Sehen Sie im Video: Australian-Open-Spielerin bricht angeblich wegen Impfung zusammen – doch das Video ist ein Fake.









Diese Falschmeldung wird derzeit in den sozialen Medien verbreitet.





Tennisspielerin Dalila Jakupovic muss angeblich ein Match bei den Australian Open wegen Nebenwirkungen einer Covid-19-Impfung abbrechen. Im Video sieht man die hustende und sich krümmende Profisportlerin.





Doch was hat es mit dem Video wirklich auf sich?





Bei dem Clip, der derzeit in den sozialen Medien verbreitet wird, handelt es sich um ein altes Video aus dem Januar 2020.





Bei einem Qualifikationsmatch im Rahmen der Australian Open gibt die Slowenin nach einem Hustenanfall auf. Der Grund ist jedoch keine Nebenwirkung einer Covid-19-Impfung, sondern die schlechte Luftqualität aufgrund der damals in Australien wütenden Buschbrände.





Tatsächlich ereignet sich der Vorfall Monate vor der ersten Zulassung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus. Der Impfstoff Sputnik V wurde am 11. August 2020 in Russland registriert und kurz darauf auch verimpft.





Der Fall macht deutlich, wie einfach echte Ereignisse durch die Vermischung mit falschen Informationen zu authentisch wirkenden Falschmeldungen führen können. So wird aus den Folgen eines Buschbrandes die Nebenwirkung einer Corona-Impfung.









Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

