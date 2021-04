Egal ob beim Gaming oder im Büro: Mehr Bildpunkte auf dem Monitor sind immer willkommen. Welche Auflösung Sie brauchen und worauf Sie beim Kauf eines hochauflösenden Bildschirms achten müssen, verraten wir im Test von drei WQHD-Monitoren.

Full HD, WQHD, UWQHD oder 4K – wenn es um die Auflösung bei PC-Bildschirmen geht, verlieren Käufer leicht den Überblick. Dabei ist die Erklärung recht einfach: Die Abkürzungen sagen nur aus, welche Auflösung der Monitor hat, also wie viele Bildpunkte sich im Seitenverhältnis horizontal und vertikal auf der Bildfläche befinden. WQHD steht für "Wide Quad High Definition". Einige Hersteller verzichten dabei auf das "Wide" und markieren ihre Produkte nur mit "QHD". Entscheidend bleibt das Quad also die Vier: Sie sagt aus, das die Auflösung viermal so viele Bildpunkte wie High Definition (1280 x 720 Pixel) bietet:

High Definition (HD) 1280 x 720 px Full HD 1920 x 1080 px WQHD 2560 x 1440 px UWQHD 3440 x 1440 px 4K 3840 x 2160 px

Wer nachrechnet, erkennt, dass das Ergebnis aus 1280*720 viermal in das Ergebnis aus 2560*1440 passt. Diese Angaben beziehen sich aber nur auf das Seitenverhältnis 16 zu 9. Es gibt auch Ultra-Widescreen-Monitore im Format 21 zu 9. Sie kennzeichnet ein Ultrawide (U) vor dem QHD. Logisch: Weil die Monitore in der Breite wachsen, haben Sie dort mehr Bildpunkte. Ein UWQHD-Monitor hat also 3440 x 1440 Pixel.

WQHD Monitor Test: Darauf kommt es an

PC-Spieler stellen andere Anforderungen an einen Bildschirm als Sachbearbeiter, die überwiegend mit Word oder Excel hantieren. Deshalb ist es wichtig, einen Bildschirm an verschiedenen Kriterien zu messen:

Auflösung und Pixeldichte : Je höher die Auflösung, desto mehr Fenster finden auf dem Monitor nebeneinander Platz. Der Platz hat seinen Preis, denn je höher die Auflösung ist, desto kleiner zeigt der Bildschirm auch die Schriften und Fenster an. Gamer müssen darauf achten, dass ihre Grafikkarte das mehr an Pixel in Games auch berechnen kann. Sonst droht das Spiel zu ruckeln. Ergo: Ein 4K-Monitor mit schwacher Grafikkarte ergibt wenig bis gar keinen Sinn.

: Je höher die Auflösung, desto mehr Fenster finden auf dem Monitor nebeneinander Platz. Der Platz hat seinen Preis, denn je höher die Auflösung ist, desto kleiner zeigt der Bildschirm auch die Schriften und Fenster an. Gamer müssen darauf achten, dass ihre Grafikkarte das mehr an Pixel in Games auch berechnen kann. Sonst droht das Spiel zu ruckeln. Ergo: Ein 4K-Monitor mit schwacher Grafikkarte ergibt wenig bis gar keinen Sinn. Anschlussmöglichkeiten und Boxen: Wie viele DisplayPort- und HDMI-Eingänge bietet der Bildschirm? Hat er einen integrierten USB-Hub, an dem Sie Maus, Tastatur oder USB-Sticks anschließen können? Hat er Lautsprecher oder bietet wenigstens einen Audioausgang für Lautsprecher?

