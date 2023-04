von Nicolas Kaufmann Twitter-Chef Elon Musk hat den Schriftzug an der Firmenzentrale von Twitter in San Francisco übermalen lassen. Damit wies er eine Namensänderung in "Titter" an. Auf den ersten Blick wirkt die Aktion harmlos, doch dahinter steckt wohl eine gezielte Provokation.

Kurz nach der Twitter-Übernahme durch Elon Musk im Oktober 2022 trat der Tech-Milliardär erhebliche Veränderungen im Unternehmen los. Er feuerte zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – darunter die Chefetage –, er verkaufte diverse Einrichtungsgegenstände und erst vergangene Woche änderte er prompt das Logo. Statt des blauen Vogels hatte Twitter plötzlich das Symbol der Digitalwährung Dogecoin, einen Hund.

Jetzt hat Musk den Schriftzug an der Firmenzentrale von Twitter in San Francisco ändern lassen. Denn er ließ das "w" übermalen, sodass dort nur noch "Titter" stehen soll. Dies zeigt ein Foto, das der Twitter-Chef am Ostermontag in einem Tweet veröffentlichte. Dazu schrieb Musk: "Unser Vermieter im Hauptquartier in San Francisco sagt, dass wir gesetzlich verpflichtet sind, das Twitter-Schild beizubehalten und das "W" nicht entfernen dürfen, also haben wir es in der Hintergrundfarbe gestrichen. Problem gelöst!"

Zuvor hatte bereits ein Twitter-Nutzer ein Foto von dem Firmengebäude veröffentlicht, das den geänderten Schriftzug zeigte. Der Tweet von vergangenem Donnerstag klickte sich bei Twitter rund sechs Millionen Mal.

Musk denkt schon länger über eine Namensänderung des Kurznachrichtendienstes nach. Vor einem Jahr ließ er die Nutzerinnen und Nutzer auf Twitter darüber abstimmen, ob genau jenes "W" im Namen gestrichen werden soll.

Twitter-Chef Elon Musk im Streit mit Gebäudevermieter

Dieses Mal ändert Musk den Schriftzug am Firmenhauptsitz tatsächlich. Und dahinter steckt wohl mehr als bloß ein Gag. Denn mit dem Vermieter des Gebäudes, der SRI Nine Market Square LLC, liegt Musk schon länger über Kreuz. Im Januar verklagte der Vermieter Twitter wegen angeblich nicht gezahlter Mieten. Demnach soll das Unternehmen um den Tech-Milliardär im Dezember 2022 und im Januar 2023 die Monatsmiete von jeweils rund 3,4 Millionen US-Dollar für das Firmengebäude nicht gezahlt haben.

Vergangene Woche tauschte Musk den blauen Vogel, das gewohnte Logo von Twitter, durch einen Hund aus. Nach mehreren Tagen bekam Twitter den Vogel dann wieder zurück, doch die Digitalwährung Dogecoin, für die der Hund steht, ist umstritten. Der heutige Twitter-Chef hatte sie durch mehrere Tweets bekannter gemacht. Es folgte ein kurzfristiger Kursanstieg der Aktie, bevor sie abstürzte. Ein Investor reichte daraufhin Klage gegen Musk ein und warf ihm vor, Teil eines illegalen Schneeballsystems gewesen zu sein. Man habe den Dogecoin-Preis erst hochgetrieben und dann abstürzen lassen. Der Logo-Tausch vergangene Woche ließ die Aktie der Digitalwährung erneut kurzzeitig ansteigen. Auch bei der "Namensänderung" dürfte es sich nicht um eine dauerhafte Veränderung handeln. Dennoch zeigt sie, dass Musk praktisch nach Belieben Änderungen an der Plattform vornehmen kann.

Quellen: Business Insider,Spiegel, Twitter.