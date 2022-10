Sehen Sie im Video: Robert Habeck angeblich heimlich gefilmt – das steckt hinter dem Video.









Dieses Video von Vizekanzler Robert Habeck verbreitet sich derzeit in den sozialen Medien.





Der vermeintliche aktuelle Clip wird zusammen mit der Behauptung verbreitet, dass Habeck sich nicht bewusst sei, dass die Kamera laufe.





Auf Twitter erzielt das Video mehr als 44.000 Aufrufe.





Doch was hat es mit der Aufnahme auf sich?





Das Video von Robert Habeck ist nicht aktuell – außerdem handelt es sich um keinen heimlichen Mitschnitt, der ohne das Wissen des Vizekanzlers entstanden ist.





Der Clip stammt aus einem „Welt“-Interview des Grünen-Politikers von Januar 2019.





Mit „dusselige Fehler“ bezieht Habeck sich auf kontroverse Wahlkampfvideos, die zu dieser Zeit für Aufregung sorgten.





Die zu ziehende Konsequenz, die er in diesem Zusammenhang im Video erwähnt, ist sein Abschied von Twitter und Facebook.





Der Interview-Ausschnitt wird im Oktober 2022 aus dem Zusammenhang gerissen und für Stimmungsmache gegen den Politiker genutzt.





Außerdem gibt die Situation, in der das angeblich irrtümlich aufgezeichnete Gespräch stattgefunden haben soll, Grund zur Skepsis.





Ein Politiker, der vor einer Fernsehkamera und einem Mikrofon steht, wird kaum vergessen, dass er möglicherweise gefilmt werden könnte.





Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

Mehr