Sehen Sie im Video: "Medal of Honor" – was es mit Bidens angeblichem Medaillen-Patzer auf sich hat.









Ein peinlicher Fehler oder ein Fake?





Dieses Video soll angeblich zeigen, wie US-Präsident Joe Biden einem Vietnamveteranen die „Medal of Honor“ verleiht – und sie ihm statt an die Brust auf den Rücken legt.





Zahlreiche Nutzer teilen den Clip in den sozialen Medien. Das Video wird millionenfach aufgerufen.





Doch was hat es mit dem Clip auf sich? Ist Biden tatsächlich ein Fehler bei der Verleihung der höchsten militärischen Auszeichnung der US-Regierung unterlaufen?





Bei dem Video des vermeintlichen Patzers handelt es sich um einen Fake.





Zahlreiche hochaufgelöste Fotos und Videos der Verleihung zeigen Biden dabei, wie er dem Mann die Ehrenmedaille korrekt verleiht.





Die schlechte Bildqualität des manipulierten Videos ist ein Indiz dafür, dass der Clip digital nachbearbeitet wurde. Fälscher reduzieren die Qualität ihrer Fakes immer wieder absichtlich, um die Manipulation zu verschleiern.





Der Fake schlägt inhaltlich in dieselbe Kerbe wie zahlreiche Manipulationen davor: Biden sei alt und verwirrt und seines Amtes nicht gewachsen.





Der Clip zeigt, dass digital manipulierte Aufnahmen dazu genutzt werden können, um Tatsachen in den sozialen Medien zu verdrehen. So wird aus einer regulären Veteranen-Ehrung im Weißen Haus ein vermeintlich grober Patzer des US-Präsidenten.









Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