Wie viele DisplayPort- und HDMI-Eingänge bietet der Bildschirm? Hat er einen integrierten USB-Hub, an dem Sie Maus, Tastatur oder USB-Sticks anschließen können? Hat er Lautsprecher oder bietet wenigstens einen Audioausgang für Lautsprecher? Bildwiederholrate und Reaktionszeit: Reaktionszeit und Bildwiederholrate eines Monitors interessieren vor allem Gamer. Die Reaktionszeit sagt aus, wie lang die einzelnen Pixel brauchen, um zwischen Schwarz und Weiß zu wechseln. Tun sie das zu langsam, zieht das Bild Schlieren. Im Büro dürfen Sie diese Werte vernachlässigen.

Reaktionszeit und Bildwiederholrate eines Monitors interessieren vor allem Gamer. Die Reaktionszeit sagt aus, wie lang die einzelnen Pixel brauchen, um zwischen Schwarz und Weiß zu wechseln. Tun sie das zu langsam, zieht das Bild Schlieren. Im Büro dürfen Sie diese Werte vernachlässigen. Bedienung: Wie kompliziert ist der Aufbau, lässt sich das On-Screen-Display intuitiv bedienen, welche Einstellungen bietet es und was bedeuten sie? Ist der Monitor höhenverstellbar, dreh- oder neigbar?

1. UWQHD-Monitor: Lenovo G34W-10

Zu der Gattung der Ultrawide-QHD-Monitore gehört der Lenovo G34W-10. Obendrein ist er ein Curved-Monitor, seine Bildfläche ist also geschwungen. Er erstreckt sich auf einer Diagonalen von 34 Zoll was 86,36 Zentimetern entspricht und das bei einem Seitenverhältnis von 21 zu 9. Insgesamt kommt der Bildschirm auf eine Pixeldichte von 109 Pixel pro Quadratzoll. Zum Vergleich: Ein 27-Zoll-Bildschirm mit Full-HD-Auflösung hat eine Pixeldichte von 82 Pixel pro Quadratzoll.

Er verfügt über eine Bildwiederholrate von 144 Hertz und das laut Hersteller bei 1 Millisekunde Reaktionszeit – dieser Wert gilt aber nicht für den Wechsel zwischen Schwarz und Weiß sondern bei Grau zu Grau. Bei Schwarz zu Weiß verlängert sich die Reaktionszeit auf 4 Millisekunden.

Als Anschlussmöglichkeiten verbaut Lenovo eine HDMI-2.0-Buchse und einen Steckplatz für DisplayPort 1.4. Außerdem hat der Monitor einen Audioausgang. USB-Port und integrierte Boxen fehlen. Per VESA-100-Halterung lässt sich der Lenovo G34W-10 an einer Wand- oder Tischhalterung montieren, wenn der Standfuß nicht gefällt.

DisplayPort, HDMI, Strom und Audio – mehr Anschlüsse bietet der Lenovo G34-10 nicht. © Stern

Größe 34 Zoll Auflösung UWQHD Pixeldichte 109 ppi Synchronisation AMD FreeSync Bildwiederholrate 144 Hertz Höhenverstellbar Ja Reaktionszeit (schwarz/weiß) 4 Millisekunden Panel-Typ Vertical-Alignment

Lenovo G34-10: Lieferumfang und Inbetriebnahme

Im Lieferumfang sind Standfuß, Halterung, Stromkabel, DisplayPort-Kabel und eine Vorrichtung für das Kabelmanagement enthalten. Die Inbetriebnahme gelingt problemlos, Werkzeug ist dafür nicht nötig. Über eine integrierte Schraube kann der Fuß mit der Monitorhalterung befestigt werden. Zusammengeschraubt lässt sie sich an der Rückseite des Monitors arretieren.

Per Schraube an der Unterseite verbindet sich der Standfuß mit der Halterung. Einfacher geht es nicht.

Eine Vorrichtung für das Kabelmanagement findet an der Rückseite der Halterung ihren Platz. Durch sie können Strom- und DisplayPort-Kabel gelegt werden, damit auf dem Schreibtisch kein Kabelchaos entsteht.

