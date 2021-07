Sehen Sie im Video: Simpsons-Orakel – Hat die Kultserie Richard Bransons Weltraumflug prophezeit?









Der Kultserie "Die Simpsons" werden von zahlreichen Fans hellseherische Fähigkeiten nachgesagt.





Immer wieder wirken alte Szenen aus der Serie wie eine Vorhersage aktueller Ereignisse.





Jetzt sollen die Serienmacher um die gelbe Familie aus Springfield Richard Bransons Weltraumflug vorhergesehen haben.





Auch Virgin Galactic teilt das Bild auf Twitter.





Doch hat das Simpsons-Orakel tatsächlich wieder zugeschlagen?





Das Bild stammt tatsächlich aus der 25. Staffel der Kultserie.





Die Erstausstrahlung der Folge "Malen nach Bezahlen" findet im März 2014 und somit Jahre vor Bransons Weltraumflug statt.





In der Episode wird ein namenloser Charakter, der Branson ähnlich sieht, dabei gezeigt, wie er in der Schwerelosigkeit ein Gemälde bewundert.





In anderen Folgen der Simpsons wird der berühmte Raumfahrtunternehmer genau wie diese Figur dargestellt.





Den ersten mehrerer Gastauftritte in der Serie hat Branson bereits 2008.





Dass er in einer Folge aus dem Jahr 2014 in der Schwerelosigkeit dargestellt wird, ist nicht verwunderlich.





Sein Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic wird 2004, also zehn Jahr zuvor, mit dem Ziel gegründet, sub-orbitale Raumflüge für Weltraumtouristen anzubieten.





Den britischen Milliardär in einer Situation darzustellen, die das erklärte Ziel seines Unternehmens ist, erscheint naheliegend.





Bei der Simpsons-Szene handelt es sich nicht um eine aus dem Nichts kommende Prophezeiung – sondern um die Darstellung von Bransons damaligen Zukunftsplänen.





Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

