Beeindruckende Aufnahmen einer gewaltigen Demonstration:





In den sozialen Medien posten Nutzer dieses Video zusammen mit der Behauptung, dass es im Rahmen des „Freedom Convoy“ in Kanada entstanden sei.





Bei dem Trucker-Protest wird gegen eine Corona-Impfpflicht für LKW-Fahrer demonstriert, die aus den USA zurück nach Kanada fahren.





Doch bei den Posts handelt es sich um Falschmeldungen. Was hat es mit dem Clip wirklich auf sich?





Bei dem angeblichen Video des Protests handelt es sich um eine aus dem Kontext gerissene Aufnahme.





Statt im Rahmen der aktuellen Trucker-Proteste in Kanada, entsteht der Clip im Rahmen der sogenannten „Bauerndemo“ in Deutschland.





Landwirte hatten im November 2019 unter anderem gegen strengere Auflagen zum Insektenschutz und für mehr Respekt und Anerkennung demonstriert.





Uploads des Videos auf Twitter zeigen, dass die Aufnahme bereits vor dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie entstanden ist – und somit auch vor Protesten gegen eine Covid-19-Impfpflicht für kanadische LKW-Fahrer.





Der Fall macht deutlich, wie leicht alte Videos genutzt werden können, um im Rahmen aktueller Ereignisse Falschmeldungen zu verbreiten. So werden deutsche Landwirte zu kanadischen Truckern, die gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren.









Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