Übrigens: Verbinden Sie den Monitor ausschließlich mit dem DisplayPort-Kabel am Computer. Nur darüber kann der Bildschirm seine Bildwiederholrate von 144 Hertz ausspielen. Über die HDMI-Buchse zeigt er maximal 120 Bilder in der Sekunde an. Schade: Eine USB-C-Buchse fehlt beim Lenovo G34W-10. Das ist vor allem fürs Home Office ärgerlich, weil fast alle neuen Laptops auf USB-C setzen.

Um diese Geräte mit dem Monitor zu verbinden, ist also ein entsprechendes Adapter nötig. So lässt sich beispielsweise auch ein iPad Pro an den Bildschirm anschließen – allerdings verzerrt der Ultrawidescreen das Bild des Tablets sichtbar. Ähnlich sieht es mit Next-Gen-Konsolen aus, die mit Ultra-Widescreen-Monitoren nur bedingt zurechtkommen. Die PlayStation 5 unterstützt UWQHD nicht, an der Xbox Series X ist das Bild gezogen. Es wird klar, der Lenovo G34-10 richtet sich an PC-Gamer, für das Home Office und Konsolen eignet er sich nur bedingt.

Das Bild eines iPads gibt der Monitor leider verzerrt wieder. © Stern

Der erste Eindruck

Auf dem Schreibtisch macht er dafür eine gute Figur. Er lässt sich über die Halterung in der Höhe um bis zu 13 Zentimeter verstellen. Außerdem ist der Monitor nach vorn und hinten neigbar. Wer ihn aber nach links oder rechts drehen oder schwenken will, wird enttäuscht. Das funktioniert nicht. Beim ersten Einschalten macht sich eine kleine Ernüchterung breit: Das verbaute VA-Panel füllt den Rahmen nicht komplett aus. Am oberen, linken und rechten Rand befindet sich ein etwa 1 Zentimeter dicker, schwarzer Balken.

Schlichtes Design: Auf der Rückseite befindet sich mattes Plastik, vorne prangt der Lenovo-Schriftzug. © Stern

Ansonsten hält es Lenovo mit dem G34-10 schlicht: Standfuß, Ständer und Rückseite hüllt der Hersteller in Plastik, das angenehm matt ist. Der Monitor steht sicher und ruckelfest auf dem Schreibtisch, seine Verarbeitung wirkt hochwertig. Und das, obwohl er inklusive Standfuß nur 8,1 Kilogramm auf die Waage bringt. Natürlich sind Geschmäcker verschieden. Der Lenovo G34-10 wirkt im Vergleich zu anderen Gaming-Monitoren elegant zurückhaltend. Eine angenehme Abwechslung in der sonst so bunten LED-Gaming-Welt.

Lenovo G34-10 in E-Sport-Titeln und im Homeoffice

Klar, bei der Auflösung ist das Bild des Monitors knackig – egal ob im alltäglichen Gebrauch oder in Games. Außerdem ist ein Input-Lag – also eine Eingabeverzögerung – nicht merklich. Für Zocker befindet sich an Bord des Lenovo G34-10 die FreeSync-Technologie von AMD. Sie gleicht die berechneten Bilder der Grafikkarte mit der Bildwiederholrate des Monitors ab, um unschöne Bildverzerrungen in Spielen zu vermeiden. Das verbaute VA-Panel hat eine Reaktionszeit von 4 Millisekunden – für Wettkampfspieler ist das etwas langsam. Kurze Erklärung: Je höher die Reaktionszeit, desto eher tritt der sogenannte "Ghosting-Effekt" auf. Das bedeutet nichts weiter, als das Bilder Schlieren ziehen. Genau das wollen Zocker im Wettkampf auf jeden Fall vermeiden.

