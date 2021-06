Sehen Sie im Video: "Alien" am Straßenrand macht Bikern Angst – was es mit der unheimlichen Begegnung auf sich hat.













Eine bleiche Gestalt am Straßenrand überrascht eine Gruppe Motorradfahrer auf dem Heimweg.





Dieses unheimliche Video aus Indien sorgt für Aufsehen in den sozialen Netzwerken.





Zahlreiche Nutzer halten die Gestalt für ein Alien, einen Geist oder ein anderes übernatürliches Wesen. Die Männer im dem Video bezeichnen die Gestalt als Hexe.





Doch was hat es mit dem mysteriösen Video auf sich?





Bei der Gestalt im Video handelt es sich um kein übernatürliches Wesen. Das bestätigt der Urheber des Videos.





Gegenüber der Faktencheck-Webseite "Alt News" erklärt er, dass es sich bei der Gestalt um eine nackte Frau gehandelt habe.





"Wir waren auf dem Heimweg von der Beerdigung der Mutter eines Freundes. Wir bekamen Angst, als wir die Frau sahen und hielten bei einem Geschäft in der Nähe der Straße an. Als weitere Leute den Ort erreichten fragten wir, ob sie die Frau ebenfalls gesehen hätten. Es war keine Hexe. Es war eine Frau, was andere Passanten ebenfalls bestätigten." – Deepak ggü. "Alt News"





Weiter gibt Motorradfahrer Deepak an, dass er einen Ausschnitt des Videos als Whatsapp-Status gepostet habe. Der kurze Clip habe sich daraufhin in den sozialen Medien verselbstständigt.





Als Beleg dafür, dass er der Urheber des Videos sei, stellt er "Alt News" eine längere Version des Videos zur Verfügung.





Die lokale Polizeibehörde kündigt an, den Fall zu untersuchen.





Laut Unterinspektor Mohammad Noushad sei derzeit noch unklar, warum sie unbekleidet bei Nacht auf der Schnellstraße unterwegs war.









Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

Mehr