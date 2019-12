Dieses Video der Berliner Verkehrsbetriebe - kurz BVG - ist gerade in der Hauptstadt und darüber hinaus voll der Renner. Mehr als 1,2 Millionen Klicks auf Youtube ist nur ein Zwischenstand. In dem Video erklären die Macher, warum die BVG etwas ganz Besonderes ist. Und zwar so besonders, dass sogar der Titel "Weltkulturerbe" angemessen ist. Und das in einer Zeit, wo die Busse und U-Bahnen - wenn man es vorsichtig ausdrückt - nicht immer pünktlich und zuverlässig sind. Dafür im Video zu sehen: Übervolle Busse, alte Technik und ruppige Fahrer. Dennoch, so versichert das Unternehmen ist die Bewerbung für den Titel "Weltkulturerbe" kein Witz. "Unsere Fahrpläne meinen wir schließlich auch ernst", heißt es auf der Webseite des Unternehmens. An gleicher Stelle kann man auch seine Stimme für die Bewerbung abgeben. Auch wenn unklar ist, wie das Ganze ausgeht: Mit ihrer neusten Kampagne ist die BVG immerhin Berliner Stadtgespräch. Die Hauptstädter reagieren überwiegend positiv: "Also ich fand es ganz süß. Ehrlich gesagt, weil ja die BVG irgendwie versucht, ihr Image so ein bisschen aufzupolieren, weil gerade hier der M41er ja nie kommt. Und wenn er dann kommt, dann kommen so drei hintereinander oder gerade in der Sonnenallee auch. Und deswegen finde ich das ganz nett, dass sie das machen." "Ich meine, es ist jetzt kein krasses Weltkulturerbe, aber es macht es halt sympathisch, so diese Fähigkeit, ein bisschen auch über sich zu lachen, das ist schon sehr nice." "Das Wort "Weltkulturerbe" ist mir ein bisschen zu high. Im Zusammenhang mit der BVG. BVG ist ein Traditionsbetrieb, hat auch seinen Anspruch in Berlin - aber als Weltkulturerbe, das ist zu hoch angesetzt." Auf der Webseite hatten am Dienstag bereits Zehntausende Menschen die Bewerbung unterstützt. Die Kriterien für einen Weltkulturerbe-Kandidaten sieht das Unternehmen in jedem Fall erfüllt. So sei die BVG etwa eine "Schnittstelle menschlicher Werte in Bezug auf Technik". Zudem versinnbildliche das Unternehmen auch "Abschnitte der Menschheitsgeschichte". Auch bei der BVG ist man sich allerdings klar darüber, dass der Weg bis zum Weltkulturerbe ein langer sein kann. Die Pyramiden hätten immerhin über 4000 Jahre gebraucht, heißt es.