Sie setzen deshalb auf Monitore mit TN-Panel, deren Pixel schneller von Schwarz auf Weiß wechseln und damit bessere Reaktionszeiten haben. Um diese natürliche Schwäche des VA-Panels auszugleichen, bietet der Lenovo G34-10 Optionen an, die die Reaktionszeit verkürzen. Eine verbirgt sich hinter der Monitor-Einstellung mit dem Kürzel "MPRT" was für Moving Picture Response Time steht, also die Reaktionszeit für bewegte Bilder. Ist sie aktiviert, verkürzt sich die Reaktionszeit des Monitors. Allerdings lässt sich in diesem Fall FreeSync nicht mehr nutzen. Eine zweite Einstellung die laut Hersteller die Reaktionszeit verbessern soll, nennt sich "Overdrive". Kurios: Sie ermöglicht den Pixeln ebenfalls einen schnelleren Wechsel von Schwarz auf Weiß, erzeugt aber einen Ghosting-Effekt. Braucht es das überhaupt?

Ein kleiner Ghosting-Effekt – also ein Nachziehen einzelner Pixel – ist im Härtetest zu erkennen. Beim Zocken von "Dota 2" und "Counter Strike – Global Offensive" fiel er nicht auf. © Stern

Im Härtetest ohne FreeSync, Overdrive und MPRT sind Schlieren der UFO leicht zu erkennen. Keine der Einstellungen vermochte das zu ändern, schlimmer wurde es aber auch nicht. Bleibt festzuhalten, dass weder Overdrive noch MPRT aus einem langsamen VA, ein schnelles TN-Panel machen. Trotz kaum spürbarem Input-Lag und moderater Schlierenbildung wollen Wettkampfspieler also dem TN-Panel treu bleiben.

Im Praxistest fiel der Ghosting-Effekt letztlich nicht weiter auf. Getestet wurde der Lenovo G34-10 in zwei beliebten E-Sport-Titeln: dem Strategiespiel "Dota 2" und dem Ego-Shooter "Counter Strike – Global Offensive" (CS – GO). Als Testsystem diente ein Ryzen-7-3700X-Prozesser in Verbund mit der inzwischen etwas in die Jahre gekommenen Radeon-Vega-56-Graffikkarte.

Sie ist für den Monitor etwas unterdimensioniert. Bei der nativen Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln schafft sie in "Dota 2" und "CS – GO" um die 150 Bilder in der Sekunde. Ist FreeSync aktiviert, bekommt der Monitor so gerade seine 144 Bilder. Es kann aber passieren, dass die Bildrate fällt und FreeSync deshalb die Bildwiederholfrequenz des Monitors herunterschraubt und an die Bilder der Grafikkarte anpasst. Je schwächer die Grafikkarte ist, desto eher wollen Zocker im Wettkampf auf FreeSync verzichten.

Übrigens: Der Monitor eignet sich nur für Spieler mit einer leistungsstarken AMD-Grafikkarte. Gamer mit Nvidia Grafikkarte macht der Bildschirm nur bedingt glücklich, denn mit G-Snyc – also Nvidas Bildsynchronisierung – kann der Lenovo G34-10 nicht dienen.

Richtig schön ist dagegen sein 21 zu 9 Format. Eines sei vorweggesagt: Kein Monitor der Welt wird e schaffen, aus einem mittelmäßigen einen sehr guten Spieler zu machen – auch wenn sich Zocker das noch so sehr wünschen. So gibt es auch Profispieler, die "CS – GO" auf 16 zu 9 Bildschirmen im Format 4 zu 3 mit dicken schwarzen Balken links und rechts spielen. Im Strategiespiel "Dota 2" war das Sichtfeld des Ultrawide-Monitors trotzdem sehr angenehm und beim Shooter "CS – GO" hat es nicht geschadet. Wer lieber in Rollenspiele eintaucht, kann mit diesem Monitor glücklich werden. Hier sind die dargestellten Bilder pro Sekunde nicht wichtig und das weite Sichtfeld des 21-zu-9-Formats lädt zum Träumen ein.

