusätzliches Gimmick besitzt die Kamera einen Nachtsicht-Modus, der sich automatisch einschaltet, wenn das Licht nicht ausreichen sollte.

Affiliate Link Gamecontroller Joystick für Android / IOS Jetzt shoppen 44,99 €

10. Smartphone-Joystick für Gamer

Gamer aufgepasst! Mit diesem Joystick inklusive Teleskophalterung, rutschfestem Griff, Turbo-Taste und Beschleunigungsfunktion wird jedes Spiel auf dem Handy zum echten Gaming-Erlebnis. Der Controller muss einfach nur mit dem Smartphone via Bluetooth verbunden werden – und schon kann das Abenteuer losgehen! Zum Schluss noch eine gute Nachricht: Der Joystick passt auf Android- und iOS-Geräte.

