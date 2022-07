Sehen Sie im Video: Abgetrieben und mumifiziert? Was es mit dem Fötus in der Kapsel auf sich hat.









Abgetrieben, mumifiziert und in ein Gals gesteckt: Dieses Bild verbreitet sich derzeit in den sozialen Medien.





Zahlreiche Nutzer posten das Foto zusammen mit der Behauptung, dass es sich bei dem Mann und der Frau um ein Paar handle, das seinen toten Nachwuchs als Pro-Abtreibungs-Protest in einem Gefäß mit sich herumtrage.





Doch was hat es mit dem Foto wirklich auf sich? Ist die Aufnahme echt oder ein Fake?



Bei den Behauptungen in den sozialen Medien handelt es sich um einen Fake.





Das Foto zeigt Videospiel-Entwickler Hideo Kojima und Schauspielerin Ashley Johnson mit einer Requisite.





Denn bei dem Kind im Behälter handelt es sich um die Nachbildung eines Fötus aus Kojimas Spiel „Death Stranding“.









Der Launch-Trailer des Spiels zeigt die Vorlage – einen Fötus in einem künstlichen Mutterleib, der dem von Norman Reedus gespielten Hauptcharakter dabei hilft, die Anwesenheit von Monstern wahrzunehmen.





Der Fötus wird als Teil einer Sammler-Edition des Spiels oder einzeln verkauft.





Das Bild entsteht im Juli 2019 im Rahmen der Comicmesse „Comic Con“ in der US-Metropole San Diego.





Kojima postet selbst ein Foto von sich und Ashley Johnson mit der Fötus-Attrappe.





Das Bild der beiden Künstler wird aus dem Zusammenhang gerissen, um Stimmung in den sozialen Medien zu machen.





So wird ein Bild mit einer harmlosen Videospiel-Nachbildung zu einem vermeintlichen Skandal-Foto aufgebauscht.





Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

Mehr