Der Monitor im Homeoffice

Am Lenovo G34-10 zu arbeiten ist überaus angenehm. Auf seinen 34 Zoll mit UWQHD-Auflösung finden massig Fenster nebeneinander Platz. Teams, Browser und Outlook nebeneinander geöffnet lassen? Kein Problem. Gerade für geplagte Seelen, die normalerweise auf einem kleinen Laptop-Bildschirm blicken, ist das eine Offenbarung. Wäre da nicht das Problem der wenigen Anschlussmöglichkeiten. Wenn sich Gaming-PC und Laptop den DisplayPort-Steckplatz teilen, nervt die das ewige Hin- und Herstecken des Kabels.

Lenovo G34-10: Das On-Screen-Display

Über das On-Screen-Display können Farbwerte, Kontraste, Bildschirmhelligkeit und andere Einstellungen geändert oder aktiviert werden. Über einen kleinen Joystick am unteren rechten Bildschirmrand gelingt die Navigation durch das Menü. Die Bedienung ist selbsterklärend – bis auf die Tatsache, dass man nicht per Tastendruck eine geänderte Einstellung bestätigt, sondern über einen Klick nach rechts. Einstellungen wie Helligkeit oder Kontrast bedürfen keiner Erklärung. Aber der Monitor bietet einige Technologien, die vielen Nutzern unbekannt sein dürften. In der Tabelle sehen Sie, was die Einstellungen bedeuten.

Im On-Screen-Display verändern sie Farben, Helligkeit oder Kontraste, mit dem Joystick navigieren Sie durch das Menü. © Stern

DCR (Dynamic Contrast) Monitor verändert Kontrast automatisch zur Spielsituation Spielemodi Verschiedene Einstellungen für Spielgenre Overdrive Beschleunigt Bildaufbau zulasten der Bildqualität MPRT Senkt Reaktionszeit zulasten der Bildqualität Black Boost Macht dunkle Bereich heller, ohne helle Bereich zu übersteuern Low-Blue-Light Vermindert blaues Licht, soll Augen schonen

Fazit: Der Lenovo G34-10 macht alle Casual-Gamer glücklich, die eine leistungsstarke AMD-Grafikkarte haben und auch an dem Monitor arbeiten wollen. Sowohl Zocken als auch Arbeiten macht am 34 Zoll Ultrawidescreen einfach Spaß. Etwas nervig sind die wenigen Anschlussmöglichkeiten. Der Standfuß könnte ausgereifter sein.

Zwar lässt sich der Bildschirm in der Höhe verstellen, aber eine Drehfunktion fehlt. Schade bei einem Preis um die 500 Euro aber unerheblich, wenn der Monitor an eine Wand- oder Tischhalterung befestigt wird. Wer einen Bildschirm ausschließlich für das Büro sucht, ist mit dem G34-10 falsch beraten. Gleiches gilt für Wettkampf-Gamer, die mit einem TN-Panel besser fahren.

2. WQHD-Monitor fürs Büro: AOC Q27T1

An eine andere Klientel richtet sich der AOC Q27T1. Sein Aussehen wurde vom österreichischem Designstudio Porsche Design entworfen. Spieler macht er nicht glücklich, weil er nur über eine Bildwiederholrate von 75 Hertz verfügt. Soll er aber auch nicht, denn AOC und Porsche Design wollen mit dem AOC Q27T1 vor allem einen schicken Bildschirm für das Büro anbieten.

An der rechten Unterseite des Bildschirms befinden sich die Knöpfe, um durch das Einstellungsmenü des Monitors zu navigieren. © stern

AOC Q27T1: Die Spezifikationen

Entsprechend unspektakulär sind die Spezifikationen des Monitors: Seine Bildfläche erstreckt sich auf 27 Zoll (68,58 Zentimeter) und löst dabei natürlich in WQHD (2560 x 1440) auf. Dazu bietet er zwei HDMI-Buchsen und einen DisplayPort-Anschluss. Leider hat der Monitor keinen USB-Hub für Maus und Tastatur. Die Reaktionszeit des Bildschirms beträgt außerdem 5 Millisekunden. Im Vergleich zu Gaming-Monitoren ist das langsam, stört für den Office-Gebrauch aber nicht. Schade: In der Höhe lässt sich der Monitor nicht verstellen. Er ist lediglich neigbar. Außerdem verbaut AOC ein IPS-Panel. Sie bieten im Vergleich zu anderen Bauweisen die besten Farben.

