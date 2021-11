Sehen Sie im Video: Ratte klettert auf Dönerspieß – Stammt das unappetitliche Video wirklich aus Berlin?









Unhygienische Zustände: Eine Ratte klettert in einem Restaurant auf einen Dönerspieß.





Das Video verbreitet sich seit Jahren immer wieder in den sozialen Netzwerken – häufig zusammen mit der Behauptung, dass die Aufnahmen aus Berlin-Neukölln stammen würden.





Doch was hat es mit dem unappetitlichen Clip auf sich?





Das Video der Ratte auf dem Dönerspieß ist mehrere Jahre alt.





Bereits im Jahr 2014 berichtet eine saudi-arabische Nachrichtenseite über den kurzen Clip. (Quelle: sabq.org) Das Video soll in Taif im westlichen Teil Saudi-Arabiens aufgenommen worden sein.





Eine längere Version des Videos macht deutlich, dass der Clip nicht aus Berlin stammt.





In der Spiegelung der Glasscheibe sieht man den Schriftzug "UNITED PHARMA" – der Ausschnitt deckt sich mit dem Design des Logos der saudi-arabischen Apotheken-Kette "United Pharmacy".





Medienberichten zufolge wurde das Restaurant nach dem Vorfall geschlossen.





Das Video macht deutlich, wie einfach Inhalte in den sozialen Netzwerken aus dem Kontext gerissen werden können. So wird aus einem alten Video aus Saudi-Arabien ein vermeintlich aktueller Clip aus Berlin-Neukölln.









Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

