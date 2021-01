Sehen Sie im Video: Haben "Die Simpsons" den Sturm aufs US-Kapitol wirklich vorhergesehen?













Die Zeichentrickserie "Die Simpsons" ist ihrer Zeit oft voraus.





Ob Trumps Präsidentschaft oder die Erfindung der Apple Watch, immer wieder wirken alte Simpsons-Szenen wie ein Orakel, das aktuelle Ereignisse vorhersagt.





Im Zusammenhang mit dem Sturm aus das US-Kapitol in Washington D. C. posten zahlreiche Social-Media-Nutzer ein Bild, das belegen soll, dass das "Simpsons-Orakel" erneut richtig lag.





Das Bild zeigt die Figur "Hausmeister Willie" in einem Aufzug, der stark an den sogenannten "QAnon-Schamanen" erinnert.





Doch stammt das Bild tatsächlich aus der beliebten Serie?





Bei dem Bild, das den Simpsons-Charakter Hausmeister Willie als den "QAnon-Schamanen" Jake A. zeigt, handelt es sich um keine treffende Vorhersage der Serienmacher – sondern um einen Fake.





Die leitende Produktionsmitarbeiterin Antonia Coffman bestätigt, dass es sich bei dem Bild um keine Szene aus "Die Simpsons" handle. (Quelle: usatoday.com)





Stattdessen handelt es sich um eine manipulierte Version dieses Bildes, die nach den Ereignissen in Washington D. C. erstellt wurde.





Das Fake-Bild macht deutlich: Selbst harmlose Social-Media-Beiträge zu einer beliebten Zeichentrickserie können manipuliert sein.





Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