Größe 27 Zoll Auflösung WQHD Synchronisation AMD FreeSync Bildwiederholrate 75 Hertz Höhenverstellbar Nein Reaktionszeit 5 Millisekunden Paneltyp In Plane Switching

AOC Q27T1: Lieferumfang und Inbetriebnahme

Im Lieferumfang des Monitors ist sein Netzteil und ein Stromkabel enthalten. Dazu spendiert AOC ein HDMI- und ein DisplayPort-Kabel. Zusammenschrauben müssen Sie nichts. Die Halterung ist am Monitor fest integriert. Allerdings verbergen sich die Anschlüsse des AOC Q27T1 unter einem Plastikdeckel auf der Rückseite des Monitors. Ihn gilt es aufzumachen, bevor die entsprechenden Kabel angeschlossen werden können.

Die Anschlussmöglichkeiten auf der Rückseite des Monitors verbirgt AOC unter einem Deckel. © stern

Der erste Eindruck

Ja, Geschmäcker sind verschieden, aber der AOC Q27T1 gehört zweifelsohne zu den schöneren Office-Monitoren. Der asymmetrische Standfuß ist wirklich bildhübsch. Aber das wundervolle Design hat einen hohen Preis: Der Monitor lässt sich weder drehen noch in der Höhe verstellen. Und das ist gerade im Büro schade – vor allem für größere Personen, die so gezwungen sind, auf den Bildschirm herabzuschauen. Auf Dauer zieht das im Nacken. Und einen weiteren Minuspunkt hat der edle Standfuß. An einer Vesa-Wand- oder Tischhalterung lässt sich Monitor nicht montieren. Allerdings muss man dem Bildschirm zugutehalten, dass er wirklich ordentlich verarbeitet wirkt.

AOC Q27T1: Im Homeoffice

Wie bereits erwähnt, wollen Gamer Abstand von dem Monitor nehmen. Für sie ist der Bildschirm mit 5 Millisekunden Reaktionszeit zu langsam und seine Bildwiederholrate von 75 Hertz nicht ausreichend. Im Büro macht der Bildschirm dagegen eine gute Figur. Er ist hell und bietet einen Modus, das für Augen schädliche Blaulicht abzuschwächen. Dank seiner hohen Auflösung finden mehrere offene Fenster nebeneinander Platz. Dabei wirkt der Bildschirm mit 27 Zoll nicht zu wuchtig auf dem Schreibtisch. Das verbaute Panel nutzt den Rahmen leider nicht voll aus – oben, links und rechts befindet sich ein etwa 0,5 Zentimeter breiter, schwarzer Balken.

Das On-Screen-Display

Durch seine Einstellungen führt der Monitor mit vier Tasten, die sich an der unteren rechten Ecke des Bildschirms befinden. Natürlich lässt sich hier wieder Helligkeit, Kontrast oder die Farbtemperatur ändern. Außerdem bietet der AOC Q27T1 mehrere Voreinstellungen, die sich an der Nutzung des Anwenders orientieren. Wer einen längeren Text liest, kann die Einstellung "Lesen" auswählen, wer einen Film streamt, wählt "Movie" aus.

