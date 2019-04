Mobilfunkbetreiber in Südkorea und den USA haben früher als geplant ihre kommerziellen Netzwerke des neuen Datenfunks 5G für Smartphones in Betrieb genommen.

Im Rennen um den Start des ersten superschnellen Netzes für den Massenmarkt war das 5G-Netz in den USA allerdings zunächst nur in zwei Städten verfügbar. In Südkorea waren beim Start nur ausgewählte Nutzer dabei.

Der US-Provider Verizon teilte am Mittwoch (Ortszeit) mit, dass das 5G-Ultrabreitband jetzt in Teilen Chicagos und Minneapolis im Livebetrieb sei - und damit um eine Woche früher als geplant. Kurz zuvor aktivierten bereits die drei größten Betreiber in Südkorea ihre Netze für den neuen Mobilfunkstandard einen Tag früher als vorgesehen. Das neue Netz soll in Südkorea in 85 Städten einschließlich der Hauptstadt Seoul und sechs weiteren Großstädten verfügbar sein.

Mit 5G können Daten bis zu rund hundert Mal schneller transportiert werden als beim derzeitigen LTE (4G). Der neue Standard verspricht zudem kürzere Laufzeiten der Daten (Latenz).

Sowohl Verizon als auch die Anbieter in Südkorea beanspruchten für sich, die weltweit ersten 5G-Smartphone-Nutzer zu haben. In Südkorea wurden sie vorab mit dem neuen, 5G-tauglichen Flaggschiff-Smartphone des Marktführers Samsung, Galaxy S10, ausgestattet. Das Modell wird allerdings erst an diesem Freitag offiziell auf den Markt kommen.

Der größte Mobilfunkanbieter in Südkorea, SK Telecom, erklärte am Donnerstag, dass sechs Prominente einschließlich der früheren Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Yuna Kim die «ersten 5G-Smartphone-Abonnenten der Welt» seien. Die Prominenten sollen als 5G-Botschafter für den Service des Unternehmens werben.

Um das ultraschnelle 5G-Netz von Verizon in den USA zu nutzen, können Kunden bisher nur auf das Motorola-Modell Moto Z3 zurückgreifen, das dazu extra aufgerüstet werden muss.

In Südkorea hatten die Telekommunikationsunternehmen SK Telecom, KT und LG Uplus bereits im Dezember ein 5G-Netz für den kommerziellen Einsatz für WLAN-Router von Firmenkunden in Betrieb genommen. Südkorea sei beim Start von 5G anderen Ländern voraus, sagte der Minister für Wissenschaft und Informationstechnologie, Yoo Young Min. «Wir werden alle Ressourcen darauf konzentrieren, um bei 5G weltweit führend zu sein.» 5G werde helfen, neue Technologien zu realisieren, selbstfahrende Autos, Roboter und Hologramme eingeschlossen, sowie neue Werte durch die Zusammenführung verschiedener Industriebereiche zu schaffen.

In Deutschland läuft derzeit noch die Versteigerung von Frequenzen für 5G. Deutsche Telekom, Telefónica und Vodafone sowie der Neueinsteiger Drillisch zählen zu den Bietern.