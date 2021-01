Aus den App-Stores von Google und Apple ist Parler verbannt, nun will Amazon auch nicht mehr: Das vor allem unter Rechten beliebte Netzwerk steht vor einer unsicheren Zukunft - zumal es schon Montagmorgen vorerst offline gehen könnte.

Zumindest bis zum Wochenende konnte sich John Matze, Gründer der insbesondere von Rechten genutzten Online-Plattform Parler, als großer Gewinner fühlen. Zu Tausenden strömten enttäuschte Trump-Anhänger zu seinem Netzwerk, nachdem das Twitter-Profil des Noch-US-Präsidenten am Mittwoch dauerhaft abgeschaltet worden war. In den Download-Charts schoss die App wie zuletzt im November rasant nach oben - zu viel für Palers Server. Zahlreiche Nutzer beklagten Ladefehler und andere Netzwerkprobleme, die Technik-Chef Alexander Blair dann auch bestätigte. Grund sei der "massive Zustrom neuer Mitglieder", schrieb Blair, der versicherte, alles zu tun, damit die Plattform "gut funktioniert".

Mit großer Wahrscheinlichkeit haben er und CEO Matze jedoch schon bald ein deutlich gravierendes Problem: Denn nachdem am Samstag zunächst Google und dann auch Apple Parler aus ihren App-Stores verbannten, zog in der Nacht auf Sonntag Amazon nach. Der Online-Riese kündigte an, Parler aus seinem Cloud-Hosting-Angebot zu löschen und damit faktisch abzuschalten. Viel Zeit bleibt Parler nicht, dieses Szenario abzuwenden. Laut einem Bericht der BBC muss bis kurz vor Mitternacht Pacific Time – in Deutschland also um 8.59 Uhr am Montagmorgen – ein neuer Host gefunden sein, sonst gehen bei der Plattform die Lichter aus.

Parler-Chef wittert "koordinierten Angriff" der Tech-Riesen

Matze jedenfalls kam nicht herum, die Nutzer vorzuwarnen. Es bestehe die Möglichkeit, dass Parler bis zu eine Woche nicht erreichbar sein werde, bis ein anderer Cloud-Anbieter gefunden sei, teilte Matze in der Nacht auf Sonntag mit. "Wir werden unser Bestes tun, um sofort zu einem neuen Anbieter zu wechseln", führte er aus.

Im Verhalten von Google, Apple und nun Amazon wittert der Plattform-Gründer indes nicht weniger als eine Verschwörung gegen sein Netzwerk. "Dies war ein koordinierter Angriff der Technologiegiganten, um den Wettbewerb auf dem Markt zu töten. Wir waren zu schnell zu erfolgreich", behauptet Matze. Die drei Unternehmen hätten zusammengearbeitet, um sicherzustellen, "dass sie keine Konkurrenz haben", mutmaßt Matze, um kämfperisch fortzufahren: "Sie werden NICHT gewinnen! Wir sind die letzte Hoffnung der Welt auf freie Meinungsäußerung und freie Information."

Amazon fürchtet weitere Anstachelung zu Gewalt

Eine zu freie Meinungsfreiheit aber war Parler, wo tatsächlich so ziemlich alles gesagt und behauptet werden darf und sogar Holocaust-Leugner ein gemütliches Zuhause gefunden haben, genau zum Verhängnis geworden. So begründete Amazon seine Entscheidung in einem Brief an Parler damit, dass das Netzwerk nicht schnell genug gegen gewalttätige Inhalte vorgegangen sei. "Wir haben eine stetige Zunahme dieser gewalttätigen Inhalte auf Ihrer Website gesehen, die alle unsere Nutzungsbedingungen verletzen", heißt es in dem Schreiben. Angesichts der Ausschreitungen im US-Kapitol am Mittwoch bestehe ein "ernsthaftes Risiko, dass diese Art von Inhalten weiter zur Gewalt anstacheln wird."

Auch Google und Apple hatten die Verbannung von Parler aus den App-Stores zuvor mit ähnlichen Worten begründet.

Parler-User bieten ihre Hilfe an

Argumente, die für Matze offensichtlich nicht zählen. Was derzeit geschehe, sei "ein Kampf gegen uns alle", es gehe obigen Firmen nur darum, ihr Sprachmonopol zu behalten. Dann wird er pathetisch. Die Mission von Parler sei "Redefreiheit, Demokratie und wir, das Volk, das die macht hat. Die Elite will nicht, dass wir frei sind, sie will Hass, Teilung und Macht!"

Worte, die beim typischen Parler-Nutzer verfangen. Viele User beklagen, das Vorgehen gegen die Plattform sei der nächste Schritt zur völligen Zensur, die Meinungsfreiheit längst abgeschafft. Andere kündigten an, Google, Apple und Amazon künftig zu boykottieren und riefen andere User auf, dies auch zu tun. Einige boten technische Hilfe an.

Für Parler könnte sie zu spät kommen. Die Uhr tickt.

Quellen: Parler / BBC / mit AFP