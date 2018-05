Als das Handy noch das Maß aller Dinge war, war Nokia der König. Bei Smartphones muss sich der einstige Platzhirsch allerdings erst einmal etablieren. Nachdem man es im letzten Jahr eher mit günstigen Modellen versuchte, ist mit dem Nokia 7 Plus nun auch ein sehr schickes Mittelklasse-Gerät im Programm. Wir haben es getestet.

Nokia hat bei seinen neuen Geräten viel Wert auf das Design gelegt - das merkt man auch dem Nokia 7 Plus sofort an. Seine kupferfarbenen Metallrahmen rund um das Gehäuse, das Display und um Kamera und Fingerabdruck-Sensor setzen im sonst recht schlichten Design markante Akzente und machen es sofort zum Hingucker. Trotz Plastikrückseite schmiegt es sich dank einer Keramik-ähnlichen Textur regelrecht in die Hand. Auch die Verarbeitung ist sehr hochwertig. Dadurch fühlt sich das 7 Plus teurer an, als es ist.

Fullscreen

Optisch hui, technisch okay

Technisch ist das 7 Plus nicht ganz so edel geraten, aber immer noch völlig angemessen für ein Mittelklasse-Smartphone. Der Prozessor Snapdragon 660 sorgt stets für eine flüssige Bedienung. So rasant wie ein iPhone X oder ein Galaxy S9 kann das Nokia 7 Plus leistungsintensive Aufgaben wie Videoschnitt zwar nicht meistern, im Alltag wirkt es aber sehr flott.

Auch bei der Kamera kann es sich so gut schlagen. Die Doppelknipse mit Zeiss-Optik punkten vor allem bei gutem Licht, dann sind die Bilder sehr scharf, detailreich und farbtreu. Auch der Zweifach-Zoom und der Tiefeneffekt funktionieren dann recht gut. Wird es dunkler, werden die Bilder leider deutlich verwaschener als bei den Premium-Smartphones. Das Nokia 7 Plus schwächelt dann im Vergleich klar. Gemessen an anderen Geräten seiner Preisklasse sind die Ergebnisse aber in Ordnung.

Fullscreen

Displayriese und Dauerläufer

Am Display dürften sich die Geister scheiden: Es ist mit 6 Zoll wirklich sehr groß. Dank des schmalen Randes bleibt es zwar - verhältnismäßig - handlich, trotzdem dürfte es vielen potenziellen Käufern damit zu groß ausfallen. Sonst gibt es am Bildschirm wenig zu meckern: Er ist hell, stellt Farben gut dar und ist mit 1080 x 2160 Bildpunkten im 18:9-Verhältnis ausreichend hoch aufgelöst.

Ein Vorteil des großen Displays ist der zusätzliche Raum für den Akku. Der fällt mit 3800 mAh zwar nicht gigantisch aber immer noch überdurchschnittlich aus. Mit moderater bis durchschnittlicher Nutzung kann man so auch mal einen zweiten Tag herausholen. Schade: Trotz Plastikrückseite wird kein kabelloses Laden unterstützt.

Fullscreen

Updates wie bei Google selbst

Ein besonders Plus des Nokia 7 Plus ist - wie bei allen neuen Nokia- Smartphones - die schnelle Versorgung mit Updates. Während Konkurrenten selbst bei teuren Geräten teils Monate braucht, schickt Nokia als Android-One-Partner Updates in kürzester Zeit an seine Geräte. Auf unserem Testgerät war bereits bei Lieferung das aktuelle Android 8.1 mit dem Sicherheitspatch vom April 2018 installiert. Eine beachtliche Leistung. Nokia verspricht, die Geräte mindestens zwei Jahre lang auf dem neuesten Stand zu halten. Mehr bietet Google bei seinen eigenen Pixel-Smartphones (hier bei uns im Test) auch nicht. Und die kosten deutlich mehr.

Fazit: Sehr viel Smartphone für's Geld

Mit dem Nokia 7 Plus ist dem neuen Mutterkonzern HMD Global ein beeindruckendes Smartphone gelungen - vor allem, wenn man den Preis ab aktuell 375 Euro bedenkt. Das Design ist schlicht und markant, die Verarbeitung hochwertig. Das Nokia 7 Plus wäre vor zwei Jahren in dieser Hinsicht noch als Premium-Smartphone durchgegangen.



Bei der Geschwindigkeit und vor allem bei den Fotos merkt man dann doch einen deutlichen Unterschied zu den - deutlich teureren - Konkurrenten von Apple, Huawei oder Samsung. Mit Spitzenkameras wie der des Huawei P20, des Galaxy S9 oder des iPhone X kann es nicht annähernd mithalten, bei der Mittelklasse kann man das aber auch nicht ernsthaft erwarten.

Wer ein Mittelklasse-Smartphone mit tollem Look sucht, kann beim Nokia 7 Plus beruhigt zuschlagen. Wer Wert auf Spitzenfotos legt, sollte lieber noch etwas Geld drauflegen und sich das Huawei P20 oder Googles Pixel 2 (hier bei uns im Test) ansehen, die preislich noch unter den Modellen von Samsung oder Apple liegen. Wer noch mehr sparen möchte, sollte sich das Huawei P Smart anschauen. Hier finden Sie einen Vergleichstest.

Das Nokia 7 Plus ist bereits im Handel und in Schwarz und Weiß ab 375 Euro zu bekommen.

Weitere Tests bei stern.de