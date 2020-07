Sehen Sie im Video: Kanzlerin Merkel begeistert Twitter-User mit Fingerzeig wegen Atemmaske.









Maske auf - und zwar richtig! Bundeskanzlerin Angela Merkel hat beim EU-Gipfel zum Milliarden-Paket in Brüssel offensichtlich auch die Sicherheit anderer im Blick gehabt. Bei der Begrüßung schien sie ihren bulgarischen Amtskollegen Boiko Borissow am Freitag mit einem Fingerzeig darauf aufmerksam zu machen, dass er seinen Mund-Nasen-Schutz falsch trägt - nämlich nicht über der Nase. Wie auf einem Foto zu sehen war, zeigte Merkel mit ihrem linken Zeigefinger in Richtung des freigelegten Riechorgans.

Um eine Übertragung von Sars-CoV-2 unter den Teilnehmern zu verhindern, gelten bei dem zweitägigen Gipfel strenge Regeln. So sollen dem Europäischen Rat zufolge alle Teilnehmer stets einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Statt per Handschlag begrüßte Merkel Borrisow also per Armbeuge. Geht es doch mal auf Tuchfühlung, so dass der Abstand nicht eingehalten werden kann, heißt es für die Teilnehmenden: Maske aufsetzen.

Auf Twitter löst Merkels Fingerzeig Begeisterung aus. Die besten Reaktionen sehen Sie im Video.