Fazit: Das größte Kaufargument für den AOC Q27T1 ist sein Design – wem das nicht gefällt, der sollte Abstand von dem Monitor nehmen. Der Preis der Schönheit ist leider zu hoch, denn nette Eigenschaften wie die Höhenverstellbarkeit oder eine Drehfunktion lässt der Standfuß schwer vermissen. Zocker sollten ebenfalls Abstand von dem Monitor nehmen. Sie macht er mit seinen technischen Eigenschaften unglücklich. Ansonsten ist der AOC Q27T1 ein überdurchschnittlich schöner Monitor, um mit Outlook, Excel und Word zu arbeiten.

3. WQHD-Monitor für Gamer: AOC Agon AG273QCX

AOC kann auch anders: Der Agon AG273QCX richtet sich vornehmlich an Gamer. Design und Spezifikationen lassen keinen anderen Schluss zu. Es handelt sich bei dem Monitor um ein Curved-Modell, seine Bildfläche ist gekrümmt. Rote LED-Leuchten zieren den kleinen Joystick, mit dem Sie durch das On-Screen-Display navigieren und Bildeinstellungen ändern. Der dreibeinige Standfuß des Agon AG273QCX trifft mit seinem wuchtigen Aussehen wahrscheinlich nicht jedermanns Geschmack, besticht aber durch seine Flexibilität.

Der Monitor ist in der Höhe verstellbar, lässt sich drehen und neigen – viel mehr kann man nicht erwarten. Dank Vesa-Halterung sind Käufer nicht zwingend auf den etwas klobigen, aber guten Standfuß angewiesen. So flexibel wie der sind übrigens auch die Anschlussmöglichkeiten: AOC spendierte dem Agon AG273QCX zwei DisplayPort-1.2-Buchsen, zwei HDMI-Steckplätze, eine alte VGA-Verbindung, vier USB-Buchsen und Klinkenanschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon.

AOC Agon AG273QCX: Die Spezifikationen

Für Zocker um ein Vielfaches wichtiger als der optische Schnickschnack ist natürlich, was sich unter der Haube des Monitors befindet. Beim AOC Agon Ag273QCX ist das ein VA-Panel, das laut Hersteller eine Reaktionszeit von einer Millisekunde hat. Der Bildschirm erstreckt sich über eine Diagonale von 27 Zoll, was circa 68,58 Zentimetern entspricht.

Ein dreibeiniger Standfuß sorgt beim AOC Agon AG273QCX für einen sicheren Stand. © Stern

Dabei löst der Monitor natürlich in WQHD mit 2560 x 1440 Pixeln auf, was eine Pixeldichte von 108,785 ppi ergibt. Die Bildwiederholrate beträgt 144 Hertz. Außerdem synchronisiert der Monitor die Bilder der Grafikkarte mit der AMD-FreeSync-Technologie. Ungünstig für Nvidia-Nutzer: GSync ist leider nicht an Bord.

Größe 27 Zoll Auflösung WQHD Pixeldichte 109 ppi Synchronisation AMD FreeSync Bildwiederholrate 144 Hertz Höhenverstellbar Ja Reaktionszeit 1 Millisekunde Panel-Typ Vertical-Alignment

Lieferumfang und Inbetriebnahme

Keinem der beiden vorangegangenen Monitore wurde ein derart üppiges Lieferpaket spendiert: Enthalten ist ein DisplayPort-Kabel, ein HDMI-Kabel, das Stromkabel, ein USB-Kabel und ein kabelgebundenes Bedienpad für das On-Screen-Display. Der Aufbau gelingt denkbar einfach: Der dreibeinige Standfuß verbindet sich über eine integrierte Schraube mit der Halterung. Das Kopfende des Ständers lässt sich durch eine Einrastfunktion an der Rückseite des Displays befestigen, Kabel verbinden und fertig. Schön: Links und rechts befinden sich am Monitor ausziehbare Haken, an denen Sie ein Headset aufhängen können.

An der Seite des AOC Agon AG273QCX befindet sich ein Haken für Headsets. Außerdem lässt sich der Monitor am Standfuß drehen und neigen.

