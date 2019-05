Es gibt viele Möglichkeiten, Videos zu manipulieren. Zum Beispiel so. Herzlich willkommen zu "Fake or No Fake". Im Juni 2015 wird ein schockierendes Video auf Youtube veröffentlicht. Der 26-sekündige Clip zeigt ein Flugzeug, das beim Start von einer Drohne getroffen wird. Können Sie erkennen, ob es sich bei den folgenden Aufnahmen um ein echtes Video oder um einen Fake handelt? Was denken Sie? Ist das Video echt oder ein Fake? Die Antwort: Die Aufnahmen sind ein Fake. Die Kollision ist eine Computeranimation. Doch wie erkennt man, dass der Clip eine Fälschung ist? Um den Fake zu entlarven, muss man sich das Video genau ansehen. Luftfahrt-Experten erkennen an den Farben des Außenflügels sofort, dass es sich um eine Maschine von Southwest Airlines handelt. Doch ein Detail stimmt nicht. Auf dem Außenflügel des Flugzeuges steht nicht "Southwest.com" sondern der Schriftzug "Branit.com". Die Internetadresse führt zum Portfolio von Bruce Branit – einem Experten für visuelle Effekte. Auf seiner Webseite zeigt er in einem Video, wie er den Fake produziert hat. Die Aufnahmen des Flugzeugstartes sind echt. Doch die Drohne, der Schriftzug und der zerstörte Außenflügel entstehen am Computer. Wer Videos beim Betrachten von Videos auf die Details achtet, kann einen Fake erkennen. So wird eine scheinbar schockierende Kollision zu einer einfachen Fälschung.





Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.