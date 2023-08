Faktencheck "Halt's Maul!": Schulkind pöbelt angeblich First Lady Jill Biden an – was hinter dem Video steckt

Sehen Sie im Video: "Halt's Maul!" – Schulkind pöbelt angeblich First Lady Jill Biden an – was hinter dem Video steckt.









Ein unflätiger Zwischenruf bei einem Schulbesuch von Jill Biden – dieser Clip soll angeblich zeigen, wie ein Kind die US-First-Lady unterbricht und beleidigt.





„(…) mein erster Tag ist nächsten Dienstag.“

„Halt die Fresse!“





Das Video verbreitet sich im August 2023 in den sozialen Netzwerken. Allein auf der Plattform X, ehemals Twitter, wird ein Upload des Videos mehr als 3,2 Millionen Mal aufgerufen.





Doch was hat es damit auf sich? Ist der Clip ein Fake?





Bei dem Video des dreisten Zwischenrufes handelt es sich um einen Fake.





Die Beleidigung wurde nachträglich unter das Video der First Lady gelegt – offenbar, um in den sozialen Medien Stimmung gegen die Frau des US-Präsidenten zu machen.





Nachrichtenbeiträge zu dem Schulbesuch der Bidens zeigen die exakt gleiche Szene – allerdings ohne den Zwischenruf.





Der vulgäre Ausruf stammt aus einem anderen Video, das bereits 2019 auf YouTube veröffentlicht wurde. Im Clip ist ein Kind zu hören, das seine Lehrerin beleidigt.





Bereits 2021 wurde genau dieser Audio-Schnipsel genutzt, um ein anderes Video von Jill Biden bei einer Kinderbuchlesung zu manipulieren.





Der Fall macht deutlich, wie leicht zwei Videos zu einem neuen, irreführenden Clip kombiniert werden können.





So entsteht der Eindruck, dass die First Lady der USA bei einem Schulbesuch von einem frechen Zwischenruf unterbrochen wird – den es bei diesem Event nicht gegeben hat.









Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW. Mehr