Der erste Eindruck

Auf dem Schreibtisch kommt der AOC Agon AG273QCX wuchtig daher. Das liegt vor allem an seinem Dreibein-Standfuß aus Metall, der dafür sorgt, das der Bildschirm absolut ruckelfest steht. Leider ragen die beiden vorderen Füße etwas vor die Bildfläche. Das könnte Zocker stören, die besonders nah vorm Monitor sitzen und ein XXL-Mousepad benutzen. Das war es aber auch mit der Kritik. Der Agon AG273QCX wirkt hochwertig verarbeitet. Das Panel füllt den Rahmen nicht voll aus. Links, rechts und am oberen Rand ist ein circa 0,5 Zentimeter schwarzer Balken zu erkennen. Auf der Rückseite befindet sich außerdem eine RGB-Beleuchtung.

Die Rückseite des AOC Agon AG273QCX ziert ein LED-Ring. In welcher Farbe er leuchtet, lässt sich im On-Screen-Display einstellen. © Stern

AOC Agon AG273QCX im Homeoffice und Gaming

Im Homeoffice macht der Monitor eine sehr gute Figur. Auch das liegt vor allem am flexiblen Standfuß. Je nachdem wie die Anordnung am Arbeitsplatz ist, eignet sich der Agon AG273QCX ideal als Zweitmonitor. Besonders schön sind auch seine vielen Anschlussmöglichkeiten. Wer Arbeitslaptop und Gaming-Computer über DisplayPort verbinden will, hat keine Probleme. Außerdem hat der Bildschirm integrierte Lautsprecher. Deren Sound ist allerdings etwas blechern. Wer eine Alternative hat, kann auf die Lautsprecher des Agon AG273QCX verzichten.

Wieder wurde der Agon AG273QCX in den Spielen "Dota 2" und "Counter Strike – Global Offensive" getestet, wieder mit einem Ryzen 7 3700X und einer AMD Vega 56. In beiden Games war es für die Hardware kein Problem, in WQHD-Auflösung konstant über 144 Bilder in der Sekunde zu berechnen. Wer die vollen 144 Hertz auskosten will, muss den Bildschirm per DisplayPort mit dem Computer verbinden, über HDMI schafft er nur maximal 120 Hertz. Der Agon AG273QCX gibt sich in seiner Paradedisziplin keine Blöße: Einen merklichen Input-Lag – also eine Eingabeverzögerung – war in beiden Games nicht zu spüren. Gleiches gilt für Ghosting-Effekte.

Das On-Screen-Display

Das On-Screen-Display des AOC Agon AG273QCX ist übersichtlich und einfach zu bedienen. © Stern

Das On-Screen-Display bedienen Gamer entweder über einen Joystick, der sich mittig unter dem Agon-Schriftzug befindet oder über das mitgelieferte Bedienpad. Letzteres ist besonders praktisch, denn über die Nummern 1 bis 4 lassen sich verschiedene Modi per Knopfdruck auswählen. Ansonsten reiht sich das OSD in die der beiden anderen WQHD-Monitore ein. Im Einstellungsmenü können Helligkeit, Farbtemperatur und Kontraste sowie die LED-Beleuchtung auf der Rückseite an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden.

Fazit: Der AOC Agon AG273QCX markiert mit 144 Hertz Bildwiederholrate bei WQHD-Auflösung die Eigenschaften, für die sich die meisten Gamer interessieren. Der Aufbau gelingt kinderleicht, der Standfuß ist klobig, aber enorm flexibel und die Anschlussmöglichkeiten sind umfangreich wie bei kaum einem anderen Monitor. Input-Lag beim Zocken: Fehlanzeige, nervige Ghosting-Effekte ebenfalls. Ein gelungener Curved-Monitor für Zocker, die mit 144 Hertz auf WQHD spielen möchten. Für rund 600 Euro aber etwas teurer als vergleichbare Monitore – wenngleich die Konkurrenz meist weniger Anschlussmöglichkeiten bietet.

