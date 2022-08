Sehen Sie im Video: Buckelwal verschlingt zwei Frauen auf Kajak – ist das unglaubliche Video wirklich echt?









Schockierende Aufnahmen aus Kalifornien.





Dieses Video soll zeigen, wie ein Buckelwal zwei Frauen beim Kajak-Fahren überrascht und verschlingt.





Zahlreiche Social-Media-Nutzer verbreiten, kommentieren und liken die spektakuläre Aufnahme.





Der Clip wird zusammen mit der Behauptung verbreitet, dass der gewaltige Meeressäuger die Frauen geschluckt habe.





Doch was ist an der Geschichte dran? Ist das Video echt oder ein Fake?





Das Video entsteht bereits im November 2020 und zeigt tatsächlich, wie ein Buckelwal Julie McSorley und Liz Cottriel beim Kajakfahren in sein Maul befördert.





Allerdings werden die zwei Frauen, anders als in den Sozialen Medien behauptet, nicht von dem Tier verschluckt. Der Wal spuckt sie im Anschluss unverletzt wieder aus.





Weitere Aufnahmen des Vorfalls zeigen das Geschehen aus anderen Perspektiven.





Gegenüber den Faktencheckern von "Snopes" erklärt Julie McSorley, dass sie und Liz Cottriel beim Eintauchen tatsächlich im Maul des Wales waren.





"Es ist klar ersichtlich, dass wir uns vollständig im Mund des Wals befanden, als er untertauchte." – Julie McSorley ggü. "Snopes"





Der Fall zeigt, wie einfach selbst spektakuläre Videos durch übertriebene Begleittexte in den sozialen Medien zu noch dramatischeren Storys aufgebauscht werden können.





So wird aus zwei Frauen, die im Maul eines Wals landen ein Duo, das von dem Meeressäuger verschluckt wird.





Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

